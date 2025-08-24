Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 09:11
de Diana Dumitrache

Al doilea cutremur însemnat, în România, în doar câteva zile. Unde a fost resimţit seismul

Actualitate
Al doilea cutremur însemnat, în România, în doar câteva zile. Unde a fost resimţit seismul
Un nou cutremur a avut loc în România, în această dimineaţă (Sursa foto: Profimedia)

În dimineața zilei de 24 august 2025, la ora 07:15:17 (ora locală a României), s-a produs un cutremur de magnitudine ml 4.2 în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 107,7 km.

Cutremur de magnitudine 4.2 în zona seismică Vrancea

Seismul a fost clasificat ca unul mediu, specific regiunii Vrancea, cunoscută pentru activitatea sa seismică frecventă, dar nu a fost de natură să producă pagube semnificative.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante:

Vezi și:
Cutremur însemnat în România, vineri. Ce magnitudine a avut seismul resimțit în mai multe orașe
Cutremur puternic de 7,5 grade în Strâmtoarea Drake, între America de Sud și Antarctica. Specialiștii monitorizează zona
  • la 36 km vest de Focșani,
  • 64 km nord de Buzău,
  • 74 km est de Sfântu-Gheorghe,
  • 86 km est de Brașov,
  • 92 km sud-vest de Bârlad,
  • 94 km sud de Bacău.

Datorită adâncimii mari, cutremurul a fost resimțit slab în zona epicentrală și în orașele apropiate, fără a fi raportate pagube. Totuși, asemenea seisme atrag mereu atenția specialiștilor, deoarece zona Vrancea rămâne cea mai activă și mai imprevizibilă regiune seismică din România.

Autoritățile și instituțiile de monitorizare a cutremurelor continuă să urmărească evoluția activității seismice din regiune, pentru a furniza informații actualizate populației.

Un alt cutremur însemnat a avut loc vineri

România a fost zguduită vineri, 22 august 2025, de un seism cu magnitudinea ML 4,4, produs în județul Gorj, regiunea Oltenia. Cutremurul a avut loc la ora 14:18, la o adâncime de 15 kilometri, fiind încadrat ca un eveniment de intensitate medie. Deși nu au fost raportate pagube, cutremurul a fost resimțit de numeroși locuitori din apropierea epicentrului, reamintind populației de fragilitatea zonei în fața fenomenelor seismice.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), epicentrul s-a situat la o adâncime redusă, ceea ce a determinat perceperea mai puternică a mișcării în localitățile apropiate.

Târgu Jiu, aflat la numai 16 kilometri de epicentru, a fost unul dintre primele orașe unde s-au simțit vibrațiile. Seismul a fost perceput și în Petroșani, dar și în alte zone din Oltenia și județul Hunedoara.

Conform datelor seismologice, cutremurul a avut următoarele repere față de epicentru:

  • 16 km nord-vest de Târgu Jiu,
  • 67 km sud de Hunedoara,
  • 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin,
  • 81 km sud de Deva,
  • 93 km vest de Râmnicu Vâlcea.
Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore
Recomandări
Telefonul T1 „patriotic” lansat de Donald Trump este de fapt în imagine un Samsung Galaxy S25 Ultra photoshopat
Telefonul T1 „patriotic” lansat de Donald Trump este de fapt în imagine un Samsung Galaxy S25 Ultra photoshopat
Cine erau tinerii morţi în maşina răsturnată în Munţii Făgăraş. Singurul supravieţuitor a aşteptat ore întregi să vină cineva să îl salveze
Cine erau tinerii morţi în maşina răsturnată în Munţii Făgăraş. Singurul supravieţuitor a aşteptat ore întregi să vină cineva să îl salveze
Prima fotografie a Pământului văzut din orbita Lunii, făcută acum 59 de ani, a schimbat modul în care ne privim universul
Prima fotografie a Pământului văzut din orbita Lunii, făcută acum 59 de ani, a schimbat modul în care ne privim universul
Țara europeană în care s-a lansat alternativa la Starlink, independența tehnologică începe să capete contur. RU1 promite internet rapid și sigur pentru armată și situații de criză
Țara europeană în care s-a lansat alternativa la Starlink, independența tehnologică începe să capete contur. RU1 promite internet rapid și sigur pentru armată și situații de criză
Cum arată o camera de cămin de la o universitate de top din America. Andreea Marin a prezentat locul in care Violeta Bănică va sta în următorul an. „Am muncit amândouă”
Cum arată o camera de cămin de la o universitate de top din America. Andreea Marin a prezentat locul in care Violeta Bănică va sta în următorul an. „Am muncit amândouă”
E unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România, însă munca de jos nu îi este străină. Emil Boc a trecut la cosit iarba. „Cel mai gospodar primar”
E unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România, însă munca de jos nu îi este străină. Emil Boc a trecut la cosit iarba. „Cel mai gospodar primar”
Mechanic: Resurrection, thrillerul de acțiune cu Jason Statham disponibil pe Netflix: De ce să vezi filmul care te ține cu sufletul la gură
Mechanic: Resurrection, thrillerul de acțiune cu Jason Statham disponibil pe Netflix: De ce să vezi filmul care te ține cu sufletul la gură
La ce distanţă de zidurile blocului este legal să se amplaseze pubelele de gunoi. Mulţi români nu ştiu regulă
La ce distanţă de zidurile blocului este legal să se amplaseze pubelele de gunoi. Mulţi români nu ştiu regulă
Revista presei
Adevarul
Cum să te bucuri de grătar, fără a-ți pune sănătatea în pericol. Nutriționist: „Un moment de relaxare, un stres pentru organism”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cum protejezi plantele din grădină de temperaturile scăzute care urmează? Vor rezista până toamna târziu astfel
Playtech Știri
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Playtech Știri
Planta pe care să nu o aduci niciodată în casă. Aduce ghinion mult şi atrage singurătatea
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou