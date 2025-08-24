Al doilea cutremur însemnat, în România, în doar câteva zile. Unde a fost resimţit seismul

În dimineața zilei de 24 august 2025, la ora 07:15:17 (ora locală a României), s-a produs un cutremur de magnitudine ml 4.2 în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 107,7 km.

Cutremur de magnitudine 4.2 în zona seismică Vrancea

Seismul a fost clasificat ca unul mediu, specific regiunii Vrancea, cunoscută pentru activitatea sa seismică frecventă, dar nu a fost de natură să producă pagube semnificative.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante:

la 36 km vest de Focșani,

64 km nord de Buzău,

74 km est de Sfântu-Gheorghe,

86 km est de Brașov,

92 km sud-vest de Bârlad,

94 km sud de Bacău.

Datorită adâncimii mari, cutremurul a fost resimțit slab în zona epicentrală și în orașele apropiate, fără a fi raportate pagube. Totuși, asemenea seisme atrag mereu atenția specialiștilor, deoarece zona Vrancea rămâne cea mai activă și mai imprevizibilă regiune seismică din România.

Autoritățile și instituțiile de monitorizare a cutremurelor continuă să urmărească evoluția activității seismice din regiune, pentru a furniza informații actualizate populației.

Un alt cutremur însemnat a avut loc vineri

România a fost zguduită vineri, 22 august 2025, de un seism cu magnitudinea ML 4,4, produs în județul Gorj, regiunea Oltenia. Cutremurul a avut loc la ora 14:18, la o adâncime de 15 kilometri, fiind încadrat ca un eveniment de intensitate medie. Deși nu au fost raportate pagube, cutremurul a fost resimțit de numeroși locuitori din apropierea epicentrului, reamintind populației de fragilitatea zonei în fața fenomenelor seismice.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), epicentrul s-a situat la o adâncime redusă, ceea ce a determinat perceperea mai puternică a mișcării în localitățile apropiate.

Târgu Jiu, aflat la numai 16 kilometri de epicentru, a fost unul dintre primele orașe unde s-au simțit vibrațiile. Seismul a fost perceput și în Petroșani, dar și în alte zone din Oltenia și județul Hunedoara.

Conform datelor seismologice, cutremurul a avut următoarele repere față de epicentru: