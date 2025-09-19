Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Un cutremur de mică intensitate s-a produs la primele ore ale dimineții de vineri, în România. Seismul a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter și a fost înregistrat la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, pe teritoriul județului Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Orașele cele mai apropiate de epicentru

Mișcarea tectonică a fost înregistrată la o adâncime de 122,5 kilometri, în zona Vrancea, cunoscută pentru cutremurele de mare adâncime. Localizarea arată că epicentrul s-a aflat la mică distanță de mai multe orașe: 54 km nord-vest de Buzău, 59 km est de Brașov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord-est de Ploiești, 70 km vest de Focșani și 92 km nord-est de Târgoviște.

Seismul de vineri nu a provocat pagube și nici nu a fost resimțit intens de populație și se înscrie în seria de mișcări tectonice obișnuite pentru această zonă. Vrancea este cel mai activ punct seismic al țării și generează constant cutremure de intensitate mică sau medie.

Luna septembrie s-a dovedit a fi una activă din punct de vedere seismic: până acum, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 pe scara Richter. Majoritatea au avut loc în aceeași regiune a Vrancei, ceea ce confirmă caracterul recurent al activității tectonice din acest areal.

Deși cutremurele cu magnitudini mai mici de 4 nu sunt considerate periculoase, România a avut parte în acest an și de seisme mai puternice. Două dintre ele au atins 4,4 pe Richter: primul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea pe 11 mai, în Vrancea. Ambele au fost resimțite slab în localitățile apropiate, dar au atras atenția specialiștilor prin energia eliberată.

În 2024, cel mai important eveniment seismic a avut loc tot în județul Buzău. Pe 16 septembrie, un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a zguduit zona, fiind considerat cel mai puternic din acel an. Acesta a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, și a reamintit populației de riscul seismic permanent la care România este expusă.