Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 09:19
de Daoud Andra

Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

ACTUALITATE
Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
FOTO: colaj Playtech.ro

Un cutremur de mică intensitate s-a produs la primele ore ale dimineții de vineri, în România. Seismul a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter și a fost înregistrat la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, pe teritoriul județului Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Orașele cele mai apropiate de epicentru

Mișcarea tectonică a fost înregistrată la o adâncime de 122,5 kilometri, în zona Vrancea, cunoscută pentru cutremurele de mare adâncime. Localizarea arată că epicentrul s-a aflat la mică distanță de mai multe orașe: 54 km nord-vest de Buzău, 59 km est de Brașov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord-est de Ploiești, 70 km vest de Focșani și 92 km nord-est de Târgoviște.

Seismul de vineri nu a provocat pagube și nici nu a fost resimțit intens de populație și se înscrie în seria de mișcări tectonice obișnuite pentru această zonă. Vrancea este cel mai activ punct seismic al țării și generează constant cutremure de intensitate mică sau medie.

Vezi și:
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice

Luna septembrie s-a dovedit a fi una activă din punct de vedere seismic: până acum, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 pe scara Richter. Majoritatea au avut loc în aceeași regiune a Vrancei, ceea ce confirmă caracterul recurent al activității tectonice din acest areal.

Deși cutremurele cu magnitudini mai mici de 4 nu sunt considerate periculoase, România a avut parte în acest an și de seisme mai puternice. Două dintre ele au atins 4,4 pe Richter: primul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea pe 11 mai, în Vrancea. Ambele au fost resimțite slab în localitățile apropiate, dar au atras atenția specialiștilor prin energia eliberată.

În 2024, cel mai important eveniment seismic a avut loc tot în județul Buzău. Pe 16 septembrie, un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a zguduit zona, fiind considerat cel mai puternic din acel an. Acesta a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, și a reamintit populației de riscul seismic permanent la care România este expusă.

Soarele se „trezește”: furtuni solare puternice pot provoca pene de curent și aurore spectaculoase, avertizează NASA
Recomandări
Cum ne afectează știrile negative creierul, de fapt, conform oamenilor de știință. Relația nebănuită cu nivelul de stres
Cum ne afectează știrile negative creierul, de fapt, conform oamenilor de știință. Relația nebănuită cu nivelul de stres
Ce s-a schimbat după intrarea României în Schengen. Românii au așteptat mulți ani desființarea granițelor
Ce s-a schimbat după intrarea României în Schengen. Românii au așteptat mulți ani desființarea granițelor
Disney readuce magia muzicii: „Camp Rock 3” intră oficial în producție pentru Disney+ și Disney Channel
Disney readuce magia muzicii: „Camp Rock 3” intră oficial în producție pentru Disney+ și Disney Channel
Mesaje dincolo de moarte: cum inteligența artificială schimbă modul în care ne luăm rămas-bun
Mesaje dincolo de moarte: cum inteligența artificială schimbă modul în care ne luăm rămas-bun
Cât costă să pui o centrală termică în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse pe care mulți nu le iau în calcul
Cât costă să pui o centrală termică în apartament în 2025. Prețuri, avize și costuri ascunse pe care mulți nu le iau în calcul
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Ce se întâmplă cu prețurile la alimente de la 1 octombrie în România, de fapt. Plafonarea adaosului comercial, între teorie și practică
Ce se întâmplă cu prețurile la alimente de la 1 octombrie în România, de fapt. Plafonarea adaosului comercial, între teorie și practică
Un bărbat a trăit cu un cuțit în torace timp de 8 ani fără să știe. Dilema medicală care i-a uimit pe oamenii de știință
Un bărbat a trăit cu un cuțit în torace timp de 8 ani fără să știe. Dilema medicală care i-a uimit pe oamenii de știință
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care au un final de an pe cinste. Nu le-a mers extraordinar până acum, însă ultimele luni din 2025 vor fi de vis
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...