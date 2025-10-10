Cutremur puternic de 7,4 în Filipine. Oamenii s-au ghemuit pe străzi în timpul seismului, s-a emis avertisment de tsunami

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a zguduit vineri dimineață sud-estul Filipinelor, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS). Seismul s-a produs în largul insulei Mindanao, la aproximativ 123 de kilometri de orașul Davao — cel mai mare centru urban din regiune — și la o adâncime de 58,1 kilometri. Autoritățile locale au emis inițial o alertă de tsunami, avertizând asupra valurilor potențial distructive, însă aceasta a fost ulterior ridicată, relatează BBC.

Cutremur de 7,4 în Filipine

Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie (Phivolcs) a anunțat inițial o magnitudine de 7,6 și a avertizat că pot apărea valuri „care pun viața în pericol” în estul și sudul țării. Locuitorii din zonele de coastă au fost rugați să evacueze preventiv spre zone mai înalte. Conform Sistemului American de Avertizare de Tsunami, unele regiuni ale Filipinelor puteau fi lovite de valuri de până la 3 metri, iar coastele din Indonezia și statul insular Palau ar fi putut înregistra valuri de 30 de centimetri până la 1 metru.

În imaginile și filmările apărute pe rețelele sociale se pot vedea oameni panicați fugind din clădiri, țipete și străzi întregi cu localnici ghemuiți în așteptarea încetării seismului. Într-o piață din Davao, camerele de supraveghere au surprins momentul în care tarabele se zguduiau violent, iar locuitorii încercau să-și păstreze echilibrul. Într-un alt videoclip, pompieri din Davao City apar stând ghemuiți în fața stației lor, în timp ce sirenele răsunau necontenit.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a anunțat vineri dimineață că autoritățile evaluează pagubele și pregătesc operațiuni de căutare și salvare în regiunile afectate. „Lucrăm neîntrerupt pentru a ne asigura că ajutorul ajunge la toți cei care au nevoie”, a declarat liderul filipinez, citat de Reuters.

Un alt seism, de 6,9, s-a produs în Filipine cu două săptămâni înainte

Cutremurul de vineri vine la mai puțin de două săptămâni după un alt seism major, cu magnitudinea de 6,9, produs în largul insulei Cebu. Acela a fost cel mai grav cutremur din Filipine din ultimul deceniu, soldat cu cel puțin 72 de morți, sute de răniți și zeci de mii de persoane rămase fără adăpost, potrivit CNN.

„Comunitățile de coastă trebuie să rămână vigilente și să evacueze spre terenuri mai înalte până la noi instrucțiuni”, a transmis Alejandro, purtător de cuvânt al agenției naționale pentru gestionarea dezastrelor. „Proprietarii de ambarcațiuni sunt sfătuiți să-și securizeze bărcile și să evite țărmurile”, a adăugat el.

Filipinele se confruntă frecvent cu astfel de fenomene naturale extreme, fiind situate pe „Inelul de Foc al Pacificului”, o zonă de peste 40.000 de kilometri unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice și unde au loc peste jumătate dintre cutremurele și erupțiile vulcanice ale lumii. În plus, arhipelagul a fost lovit luna aceasta și de două taifunuri puternice, care au provocat distrugeri în mai multe provincii.