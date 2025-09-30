Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 18:26
de Ioana Bucur

Cutremur de 6,9 grade în centrul Filipinelor. Autoritățile au emis avertizare de tsunami

ȘTIRI EXTERNE
Cutremur de 6,9 grade în centrul Filipinelor. Autoritățile au emis avertizare de tsunami
Cutremur puternic în Filipine. Foto: Profimedia

Un seism puternic, cu magnitudinea de 6,9 grade, a zguduit centrul Filipinelor, declanșând avertizări oficiale de tsunami. Cutremurul s-a produs în apropierea orașului Palompon și a provocat deja îngrijorare în rândul autorităților și localnicilor, care se pregătesc pentru posibile pagube și valuri periculoase. Specialiștii monitorizează situația și transmit recomandări de siguranță pentru zonele afectate.

Cutremur de 6,9 grade în Filipine

Seismul puternic, cu magnitudinea preliminară de 6,9, a zguduit centrul Filipinelor în jurul orei 22:00, ora locală, anunță Serviciul Geologic al SUA. Seismul s-a produs sub apă, în apropierea orașului Palompon, și există riscul generării unui tsunami local, pe lângă pagubele cauzate de intensitatea ridicată a cutremurului.

Peste jumătate de milion de persoane au resimțit seismul pe insulele Visayas din centrul Filipinelor, potrivit estimărilor realizate de modelele Serviciului Geologic al SUA (USGS).

Mișcările foarte puternice create de cutremure pot provoca „pagube considerabile în clădirile prost construite sau prost proiectate”, precum și „daune ușoare până la moderate în clădirile obișnuite, bine construite”, potrivit USGS.

Cele mai intense mișcări seismice au fost cel mai probabil resimțite în zonele nordice ale insulelor Cebu și Leyte.

Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs, la sfârșitul lunii iulie, în nordul Filipinelor. Zeci de persoane au fost rănite în urma seismului, iar, potrivit The Guardian, două persoane și-au pierdut viața – un localnic din Abra și un muncitor în construcții din La Trinidad. În Abra, cel puțin 25 de oameni au fost transportați la spital cu răni de diferite grade. În La Trinidad, alunecările de teren și bolovanii căzuți au blocat mai multe drumuri, iar cinci persoane au fost rănite după ce pietrele le-au lovit mașina.

„Pământul s-a cutremurat ca și cum aș fi fost într-un leagăn, iar luminile s-au stins brusc. Ne-am grăbit să ieșim din birou și am auzit țipete. A fost cel mai puternic cutremur pe care l-am simțit, am crezut că pământul se va deschide”, a declarat Michael Brillantes, ofițer la serviciile de urgență.

