Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice

România a fost din nou zguduită de un cutremur în zona seismică Vrancea, dar și de mai multe seisme neobișnuite în alte regiuni ale țării, unde activitatea tectonică este considerată redusă.

Cutremur în Vrancea, pe 14 septembrie

În ziua de 14 septembrie 2025, la ora 02:22 (ora locală a României), s-a produs un cutremur slab, cu magnitudinea 3,3 ml, în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 141,3 kilometri.

Seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 55 km est de Brașov, 57 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 km nord-vest de Buzău, 63 km nord de Ploiești, 74 km vest de Focșani și 89 km nord-est de Târgoviște. Mișcarea nu a fost puternică, dar reamintește că Vrancea rămâne zona cu cel mai ridicat risc seismic din România.

O serie de cutremure neobișnuite

Dacă evenimentul din Vrancea este unul obișnuit pentru România, specialiștii sunt mai preocupați de seismele înregistrate în ultimele zile în zone considerate atipice.

Pe 11 septembrie 2025, la ora 10:39, un cutremur cu magnitudinea 2,0 ml s-a produs în județul Brașov, la o adâncime extrem de mică, de doar 3 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 35 km nord-vest de Brașov și 36 km vest de Sfântu Gheorghe. Potrivit experților, un astfel de eveniment este foarte rar pentru Transilvania, iar cutremurele superficiale, chiar dacă au magnitudini reduse, pot fi resimțite mai intens de populația locală.

Pe 10 septembrie 2025, la ora 16:00, a avut loc un alt cutremur, de această dată în județul Buzău. Seismul, cu magnitudinea 3,1 ml, s-a produs la o adâncime de 18,9 km și a avut epicentrul la 35 km sud-est de municipiul Buzău. Spre deosebire de seismele clasice asociate cu Vrancea, acesta a fost generat într-o zonă mai apropiată de Câmpia Română, ceea ce îl face atipic pentru regiune.

Ce spun specialiştii despre cutremurele din ultimele zile

Cel mai surprinzător cutremur a fost însă cel din 7 septembrie 2025, la ora 14:27, în județul Vâlcea. Mișcarea tectonică a avut magnitudinea 2,0 ml și s-a produs la o adâncime de 8,8 km, în apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea. Epicentrul a fost situat relativ aproape de Târgu Jiu și Sibiu, regiuni unde cutremurele sunt extrem de rare.

Seria de seisme din ultima săptămână atrage atenția prin caracterul lor neobișnuit. Deși toate au fost de mică intensitate și nu au produs pagube, specialiștii subliniază că mișcările tectonice superficiale merită monitorizate atent, pentru că ele indică dinamica internă a scoarței într-un mod mai puțin previzibil decât cutremurele clasice din Vrancea.