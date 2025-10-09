Curtea de Apel București a micșorat pedeapsa lui Sorin Oprescu: nu mai are de executat 10 ani și 8 luni

După mai bine de doi ani de la condamnarea definitivă, fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a obținut o reducere a pedepsei în urma unei contestații depuse la Curtea de Apel București. Magistrații au admis cererea de revizuire a fostului edil și au decis diminuarea perioadei de detenție, în contextul noilor decizii ale Curții Constituționale privind abuzul în serviciu.

Pedeapsa fostului edil, redusă cu un an

Instanța a hotărât joi ca pedeapsa lui Sorin Oprescu să fie redusă de la 10 ani și 8 luni de închisoare la 9 ani și 8 luni. Decizia a venit după ce fostul primar a invocat faptul că infracțiunea de abuz în serviciu, pentru care fusese condamnat la trei ani, a fost între timp dezincriminată.

Magistrații Curții de Apel București au admis contestația formulată de fostul edil și au reanalizat pedepsele primite. Astfel, judecătorii au desființat sentința anterioară și au recalculat pedeapsa rezultantă.

Decizia Curții de Apel București

„Admite contestaţia declarată de contestatorul Oprescu Sorin-Mircea. Desfiinţează sentinţa contestată şi rejudecând în fond: descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 8 luni închisoare aplicată contestatorului în pedepsele componente de 6 ani şi 6 luni închisoare, de 6 ani închisoare, de 3 ani închisoare şi de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor. Constată dezincriminată infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, pentru care contestatorul Oprescu Sorin-Mircea a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare”, se arată în decizia Curții de Apel București.

De asemenea, instanța a dispus eliminarea pedepselor complementare și accesorii aferente faptei de abuz în serviciu și a stabilit noua pedeapsă rezultantă: 9 ani și 8 luni de închisoare. Hotărârea este definitivă, iar instanța a dispus emiterea unui nou mandat de executare.

Argumentele lui Sorin Oprescu și situația actuală

Fostul primar a cerut reducerea pedepsei în baza prevederilor Codului de procedură penală, care permit revizuirea unei condamnări atunci când intervin modificări legislative sau decizii ale Curții Constituționale ce afectează faptele pentru care a fost aplicată pedeapsa.

Deși a mai încercat în trecut să obțină această reducere, instanțele i-au respins contestațiile. Condamnarea sa, pronunțată în mai 2022, rămâne însă definitivă pentru faptele de luare de mită și spălare de bani.

În prezent, Sorin Oprescu se află în Grecia, unde este pus sub control judiciar. Fostul edil a fost reținut recent lângă aeroportul din Salonic și eliberat după ce a plătit o cauțiune de 5.000 de euro. În perioada următoare, autoritățile elene urmează să decidă dacă fostul primar va fi extrădat în România.

Detalii privind timpul petrecut în arest

Din pedeapsa totală se va scădea perioada pe care Sorin Oprescu a petrecut-o deja în arest preventiv, între septembrie 2015 și ianuarie 2016. În trecut, acesta a afirmat că procesul în care a fost condamnat a avut motivații politice:

„Nu cred, sunt convins”, declara fostul primar.

După pronunțarea hotărârii, magistrații au subliniat că decizia este definitivă, iar mandatul de executare trebuie emis conform noii sentințe.

Reducerea pedepsei lui Sorin Oprescu vine în contextul în care mai multe decizii ale Curții Constituționale au vizat redefinirea limitelor infracțiunii de abuz în serviciu. În urma acestei hotărâri, fostul edil rămâne condamnat pentru celelalte infracțiuni, însă va executa o pedeapsă mai mică cu un an față de cea stabilită inițial.