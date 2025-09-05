Cum poți bloca aplicațiile pe telefoanele copiilor, pe iPhone și Android

Odată cu începutul școlii, mulți părinți se confruntă din nou cu dilema timpului petrecut de copii pe telefon. Accesul liber la aplicații de social media, jocuri sau platforme de streaming poate afecta concentrarea și rutina zilnică a celor mici. Din fericire, atât iOS, cât și Android pun la dispoziție instrumente de control parental prin care poți limita instalarea și folosirea aplicațiilor.

Cum funcționează restricțiile pe iPhone

Pe telefoanele Apple, funcția esențială pentru gestionarea timpului petrecut pe ecran se numește Screen Time și se găsește în meniul de Setări. De aici poți activa opțiunea App Limits, care îți permite să stabilești limite zilnice de utilizare pentru anumite categorii de aplicații, cum ar fi „rețele sociale”, „jocuri” sau chiar anumite site-uri web.

Ai posibilitatea să alegi intervale diferite în funcție de zi: de exemplu, 30 de minute de luni până vineri și o oră în weekend. Acest nivel de flexibilitate îți oferă control, dar și un echilibru între distracție și responsabilitate pentru copil.

În plus, din secțiunea Content and Privacy, poți bloca complet instalarea sau cumpărarea de aplicații din App Store. Tot aici se poate dezactiva accesul la anumite aplicații de sistem, precum FaceTime, Safari sau iTunes Store. Pentru achizițiile din aplicații, se poate seta obligativitatea introducerii unei parole, astfel încât copilul să nu facă cheltuieli fără acordul tău.

Această abordare transformă iPhone-ul într-un dispozitiv mult mai sigur pentru copii și reduce riscul ca aceștia să instaleze aplicații nepotrivite sau să piardă ore întregi în fața ecranului.

Ce oferă Google Family Link pe Android

Pe dispozitivele Android, soluția principală este Family Link, aplicația oficială de control parental dezvoltată de Google. Din setările acesteia, poți accesa secțiunea Google Play pentru a stabili ce tipuri de aplicații poate descărca și folosi copilul.

Sistemul include clasificări de vârstă – de la aplicații pentru copii de trei ani până la conținut destinat celor peste 18 ani. Astfel, poți ajusta accesul în funcție de vârsta reală și maturitatea copilului tău.

De asemenea, prin funcția Purchase and Download Approvals, ai opțiunea să soliciți aprobare pentru toate descărcările, doar pentru aplicațiile plătite sau, dacă preferi, să blochezi complet instalările. Aceasta înseamnă că nicio aplicație nu ajunge pe telefon fără acordul tău, chiar dacă este gratuită.

Family Link permite și stabilirea unor limite de timp zilnice pentru utilizarea telefonului sau blocarea completă a accesului după o anumită oră. În plus, poți monitoriza locația dispozitivului, o funcție utilă pentru siguranța copilului.

Limitarea accesului la aplicații nu este doar o chestiune de disciplină digitală, ci și de sănătate. Studiile arată că utilizarea excesivă a smartphone-urilor de către copii este asociată cu probleme de somn, scăderea atenției și chiar anxietate. În plus, aplicațiile de social media pot expune minorii la riscuri precum cyberbullying sau conținut nepotrivit.

Prin Screen Time și Family Link, ai la îndemână metode practice prin care să impui reguli clare și să creezi un echilibru între tehnologie și activitățile offline. Mai mult decât atât, aceste setări îi învață pe copii să își gestioneze mai bine timpul și să își dezvolte obiceiuri digitale sănătoase.

De la restricționarea accesului la anumite aplicații până la controlul achizițiilor și stabilirea unor intervale de utilizare, părinții au acum la dispoziție un set complet de instrumente pentru a se asigura că telefoanele rămân un sprijin în educație și comunicare, nu o sursă de dependență.