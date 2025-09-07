Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
07 sept. 2025 | 16:43
de Bianca Dumbrăveanu

Cum verifici câți bani ai strâns la pensia privată – pașii de urmat

Social
Cum verifici câți bani ai strâns la pensia privată – pașii de urmat

Dacă ești participant la Pilonul 2 de pensii private obligatorii, ai posibilitatea de a verifica oricând online contul tău personal pentru a afla valoarea actuală a economiilor tale. Acest sistem de pensii private este reglementat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și oferă transparență și siguranță participanților. În acest articol, îți vom explica pașii necesari pentru a-ți verifica contul și ce informații poți obține.

Pașii pentru a verifica contul de pensie privată

Pentru a accesa informațiile despre contul tău personal din Pilonul 2, urmează acești pași simpli:

  1. Identifică administratorul fondului tău: Dacă nu știi la ce fond contribui, poți verifica acest lucru accesând portalul oficial pilonul2.ro. Aici vei găsi informații despre administratorii fondurilor de pensii private și poți afla rapid la ce fond ești afiliat.
  2. Accesează site-ul administratorului: Odată ce ai identificat administratorul, vizitează site-ul oficial al acestuia. Majoritatea administratorilor oferă o secțiune dedicată participanților, unde poți accesa contul tău personal.
  3. Autentifică-te în contul tău: Pentru a accesa informațiile personale, va trebui să te autentifici. De obicei, vei avea nevoie de un nume de utilizator și o parolă. Dacă nu ai un cont online, majoritatea administratorilor îți oferă opțiunea de a-ți crea unul.
  4. Vizualizează informațiile despre contul tău: După autentificare, vei putea vedea valoarea actuală a economiilor tale, istoricul contribuțiilor virate și alte detalii relevante. De asemenea, poți solicita să primești scrisoarea anuală de informare în format electronic, direct pe e-mail, pentru a economisi hârtie și a proteja mediul.

Ce informații poți obține din contul tău personal

Accesând contul tău personal, vei putea vizualiza următoarele informații:

Vezi și:
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Actele care trebuie păstrate pentru a-ţi asigura pensia corectă, conform experţilor. Mulţi le aruncă, din păcate
  • Valoarea actuală a economiilor tale: Suma totală acumulată în contul tău din Pilonul 2.
  • Istoricul contribuțiilor: Detalii despre contribuțiile virate lunar de către angajatorul tău.
  • Randamentul investițional: Performanța fondului în care sunt investite economiile tale.
  • Scrisoarea anuală de informare: Document care conține informații detaliate despre evoluția contului tău în anul precedent.

Siguranța și transparența Pilonului 2

Pilonul 2 de pensii private obligatorii este reglementat de legislația românească și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Fondurile de pensii private nu pot da faliment, iar banii tăi sunt administrați separat de administratorii fondurilor. De asemenea, administratorii sunt obligați să constituie rezerve financiare pentru a garanta valoarea minimă a economiilor tale.

La sfârșitul lunii iulie 2025, Pilonul 2 de pensii private obligatorii înregistra următoarele statistici:

  • 8,4 milioane de români aveau conturi în Pilonul 2.
  • 122,6 miliarde RON contribuții brute virate.
  • 177,4 miliarde RON active nete în administrare.
  • 58,9 miliarde RON câștig net obținut din investiții.
  • 4,2 miliarde RON deja plătiți către beneficiari și moștenitori.
  • 250.000 de beneficiari și moștenitori și-au primit banii.

Accesul la economiile tale

Banii acumulați în contul tău personal din Pilonul 2 pot fi accesați în următoarele situații:

  • Pensionare pentru limită de vârstă: Când obții decizia de pensionare din sistemul public de pensii.
  • Pensionare pentru invaliditate: Indiferent de gradul de invaliditate.
  • Deces: În acest caz, economiile tale vor fi transferate moștenitorilor tăi legali sau testamentari.

Pentru a primi banii din Pilonul 2, trebuie să te adresezi administratorului fondului la care contribui. Există două opțiuni pentru a primi banii:

  • Plată unică: Toți banii deodată.
  • Plăți lunare egale: Eșalonate pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale).
Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Ce pensie ar trebui să încaseze un bătrân în România, în medie, încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor ChatGPT
Ce pensie ar trebui să încaseze un bătrân în România, în medie, încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor ChatGPT
Ce le amintește Daniel David profesorilor, cu doar o zi înainte de începerea anului școlar. Mesajul transmis de ministrul Educației: „Școala este în primul rând a copiilor”
Ce le amintește Daniel David profesorilor, cu doar o zi înainte de începerea anului școlar. Mesajul transmis de ministrul Educației: „Școala este în primul rând a copiilor”
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute în Parlament. Prima moțiune a picat. Ilie Bolojan: „Lipsă de logică și înțelegere a intereselor țării noastre” UPDATE
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute în Parlament. Prima moțiune a picat. Ilie Bolojan: „Lipsă de logică și înțelegere a intereselor țării noastre” UPDATE
Cum elimini petele negre de pe trandafiri. Trucul simplu al grădinarilor pentru a scăpa rapid de problemă
Cum elimini petele negre de pe trandafiri. Trucul simplu al grădinarilor pentru a scăpa rapid de problemă
Cât costă să mergi la dentist în România. Prețurile, de 3 ori mai mici decât în alte țări europene, aduc tot mai mulți străini în cabinetele stomatologilor
Cât costă să mergi la dentist în România. Prețurile, de 3 ori mai mici decât în alte țări europene, aduc tot mai mulți străini în cabinetele stomatologilor
La ce oră se va vedea cel mai bine eclipsa totală de lună de duminică, 7 septembrie. Observatorul Astronomic București va fi deschis până la miezul nopții
La ce oră se va vedea cel mai bine eclipsa totală de lună de duminică, 7 septembrie. Observatorul Astronomic București va fi deschis până la miezul nopții
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
Greșeala care a provocat accidentului în lanţ din Ialomiţa, explicată de polițiști la fața locului. Două mașini au fost aruncate de pe șosea, 4 copii sunt în spital
Greșeala care a provocat accidentului în lanţ din Ialomiţa, explicată de polițiști la fața locului. Două mașini au fost aruncate de pe șosea, 4 copii sunt în spital
Revista presei
Adevarul
Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Monica Tatoiu, aproape de divorț după 40 de ani de căsnicie. Ce s-a întâmplat între ea și soțul ei, imediat după o vacanță: „La mine nu țipă nimeni”
Playtech Știri
Cine sunt tinerii de 21 și 23 de ani care au murit în accidentul de la Budeasa. Unul dintre ei, student la Medicină, era în drum spre facultate
Playtech Știri
Divorț, după doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț de fotbalistul din România
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...