Cum verifici câți bani ai strâns la pensia privată – pașii de urmat

Dacă ești participant la Pilonul 2 de pensii private obligatorii, ai posibilitatea de a verifica oricând online contul tău personal pentru a afla valoarea actuală a economiilor tale. Acest sistem de pensii private este reglementat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și oferă transparență și siguranță participanților. În acest articol, îți vom explica pașii necesari pentru a-ți verifica contul și ce informații poți obține.

Pașii pentru a verifica contul de pensie privată

Pentru a accesa informațiile despre contul tău personal din Pilonul 2, urmează acești pași simpli:

Identifică administratorul fondului tău: Dacă nu știi la ce fond contribui, poți verifica acest lucru accesând portalul oficial pilonul2.ro. Aici vei găsi informații despre administratorii fondurilor de pensii private și poți afla rapid la ce fond ești afiliat. Accesează site-ul administratorului: Odată ce ai identificat administratorul, vizitează site-ul oficial al acestuia. Majoritatea administratorilor oferă o secțiune dedicată participanților, unde poți accesa contul tău personal. Autentifică-te în contul tău: Pentru a accesa informațiile personale, va trebui să te autentifici. De obicei, vei avea nevoie de un nume de utilizator și o parolă. Dacă nu ai un cont online, majoritatea administratorilor îți oferă opțiunea de a-ți crea unul. Vizualizează informațiile despre contul tău: După autentificare, vei putea vedea valoarea actuală a economiilor tale, istoricul contribuțiilor virate și alte detalii relevante. De asemenea, poți solicita să primești scrisoarea anuală de informare în format electronic, direct pe e-mail, pentru a economisi hârtie și a proteja mediul.

Ce informații poți obține din contul tău personal

Accesând contul tău personal, vei putea vizualiza următoarele informații:

Valoarea actuală a economiilor tale: Suma totală acumulată în contul tău din Pilonul 2.

Istoricul contribuțiilor: Detalii despre contribuțiile virate lunar de către angajatorul tău.

Randamentul investițional: Performanța fondului în care sunt investite economiile tale.

Scrisoarea anuală de informare: Document care conține informații detaliate despre evoluția contului tău în anul precedent.

Siguranța și transparența Pilonului 2

Pilonul 2 de pensii private obligatorii este reglementat de legislația românească și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Fondurile de pensii private nu pot da faliment, iar banii tăi sunt administrați separat de administratorii fondurilor. De asemenea, administratorii sunt obligați să constituie rezerve financiare pentru a garanta valoarea minimă a economiilor tale.

La sfârșitul lunii iulie 2025, Pilonul 2 de pensii private obligatorii înregistra următoarele statistici:

8,4 milioane de români aveau conturi în Pilonul 2.

122,6 miliarde RON contribuții brute virate.

177,4 miliarde RON active nete în administrare.

58,9 miliarde RON câștig net obținut din investiții.

4,2 miliarde RON deja plătiți către beneficiari și moștenitori.

250.000 de beneficiari și moștenitori și-au primit banii.

Accesul la economiile tale

Banii acumulați în contul tău personal din Pilonul 2 pot fi accesați în următoarele situații:

Pensionare pentru limită de vârstă: Când obții decizia de pensionare din sistemul public de pensii.

Pensionare pentru invaliditate: Indiferent de gradul de invaliditate.

Deces: În acest caz, economiile tale vor fi transferate moștenitorilor tăi legali sau testamentari.

Pentru a primi banii din Pilonul 2, trebuie să te adresezi administratorului fondului la care contribui. Există două opțiuni pentru a primi banii: