Cât câștigă un român în fondul de pensie privată investind 160 de lei lunar. Calcul complet

O serie de modificări legislative propuse de Guvern, care reglementează pensiile private și limitează modul de retragere a banilor, ridică serioase semne de întrebare asupra viitorului Pilonului 3. Peste un milion de români investesc deja în aceste fonduri, ale căror active au depășit 6 miliarde de lei în luna iunie, dar experții avertizează că noile reguli ar putea scădea considerabil apetitul pentru acest tip de economisire. Măsurile par să ignore interesele investitorilor, concentrându-se, în schimb, pe beneficiile financiare ale statului.

Restricții și taxe noi, o descurajare pentru investitori

Conform noului proiect de lege, care a intrat recent în vigoare, retragerea banilor din fondurile de pensii private facultative va fi sever limitată. Până acum, mai mult de trei sferturi dintre români optau pentru o tranșă unică la retragere. Acum, Autoritatea de Supraveghere Financiară intenționează să impună o limită de doar 25% la retragerea banilor deodată, restul urmând să fie plătit în rate lunare de 1.281 lei.

Această decizie vine în contradicție cu libertatea de decizie a investitorilor și a stârnit critici dure din partea experților. George Mot, expert în pensii private, a subliniat că noile reglementări includ „foarte multe restricții atunci când este vorba de modul în care vrei să utilizezi pensia ta privată”.

El a adăugat că un alt aspect negativ este taxa CASS aplicată de două ori asupra contribuțiilor la Pilonul 3. Această strategie a Guvernului este percepută de experți ca o politică de „cherrypicking”, în care statul preia „la tot ce e în avantajul lui de pe piaţa europeană şi pune”, după cum a afirmat Adrian Codîrlașu, președintele CFA.

Cât pot acumula românii și unde se duc banii din fonduri?

Cu toate aceste piedici, o întrebare rămâne valabilă: cât poate acumula un român care investește constant? Potrivit Florentinei Lazăr, reporter Observator, un român care investește 160 de lei pe lună, începând de la vârsta de 20 de ani, poate acumula la 60 de ani o sumă cuprinsă între 214.000 și 427.000 de lei, în funcție de randamentul fondului. Suma se înjumătățește pentru cei care încep să cotizeze de la 30 de ani, iar pentru cei care încep de la 40 de ani, suma finală ar fi mult mai mică, ajungând la doar 84.200 de lei.

Aceste sume pot fi influențate și de modul în care sunt investite fondurile. În prezent, aproape 65% din banii din Pilonul 3, adică peste 4 miliarde de lei, sunt plasați în titluri de stat, în timp ce restul sumei este investită în acțiuni și fonduri de investiții.

Alternative la Pilonul 3: Depozite, titluri de stat și fonduri monetare

Cu Pilonul 3 devenind tot mai puțin atractiv din cauza reglementărilor, românii caută alternative. Adrian Codîrlașu a menționat că fondurile monetare sunt o variantă cu „cel mai mic risc, echivalentul unui depozit cu scadenţe scurte”. De asemenea, titlurile de stat oferă randamente bune și pot acoperi inflația. George Mot a adăugat că depozitele bancare sunt „foarte eficiente când vrei să-ţi gestionezi banii pe termen scurt sau când vrei să-ţi faci un fond de rezervă”.

O altă distincție importantă este între Pilonul 2 și Pilonul 3. În cazul Pilonului 2, capitalul investit este garantat, ceea ce înseamnă că nu poți retrage o sumă mai mică decât ai contribuit. La Pilonul 3, însă, doar 3 din cele 10 fonduri private facultative oferă această garanție. Această lipsă de securitate, combinată cu noile restricții, poate descuraja și mai mult românii să își mai investească banii pe termen lung în aceste fonduri.