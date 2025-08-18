Meteorologii AccuWeather anunţă o lună septembrie cum nu a mai fost de ani de zile. Frigul pune stăpânire pe România chiar din primele zile

Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 19:24
de Badea Violeta

Prima lună de toamnă vine cu schimbări neașteptate. Septembrie 2025 va fi una mai rece decât în anii trecuți, iar temperaturile scăzute se vor simți încă din primele zile. Deși precipitațiile vor fi reduse, diferențele mari dintre valorile diurne și cele nocturne îi vor lua prin surprindere pe mulți români.

Septembrie aduce frig încă de la început

Dacă în alți ani luna septembrie era sinonimă cu zile călduroase și cu un final prelungit de vară, anul acesta situația va fi cu totul diferită. Potrivit estimărilor AccuWeather, temperaturile nu vor mai atinge pragul de 30 de grade Celsius.

Prima zi a lunii va aduce maxime de 24 de grade și minime de 14 grade, semn că toamna își intră rapid în drepturi. Pe parcurs, valorile vor continua să scadă, iar cei care visau la plajă sau la escapade de sfârșit de vară vor trebui să își regândească planurile.

Temperaturile minime surprind România

În Capitală și în alte mari orașe, maximele nu vor depăși 28 de grade Celsius, însă adevărata surpriză o aduc temperaturile nocturne. În unele nopți, mercurul din termometre va coborî până la 5 grade Celsius.

Cea mai friguroasă noapte se va înregistra pe data de 28 septembrie, când se așteaptă doar 5 grade Celsius. Finalul lunii nu se anunță mai blând, ultimele zile aducând maxime de doar 22 de grade și minime de 10 grade.

Diferențele mari de temperatură între zi și noapte vor crea un disconfort termic resimțit în special de cei sensibili la schimbările bruște de vreme.

Puține ploi, dar cer variabil

Deși temperaturile vor scădea considerabil, luna septembrie nu se anunță ploioasă. Meteorologii estimează că vor fi doar două zile cu precipitații, pe 23 și 28 septembrie.

În rest, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer senin și doar câțiva nori trecători. Soarele va continua să își facă simțită prezența, chiar dacă în condiții mai răcoroase decât în anii anteriori.

Această combinație de temperaturi moderate și precipitații reduse va marca o tranziție autentică spre sezonul rece. Septembrie 2025 rămâne astfel o lună atipică, cu un climat mai rece decât în trecut, dar și cu o vreme stabilă.

În contextul echinocțiului de toamnă, programat pentru 22 septembrie, când ziua devine egală cu noaptea, frigul va pune stăpânire treptat pe întreaga țară. Românii vor simți mai devreme ca niciodată gustul toamnei autentice.

