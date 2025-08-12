Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather

După o vară toridă și un început de toamnă neobișnuit de cald, vremea în România se pregătește pentru o transformare spectaculoasă. Dacă luna septembrie a prelungit senzația de vară, cu temperaturi blânde și cer senin, meteorologii avertizează că peisajul se va schimba dramatic odată cu venirea lunii octombrie. Specialiștii prognozează o răcire bruscă a vremii, care va aduce primele episoade de ninsoare în anumite zone ale țării, un fenomen neașteptat după canicula din ultimele luni.

August, sub semnul caniculei și al secetei

Ultima lună de vară, august, s-a desfășurat sub un cer sufocant în majoritatea regiunilor României, cu mercurul din termometre rămânând constant peste 30 de grade Celsius. Conform prognozelor Accuweather, episoadele de ploaie au fost o raritate, limitându-se aproape exclusiv la zonele montane, în special în Carpații Orientali, spre finalul lunii. Această perioadă a fost marcată de o secetă persistentă, care a pregătit terenul pentru un septembrie la fel de neobișnuit.

Septembrie, o prelungire a verii

Începutul toamnei nu a adus schimbarea mult așteptată a vremii. Prognoza Accuweather indică o lună septembrie extrem de uscată, cu precipitații semnificative aproape inexistente. Vremea blândă și cerul senin au permis continuarea activităților în aer liber, creând o atmosferă atipică pentru acest anotimp. Mulți români s-au bucurat de zilele călduroase, însă această perioadă a fost doar o acalmie înainte de furtună.

Iarna își face apariția devreme: primele ninsori vin în octombrie

După o toamnă neobișnuit de caldă, Accuweather anunță o schimbare radicală de vreme începând cu 13 octombrie. Temperaturile vor scădea brusc, iar în anumite zone ale țării se vor înregistra chiar și valori negative. Acest val de frig polar va deschide sezonul ninsorilor, care vor surprinde primele localități montane.

Pe lista orașelor unde iarna va veni mai devreme se află Predeal, care va fi primul lovit de fulgii de zăpadă. Potrivit meteorologilor, și alte stațiuni montane înalte vor fi acoperite de un strat subțire de zăpadă în a doua jumătate a lunii octombrie. Ninsorile vor afecta în special localitățile situate la altitudini mari, unde frigul se instalează mai rapid.

Această prognoză vine ca o surpriză majoră după un an marcat de fenomene meteorologice extreme și o vară prelungită. Schimbarea bruscă de la vremea caldă la ninsori timpurii subliniază din nou instabilitatea climatică din ultimii ani și necesitatea de a fi pregătiți pentru orice fel de vreme, indiferent de anotimp.