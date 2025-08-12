Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 08:30
de Vieriu Ionut

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather

METEO - VREME - ANM
Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
Ninsori timpurii în România, încă din octombrie

După o vară toridă și un început de toamnă neobișnuit de cald, vremea în România se pregătește pentru o transformare spectaculoasă. Dacă luna septembrie a prelungit senzația de vară, cu temperaturi blânde și cer senin, meteorologii avertizează că peisajul se va schimba dramatic odată cu venirea lunii octombrie. Specialiștii prognozează o răcire bruscă a vremii, care va aduce primele episoade de ninsoare în anumite zone ale țării, un fenomen neașteptat după canicula din ultimele luni.

August, sub semnul caniculei și al secetei

Ultima lună de vară, august, s-a desfășurat sub un cer sufocant în majoritatea regiunilor României, cu mercurul din termometre rămânând constant peste 30 de grade Celsius. Conform prognozelor Accuweather, episoadele de ploaie au fost o raritate, limitându-se aproape exclusiv la zonele montane, în special în Carpații Orientali, spre finalul lunii. Această perioadă a fost marcată de o secetă persistentă, care a pregătit terenul pentru un septembrie la fel de neobișnuit.

Septembrie, o prelungire a verii

Începutul toamnei nu a adus schimbarea mult așteptată a vremii. Prognoza Accuweather indică o lună septembrie extrem de uscată, cu precipitații semnificative aproape inexistente. Vremea blândă și cerul senin au permis continuarea activităților în aer liber, creând o atmosferă atipică pentru acest anotimp. Mulți români s-au bucurat de zilele călduroase, însă această perioadă a fost doar o acalmie înainte de furtună.

Vezi și:
Când se răceşte cu adevărat în Bucureşti şi în sudul ţării? Temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade în această perioadă a lunii, conform AccuWeather
Meteorologii Accuweather au făcut anunţul despre vreme. De luni, temperaturile cresc din nou. Cât ţine valul de foc?

Iarna își face apariția devreme: primele ninsori vin în octombrie

După o toamnă neobișnuit de caldă, Accuweather anunță o schimbare radicală de vreme începând cu 13 octombrie. Temperaturile vor scădea brusc, iar în anumite zone ale țării se vor înregistra chiar și valori negative. Acest val de frig polar va deschide sezonul ninsorilor, care vor surprinde primele localități montane.

Prima zi cu ninsori, în octombrie. Sursă foto- Accuweather

Prima zi cu ninsori, în octombrie. Sursă foto- Accuweather

Pe lista orașelor unde iarna va veni mai devreme se află Predeal, care va fi primul lovit de fulgii de zăpadă. Potrivit meteorologilor, și alte stațiuni montane înalte vor fi acoperite de un strat subțire de zăpadă în a doua jumătate a lunii octombrie. Ninsorile vor afecta în special localitățile situate la altitudini mari, unde frigul se instalează mai rapid.

Această prognoză vine ca o surpriză majoră după un an marcat de fenomene meteorologice extreme și o vară prelungită. Schimbarea bruscă de la vremea caldă la ninsori timpurii subliniază din nou instabilitatea climatică din ultimii ani și necesitatea de a fi pregătiți pentru orice fel de vreme, indiferent de anotimp.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială
Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială
Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice
Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Apocalipsa internetului provocată de Google pleacă de la fiecare click în minus. Cât te costă răspunsurile cu AI din căutări, de fapt
Apocalipsa internetului provocată de Google pleacă de la fiecare click în minus. Cât te costă răspunsurile cu AI din căutări, de fapt
Cappadocia, destinația completă: peisaj, gastronomie și recunoaștere Michelin
Cappadocia, destinația completă: peisaj, gastronomie și recunoaștere Michelin
A1 București – Pitești va avea trei benzi pe sens. Proiectul ar putea fi gata după 2030
A1 București – Pitești va avea trei benzi pe sens. Proiectul ar putea fi gata după 2030
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William