Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 11:26
de Daoud Andra

Ploi torențiale și vijelii în toată țara. ANM a emis cod portocaliu și galben de furtuni pentru următoarele ore

METEO - VREME - ANM
Ploi torențiale și vijelii în toată țara. ANM a emis cod portocaliu și galben de furtuni pentru următoarele ore
FOTO: colaj Playtech.ro

Vremea schimbă brusc registrul, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii, valabile în următoarele ore pentru aproape toată țara. Meteorologii atrag atenția că instabilitatea atmosferică va fi deosebit de accentuată, cu ploi abundente, descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Cod portocaliu în vest, nord și centru

Între orele 14.00 și 21.00, este activ un cod portocaliu de instabilitate atmosferică pentru județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și în zonele montane. În aceste regiuni se vor înregistra averse puternice, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze între 50 și 70 km/h, dar și căderi de grindină cu diametre între 3 și 4 centimetri.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 40–50 l/mp, iar local chiar peste 60 l/mp. Tot astăzi, între orele 12.00 și 19.00, un alt cod portocaliu vizează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale ce pot depăși pe alocuri 80 km/h, averse torențiale și căderi de grindină.

Vezi și:
Cum se răcoreau bucureștenii în 1937, într-o zi de caniculă extremă. „Termometrele arătau 60 de grade. O arșiță cumplită”
Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM

Cod galben extins pe aproape tot teritoriul

Pe lângă aceste alerte, ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între 12.00 și 21.00. Sunt vizate regiuni întinse: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Aici, vremea se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, iar în sud chiar peste 80 km/h. Local va cădea grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot atinge 20–30 l/mp, iar punctual peste 40–50 l/mp.

Totodată, în noaptea de vineri spre sâmbătă, între 21.00 și 3.00, rămâne valabilă o altă avertizare de cod galben. Zonele afectate sunt Moldova, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei, unde vor continua ploile abundente și vijeliile, cu aceleași caracteristici: rafale de până la 70 km/h, descărcări electrice și grindină.

Avertizare de caniculă în sud-est

În paralel, meteorologii au emis și o avertizare de cod galben de caniculă, pentru intervalul 12.00 – 21.00. Aceasta vizează sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor urca până la 35–38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca atmosfera să devină sufocantă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber în timpul furtunilor, să se adăpostească în locuri sigure și să nu se adăpostească sub copaci în timpul descărcărilor electrice. Totodată, este indicat ca în perioadele cu caniculă să fie consumată suficientă apă, să se evite expunerea directă la soare la orele amiezii și să se acorde atenție sporită copiilor și persoanelor în vârstă.

Astfel, ziua de vineri aduce un amestec între ploi torențiale și temperaturi extreme, ceea ce face ca atenționările ANM să fie deosebit de importante pentru întreaga populație.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Ce este 3I/Atlas, obiectul interstelar care a generat speculații cum că ar fi o navă extraterestră. Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române dezminte zvonurile: „E doar la nivel de speculă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ce este 3I/Atlas, obiectul interstelar care a generat speculații cum că ar fi o navă extraterestră. Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române dezminte zvonurile: „E doar la nivel de speculă”. EXCLUSIV
Cea mai bătrână persoană din lume a împlinit 116 ani. Ethel s-a născut în 1909 și este recunoscută de Guinness World Records
Cea mai bătrână persoană din lume a împlinit 116 ani. Ethel s-a născut în 1909 și este recunoscută de Guinness World Records
Tornadă solară uriașă și o erupție de plasmă spectaculoasă, surprinse simultan pe suprafața Soarelui FOTO
Tornadă solară uriașă și o erupție de plasmă spectaculoasă, surprinse simultan pe suprafața Soarelui FOTO
Fraţii Tate îşi construiesc un buncăr de 3,9 milioane de dolari în București. Ce au cerut să aibă în complexul cu 10 dormitoare și sală de recreere
Fraţii Tate îşi construiesc un buncăr de 3,9 milioane de dolari în București. Ce au cerut să aibă în complexul cu 10 dormitoare și sală de recreere
Locurile de pe Pământ unde busolele nu funcţionează. Explicaţia specialiştilor despre aceste zone
Locurile de pe Pământ unde busolele nu funcţionează. Explicaţia specialiştilor despre aceste zone
Paris Hilton lansează seria animată pentru copii „Paris & Pups” pe YouTube
Paris Hilton lansează seria animată pentru copii „Paris & Pups” pe YouTube
Raport Fastly: boții de inteligență artificială sufocă internetul. Meta și OpenAI, în fruntea listei
Raport Fastly: boții de inteligență artificială sufocă internetul. Meta și OpenAI, în fruntea listei
Detaliul din asigurarea de călătorie de care trebuie să ţii cont dacă vrei să primeşti bani în caz de accident sau spitalizare. Trebuie bifat mereu
Detaliul din asigurarea de călătorie de care trebuie să ţii cont dacă vrei să primeşti bani în caz de accident sau spitalizare. Trebuie bifat mereu
Revista presei
Adevarul
Cum facem față noilor taxe și scumpirilor la energie? De la strategie națională la bugetul familiei
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele două zile-portal înaintea sezonului de eclipse din septembrie 2025. Dorinţele tale au șanse mai mari să devină realitate în această perioadă
Playtech Știri
Tily Nicolae a divorțat, după 15 ani de căsnicie. Prima declarație a actriței, după despărțirea de Dragoș Popescu
Playtech Știri
Zodii pentru care greutăţile şi ghinionul se sfârşesc pe 22 august. În sfârşit au parte de lucruri frumoase
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou