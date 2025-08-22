Ploi torențiale și vijelii în toată țara. ANM a emis cod portocaliu și galben de furtuni pentru următoarele ore

Vremea schimbă brusc registrul, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii, valabile în următoarele ore pentru aproape toată țara. Meteorologii atrag atenția că instabilitatea atmosferică va fi deosebit de accentuată, cu ploi abundente, descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Cod portocaliu în vest, nord și centru

Între orele 14.00 și 21.00, este activ un cod portocaliu de instabilitate atmosferică pentru județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și în zonele montane. În aceste regiuni se vor înregistra averse puternice, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze între 50 și 70 km/h, dar și căderi de grindină cu diametre între 3 și 4 centimetri.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 40–50 l/mp, iar local chiar peste 60 l/mp. Tot astăzi, între orele 12.00 și 19.00, un alt cod portocaliu vizează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale ce pot depăși pe alocuri 80 km/h, averse torențiale și căderi de grindină.

Cod galben extins pe aproape tot teritoriul

Pe lângă aceste alerte, ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între 12.00 și 21.00. Sunt vizate regiuni întinse: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Aici, vremea se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, iar în sud chiar peste 80 km/h. Local va cădea grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot atinge 20–30 l/mp, iar punctual peste 40–50 l/mp.

Totodată, în noaptea de vineri spre sâmbătă, între 21.00 și 3.00, rămâne valabilă o altă avertizare de cod galben. Zonele afectate sunt Moldova, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei, unde vor continua ploile abundente și vijeliile, cu aceleași caracteristici: rafale de până la 70 km/h, descărcări electrice și grindină.

Avertizare de caniculă în sud-est

În paralel, meteorologii au emis și o avertizare de cod galben de caniculă, pentru intervalul 12.00 – 21.00. Aceasta vizează sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor urca până la 35–38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca atmosfera să devină sufocantă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber în timpul furtunilor, să se adăpostească în locuri sigure și să nu se adăpostească sub copaci în timpul descărcărilor electrice. Totodată, este indicat ca în perioadele cu caniculă să fie consumată suficientă apă, să se evite expunerea directă la soare la orele amiezii și să se acorde atenție sporită copiilor și persoanelor în vârstă.

Astfel, ziua de vineri aduce un amestec între ploi torențiale și temperaturi extreme, ceea ce face ca atenționările ANM să fie deosebit de importante pentru întreaga populație.