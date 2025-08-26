Ultima ora
Actorul Mihai Călin, atac dur la adresa lui Sergiu Nicolaescu: „Un nenorocit” care copia filme și îl glorifica pe Ceaușescu
26 aug. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Cum transporți bunuri voluminoase cu mașina în 2025 fără să încalci Codul Rutier. Amendă de 1600 de lei pentru portbagajul deschis

Actualitate
Cum transporți bunuri voluminoase cu mașina în 2025 fără să încalci Codul Rutier. Amendă de 1600 de lei pentru portbagajul deschis
Amendă de la Poliția Rutieră / foto: Playtech

Oricine s-a aflat măcar o dată în situația de a transporta o țeavă, o scândură sau o placă de rigips știe cât de complicat poate fi dacă mașina personală nu este suficient de mare. Tentant ar fi să deschizi portbagajul și să lași obiectul să iasă în afara caroseriei, însă Codul Rutier 2025 stabilește clar ce este permis și ce nu atunci când vine vorba de transportul bunurilor voluminoase.

Legislația are ca scop principal siguranța rutieră, dar și protecția celorlalți participanți la trafic. De aceea, șoferii trebuie să știe că o încărcătură incorect fixată sau care depășește dimensiunile mașinii poate aduce nu doar amenzi usturătoare, ci și imobilizarea vehiculului.

Ce reguli trebuie să respecți când transporți bunuri voluminoase

Codul Rutier prevede că nu ai voie să transporți obiecte care, împreună cu încărcătura, depășesc dimensiunile mașinii. Dacă obiectele voluminoase încape integral în interior, atunci nu există nicio problemă. Situația se complică atunci când scândura sau țeava sunt mai lungi decât mașina.

Vezi și:
Codul Rutier 2025 – ce trebuie să faci când alt șofer semnalizează că schimbă banda. Regula de prioritate
Micile greșeli din trafic pentru care pierzi permisul de conducere. Detaliile din Codul Rutier care te lasă fără carnet de șoferi

Pentru astfel de cazuri, legea cere ca vehiculul să fie dotat cu elemente de semnalizare speciale. Printre acestea se numără plăcuțe fluorescent-reflectorizante, benzi albe și roșii la partea din spate, dispozitive de avertizare luminoasă galbenă vizibile din toate direcțiile și lumini de poziție suplimentare în cazul în care lățimea depășește 2,5 metri.

În plus, încărcătura trebuie fixată corespunzător, astfel încât:

  • să nu pună în pericol alte persoane sau bunuri;
  • să nu afecteze vizibilitatea șoferului ori stabilitatea mașinii;
  • să nu cadă sau să fie târâtă pe carosabil;
  • să nu acopere numărul de înmatriculare ori luminile de semnalizare;
  • să nu producă zgomote, praf sau mirosuri care pot incomoda traficul.

Dacă alegi să mergi cu portbagajul deschis, regula de bază este ca încărcătura să nu depășească limitele de gabarit permise și să fie vizibil semnalizată. Altfel, riști ca poliția să considere că încalci Codul Rutier.

Ce sancțiuni riști dacă nu respecți legea

Transportul neregulamentar al bunurilor voluminoase se sancționează cu amenzi între 6 și 8 puncte, adică între 1.215 și 1.620 de lei. Mai mult, dacă agentul de poliție apreciază că încărcătura reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră, poate dispune imobilizarea vehiculului pe loc.

Asta înseamnă că nu vei mai putea continua drumul până nu descarci bunul transportat. Practic, pe lângă amenda aplicată, vei pierde timp și vei fi nevoit să găsești o soluție alternativă pentru transport.

Cum eviți problemele la transportul obiectelor mari

Cea mai sigură soluție este să folosești un vehicul special de marfă sau o dubă atunci când ai de transportat bunuri mari și grele. Dacă alegi să mergi cu mașina personală, verifică din timp dimensiunile, fixează încărcătura cu chingi și respectă regulile de semnalizare.

În 2025, poliția rutieră are toleranță zero pentru șoferii care pun în pericol traficul prin transport necorespunzător. Astfel, un simplu drum la magazin pentru câteva plăci de rigips sau scânduri se poate transforma într-o cheltuială de sute de lei și într-o situație stresantă, dacă nu respecți legea.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
De ce sunt respinse mașinile la RAR în 2025 – cele mai comune defecțiuni și ce poți să faci dacă autoturismul nu trece testul
De ce sunt respinse mașinile la RAR în 2025 – cele mai comune defecțiuni și ce poți să faci dacă autoturismul nu trece testul
Destinația de vacanță preferată a multor români oferă 200.000 de bilete gratuite pentru turiști. Ce condiții trebuie să îndeplinească vizitatorii
Destinația de vacanță preferată a multor români oferă 200.000 de bilete gratuite pentru turiști. Ce condiții trebuie să îndeplinească vizitatorii
VIDEO: Un electronist amator a reușit să contacteze astronauții de pe Stația Spațială Internațională cu un aparat radio și o antenă construite acasă
VIDEO: Un electronist amator a reușit să contacteze astronauții de pe Stația Spațială Internațională cu un aparat radio și o antenă construite acasă
Fac sau nu profesorii grevă în prima zi de școală? Ce se va întâmpla, de fapt, pe 8 septembrie, un lider de sindicat a explicat tot
Fac sau nu profesorii grevă în prima zi de școală? Ce se va întâmpla, de fapt, pe 8 septembrie, un lider de sindicat a explicat tot
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat pentru prima dată la un om. Organul a funcționat și ar putea fi un nou pas în rezolvarea crizei de organe
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat pentru prima dată la un om. Organul a funcționat și ar putea fi un nou pas în rezolvarea crizei de organe
Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI. Ce acuză că ascund pe piața inteligenței artificiale
Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI. Ce acuză că ascund pe piața inteligenței artificiale
Dezvăluiri cutremurătoare în cazul morții lui Felix Baumgartner: Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu ar fi fost conștient până la final, spune Procuratura
Dezvăluiri cutremurătoare în cazul morții lui Felix Baumgartner: Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu ar fi fost conștient până la final, spune Procuratura
Kate Middleton, cea mai îndrăzneață schimbare de look de până acum. Prințesa a fost fotografiată în mașină, alături de Prințul William și copiii lor
Kate Middleton, cea mai îndrăzneață schimbare de look de până acum. Prințesa a fost fotografiată în mașină, alături de Prințul William și copiii lor
Revista presei
Adevarul
O nouă Ialta sau un război mondial? Dezvăluirile unui general român din intelligence: „A existat poate un pericol și mai mare”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!