Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Cum știi dacă intri în vizorul ANAF, dacă îți vin inspectorii la ușă. Totul pleacă de la indicatorii de risc fiscal și sunt publici

ACTUALITATE
Cum știi dacă intri în vizorul ANAF, dacă îți vin inspectorii la ușă. Totul pleacă de la indicatorii de risc fiscal și sunt publici
Inspectorii ANAF funcționează după reguli clare / foto: Playtech

După ani întregi în care a fost acuzată că reacționează prea lent la fraude evidente, ANAF și-a schimbat strategia. Din 2025, instituția folosește cinci noi indicatori de risc fiscal , concepuți pentru a identifica mai rapid companiile care prezintă potențial de evaziune, spălare de bani sau activitate fictivă. Lista acestor indicatori este publică, iar oricine poate verifica dacă firma sa intră în categoriile care atrag automat atenția Fiscului.

Noile criterii nu vizează doar marii contribuabili, ci și firmele mici, microîntreprinderile sau persoanele fizice autorizate. În logica ANAF, riscul fiscal nu mai este determinat doar de nivelul veniturilor, ci și de comportamentul financiar și structural al companiei: adrese comune pentru sute de firme, lipsa activității declarate, variații neobișnuite de profit, sau lipsa corelației dintre cifrele raportate și realitatea din teren.

De la sedii sociale suprapuse la „firme bidon”

Schimbarea de paradigmă a venit după un control al Curții de Conturi, care a scos la iveală o realitate alarmantă: peste 47.000 de firme funcționează la doar 2.000 de adrese , însumând datorii de aproape 30 de miliarde de lei la stat. Majoritatea acestor companii sunt inactive, de negăsit sau implicate în scheme de tip „transfer de datorii”, prin care firmele sunt mutate formal pe numele altor administratori pentru a evita plata impozitelor.

Vezi și:
Când trebuie să depui declarația fiscală la ANAF, ce spune Codul Fiscal. Cum se calculează dările la stat
Inspectorii ANAF au luat în vizor românii obișnuiți care fac bani pe internet. Dacă tranzacționezi pe bursă, așteaptă-te la control

Curtea de Conturi a recomandat instituirea unui indicator de risc pentru sedii multiple la aceeași adresă , iar ANAF l-a inclus în noua sa listă. Cu alte cuvinte, dacă firma ta împarte sediul social cu alte câteva zeci sau sute de companii, ai toate șansele să intri în analiza de risc.

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, explică: „Când ai sute de firme care nu-și plătesc datoriile la aceeași adresă, e clar că vorbim despre o rețea de firme-bidon. ANAF are acum instrumente clare pentru a le detecta, dar și obligația de a acționa înainte ca paguba să se adâncească.”

Problema își are rădăcina în Legea 102/2020 , care a eliminat limitarea numărului de sedii sociale la aceeași adresă. În teorie, măsura trebuia să debirocratizeze mediul de afaceri. În practică, a deschis poarta pentru abuzuri, de la înființarea de companii „fantomă” până la rețele care rulează milioane fără activitate economică reală.

Indicatorii care atrag controalele ANAF

Pe lângă sediile multiple, în 2025 ANAF analizează patru alți indicatori de risc fiscal. Aceștia vizează:

  1. Neconcordanțele între datele contabile și cele declarate la ANAF – de exemplu, diferențe mari între TVA colectată și cea declarată, facturi de achiziții fără corespondent în livrări, sau variații nejustificate de profit.
  2. Tranzacțiile repetate între firme aflate la același sediu – semnal clar de activitate circulară folosită pentru fraudarea TVA-ului.
  3. Administratorii care figurează în mai multe companii cu datorii – dacă o persoană administrează mai mult de trei firme inactive sau cu restanțe, toate intră automat pe lista de monitorizare.
  4. Lipsa activității declarate în raport cu cifra de afaceri – companii care raportează venituri, dar nu au angajați, utilități sau echipamente active.

Aceste criterii sunt folosite de sistemul informatic al ANAF pentru a genera un scor de risc fiscal , actualizat trimestrial. Dacă scorul depășește un anumit prag, compania intră în „zona roșie” și poate fi selectată pentru inspecție.

Oficialii Fiscului susțin că sistemul este conceput pentru a reduce controalele inutile și pentru a se concentra doar pe contribuabilii care dau semne evidente de nereguli. Cu toate acestea, experții avertizează că analiza automată nu este infailibilă și poate genera suspiciuni chiar și asupra firmelor care funcționează legal, dar au o structură mai complexă.

Cum poți verifica dacă firma ta e în vizorul ANAF

Indicatorii de risc sunt publici și pot fi consultați pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată transparenței. De asemenea, platforma Spațiul Privat Virtual (SPV) afișează notificări pentru firmele care intră în analiza de risc. Dacă primești o astfel de notificare, este recomandat să verifici:

  • dacă sediul social este unic sau partajat cu alte firme;
  • dacă ai depus toate declarațiile fiscale la termen;
  • dacă balanțele contabile sunt corelate cu raportările din declarațiile 394 și 300;
  • dacă există discrepanțe între activitatea economică reală și datele transmise către Fisc.

Pentru companiile care corectează din timp aceste neconcordanțe, probabilitatea unui control scade semnificativ. ANAF a anunțat că, înainte de declanșarea unui control complet, va transmite avertismente preventive , oferind contribuabilului posibilitatea să își clarifice situația.

Noua abordare marchează o schimbare importantă în cultura fiscală românească: accentul nu mai cade exclusiv pe sancțiuni, ci pe prevenție și transparență. Totuși, pentru cei care ignoră semnalele de risc, vizita inspectorilor rămâne doar o chestiune de timp.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Avocatul Poporului susține statul în disputa privind pensiile private. Instituția neagă dreptul de proprietate al românilor asupra acestor bani
Avocatul Poporului susține statul în disputa privind pensiile private. Instituția neagă dreptul de proprietate al românilor asupra acestor bani
Ce trebuie să știi despre transparența salariilor în România. Ar trebui să știm toți cât câștigă colegii în 2026
Ce trebuie să știi despre transparența salariilor în România. Ar trebui să știm toți cât câștigă colegii în 2026
Codul Rutier 2025 despre circulația pe un drum cu prioritate. Când trebuie să semnalizezi ca să nu iei 600 de lei amendă
Codul Rutier 2025 despre circulația pe un drum cu prioritate. Când trebuie să semnalizezi ca să nu iei 600 de lei amendă
S-a schimbat legea pentru rovinietă în România, când trebuie să plătești taxa de drum. Nu mai este ca înainte, scapi mai ușor de amendă
S-a schimbat legea pentru rovinietă în România, când trebuie să plătești taxa de drum. Nu mai este ca înainte, scapi mai ușor de amendă
Se deschide A7: din noiembrie, șoferii vor putea merge pe autostradă de la București la Focșani
Se deschide A7: din noiembrie, șoferii vor putea merge pe autostradă de la București la Focșani
Motivul pentru care se pune întotdeauna o felie de lămâie în cola, în restaurante şi baruri
Motivul pentru care se pune întotdeauna o felie de lămâie în cola, în restaurante şi baruri
Telefonul-robot Honor cu AI promite un smartphone care simte, înțelege și acționează
Telefonul-robot Honor cu AI promite un smartphone care simte, înțelege și acționează
Zile libere plătite pentru părinți: se acordă și dacă lucrezi part-time sau pe contract PFA?
Zile libere plătite pentru părinți: se acordă și dacă lucrezi part-time sau pe contract PFA?
Revista presei
Adevarul
Trupul unei femei dispărute, găsit îngropat într-o pădure. Cum a încercat fiica minoră să-i ducă în eroare pe polițiști
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...