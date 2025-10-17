Cum știi dacă intri în vizorul ANAF, dacă îți vin inspectorii la ușă. Totul pleacă de la indicatorii de risc fiscal și sunt publici

După ani întregi în care a fost acuzată că reacționează prea lent la fraude evidente, ANAF și-a schimbat strategia. Din 2025, instituția folosește cinci noi indicatori de risc fiscal , concepuți pentru a identifica mai rapid companiile care prezintă potențial de evaziune, spălare de bani sau activitate fictivă. Lista acestor indicatori este publică, iar oricine poate verifica dacă firma sa intră în categoriile care atrag automat atenția Fiscului.

Noile criterii nu vizează doar marii contribuabili, ci și firmele mici, microîntreprinderile sau persoanele fizice autorizate. În logica ANAF, riscul fiscal nu mai este determinat doar de nivelul veniturilor, ci și de comportamentul financiar și structural al companiei: adrese comune pentru sute de firme, lipsa activității declarate, variații neobișnuite de profit, sau lipsa corelației dintre cifrele raportate și realitatea din teren.

De la sedii sociale suprapuse la „firme bidon”

Schimbarea de paradigmă a venit după un control al Curții de Conturi, care a scos la iveală o realitate alarmantă: peste 47.000 de firme funcționează la doar 2.000 de adrese , însumând datorii de aproape 30 de miliarde de lei la stat. Majoritatea acestor companii sunt inactive, de negăsit sau implicate în scheme de tip „transfer de datorii”, prin care firmele sunt mutate formal pe numele altor administratori pentru a evita plata impozitelor.

Curtea de Conturi a recomandat instituirea unui indicator de risc pentru sedii multiple la aceeași adresă , iar ANAF l-a inclus în noua sa listă. Cu alte cuvinte, dacă firma ta împarte sediul social cu alte câteva zeci sau sute de companii, ai toate șansele să intri în analiza de risc.

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, explică: „Când ai sute de firme care nu-și plătesc datoriile la aceeași adresă, e clar că vorbim despre o rețea de firme-bidon. ANAF are acum instrumente clare pentru a le detecta, dar și obligația de a acționa înainte ca paguba să se adâncească.”

Problema își are rădăcina în Legea 102/2020 , care a eliminat limitarea numărului de sedii sociale la aceeași adresă. În teorie, măsura trebuia să debirocratizeze mediul de afaceri. În practică, a deschis poarta pentru abuzuri, de la înființarea de companii „fantomă” până la rețele care rulează milioane fără activitate economică reală.

Indicatorii care atrag controalele ANAF

Pe lângă sediile multiple, în 2025 ANAF analizează patru alți indicatori de risc fiscal. Aceștia vizează:

Neconcordanțele între datele contabile și cele declarate la ANAF – de exemplu, diferențe mari între TVA colectată și cea declarată, facturi de achiziții fără corespondent în livrări, sau variații nejustificate de profit. Tranzacțiile repetate între firme aflate la același sediu – semnal clar de activitate circulară folosită pentru fraudarea TVA-ului. Administratorii care figurează în mai multe companii cu datorii – dacă o persoană administrează mai mult de trei firme inactive sau cu restanțe, toate intră automat pe lista de monitorizare. Lipsa activității declarate în raport cu cifra de afaceri – companii care raportează venituri, dar nu au angajați, utilități sau echipamente active.

Aceste criterii sunt folosite de sistemul informatic al ANAF pentru a genera un scor de risc fiscal , actualizat trimestrial. Dacă scorul depășește un anumit prag, compania intră în „zona roșie” și poate fi selectată pentru inspecție.

Oficialii Fiscului susțin că sistemul este conceput pentru a reduce controalele inutile și pentru a se concentra doar pe contribuabilii care dau semne evidente de nereguli. Cu toate acestea, experții avertizează că analiza automată nu este infailibilă și poate genera suspiciuni chiar și asupra firmelor care funcționează legal, dar au o structură mai complexă.

Cum poți verifica dacă firma ta e în vizorul ANAF

Indicatorii de risc sunt publici și pot fi consultați pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată transparenței. De asemenea, platforma Spațiul Privat Virtual (SPV) afișează notificări pentru firmele care intră în analiza de risc. Dacă primești o astfel de notificare, este recomandat să verifici:

dacă sediul social este unic sau partajat cu alte firme;

dacă ai depus toate declarațiile fiscale la termen;

dacă balanțele contabile sunt corelate cu raportările din declarațiile 394 și 300;

dacă există discrepanțe între activitatea economică reală și datele transmise către Fisc.

Pentru companiile care corectează din timp aceste neconcordanțe, probabilitatea unui control scade semnificativ. ANAF a anunțat că, înainte de declanșarea unui control complet, va transmite avertismente preventive , oferind contribuabilului posibilitatea să își clarifice situația.

Noua abordare marchează o schimbare importantă în cultura fiscală românească: accentul nu mai cade exclusiv pe sancțiuni, ci pe prevenție și transparență. Totuși, pentru cei care ignoră semnalele de risc, vizita inspectorilor rămâne doar o chestiune de timp.