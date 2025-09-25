Cum se stabilește suma de plată pentru fiecare locatar pentru repararea acoperişului unui bloc

Viața la bloc presupune nu doar avantajele împărțirii unor costuri, ci și obligații comune care pot stârni discuții între locatari. Una dintre cele mai frecvente întrebări apare atunci când acoperișul sau alte părți comune ale imobilului necesită reparații: cine plătește și cum se stabilește suma pentru fiecare apartament?

Legea care reglementează traiul la bloc

Răspunsul este clar stabilit de lege și nu lasă loc de interpretări. Fie că locuiești la parter sau la ultimul etaj, contribuția ta la întreținerea și reabilitarea clădirii este obligatorie.

Cadrul legislativ actual este definit de Legea 196/2018, care reglementează înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Actul normativ stabilește că scopul principal al acestor asociații este administrarea și întreținerea părților comune din condominiu, de la exploatare și reparații, până la modernizare și reabilitare.

Pentru ca o asociație să fie înființată, este nevoie de acordul scris al cel puțin jumătate plus unu dintre proprietarii imobilului. Din acel moment, toți locatarii devin obligați să respecte deciziile comune și să participe financiar la fondurile de întreținere și reparații.

Ce se consideră părți comune

Lista elementelor care intră în categoria „proprietății comune” este vastă și include zonele și instalațiile pe care le folosesc toți locatarii. Printre acestea se numără:

acoperișul și terasa,

subsolul,

casa scării,

liftul,

structura de rezistență,

fațadele,

conductele de apă, canalizare, încălzire și energie electrică,

spălătoria și uscătoria,

interfonul, dar doar partea care ține de proprietatea comună,

tubulatura pentru evacuarea deșeurilor menajere.

Astfel, indiferent de etajul la care locuiește un proprietar, acesta este obligat să contribuie la întreținerea acoperișului, la fel cum cei de la ultimul etaj plătesc pentru reparațiile din subsol.

Cum se calculează contribuția fiecărui locatar

Un aspect important este modul în care se stabilește suma de plată pentru fiecare apartament. Cheltuielile nu se împart în mod egal între locatari, ci în funcție de cota-parte indiviză de proprietate.

Această cotă este înscrisă fie în cartea funciară, fie în actul de proprietate al fiecărui apartament și reprezintă proporția pe care o deține fiecare locatar din întregul imobil.

Potrivit Legii 196/2018:

„Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreținerea, repararea, exploatarea și, după caz, consolidarea părților de construcții și instalații din condominiu aflate în proprietate comună.”

Așadar, nu numărul de apartamente dictează valoarea contribuției, ci suprafața și cota-parte deținută.

Fondul de reparații – o obligație anuală

Pentru a evita situațiile în care lucrările urgente nu pot fi finanțate rapid, legea prevede și existența unui fond de reparații anual. Acesta este aprobat de toți membrii asociației și se constituie special pentru reparațiile și îmbunătățirile necesare proprietății comune.

Fondul este gestionat de asociația de proprietari, iar utilizarea lui trebuie să respecte regulile stabilite în adunările generale.

Reparațiile la bloc nu sunt responsabilitatea doar a celor direct afectați, ci a întregii comunități. Fie că este vorba despre acoperiș, subsol, lift sau fațadă, fiecare locatar are obligația de a contribui în funcție de cota-parte pe care o deține. În acest fel, legea urmărește menținerea în stare bună a imobilelor și împărțirea echitabilă a costurilor între proprietari.