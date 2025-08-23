Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 17:28
de Diana Dumitrache

Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari

Actualitate
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
Neplata întreținerii în România, ce riști? (Sursa foto: Playtech)

În România, proprietarii de apartamente au obligația legală de a achita lunar cota de întreținere stabilită de asociația de proprietari. Aceasta acoperă costuri precum apă, căldură, energie electrică pe spațiile comune, servicii de curățenie, salubrizare, reparații și alte cheltuieli comune. Însă, în practică, există situații în care plata se amână sau este neglijată, ceea ce poate duce la acumularea de datorii și, în cele din urmă, la acțiuni în instanță.

Neplata întreținerii în România, ce riști?

Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, termenul de plată este de cel mult 30 de zile de la afișarea listei de plată la avizier. Dacă depășești acest termen, suma neachitată devine restanță și poate genera penalități. Aceste penalități nu pot depăși 0,2% pe zi din suma datorată și nu pot fi aplicate pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv.

Asociația de proprietari are dreptul să te acționeze în instanță dacă datoria depășește 90 de zile de neplată. Procedura este următoarea:

Vezi și:
Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație
Toți românii care stau la bloc trebuie să știe acest detaliu despre copiii lor. De la ce vârstă trebuie trecuți la întreținere, conform legii
  • Somația – administratorul sau președintele asociației trimite o notificare scrisă prin care solicită achitarea datoriei într-un termen stabilit (de regulă 15 zile).
  • Acțiunea în instanță – dacă nu răspunzi la somație, asociația poate depune cerere de chemare în judecată la judecătoria de sector/localitate.
  • Hotărârea judecătorească – dacă instanța admite cererea, vei fi obligat să plătești nu doar întreținerea restantă și penalitățile, ci și cheltuielile de judecată.
  • Executarea silită – dacă nu achiți suma din hotărârea judecătorească, asociația poate apela la un executor judecătoresc, care poate pune poprire pe conturi, pe salariu sau chiar poate iniția vânzarea apartamentului.

Riscuri suplimentare pentru datornici

În România, dacă nu plătești întreținerea timp de peste 90 de zile, administrația blocului are dreptul legal să te dea în judecată. Procesul poate ajunge până la executare silită, iar costurile suplimentare pot depăși cu mult datoria inițială. Prevenția și dialogul cu asociația rămân cea mai bună soluție. Riscuri suplimentare pentru datornici:

  • Penalități cumulative, care cresc suma datorată.
  • Dobânzi și cheltuieli de judecată suplimentare.
  • Afectarea relației cu vecinii și a reputației în cadrul blocului.
  • În cazuri extreme, pierderea apartamentului prin executare silită.

Cum poți evita problemele:

  • Plătește la timp, chiar dacă parțial – multe asociații acceptă plăți eșalonate.
  • Comunicarea cu administrația este esențială; anunță dacă ai dificultăți temporare.
  • Verifică lunar lista de întreținere și corectitudinea sumelor trecute.
  • Solicită în scris eventuale corecții, dacă observi erori.
Cum va fi vremea în septembrie? Prognoza ANM pentru „Răpciune” aduce surprize
Recomandări
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Cum a fost urcată Crucea Caraiman până la 2.291 metri altitudine, în anii ’20? Construcţia de aproape 40 de metri a fost dorinţa Regelui Ferdinand și a Reginei Maria
Cum a fost urcată Crucea Caraiman până la 2.291 metri altitudine, în anii ’20? Construcţia de aproape 40 de metri a fost dorinţa Regelui Ferdinand și a Reginei Maria
Ai voie sau nu să vopsești gardul sau obiectele din jurul blocului? Tot ce trebuie să ştii despre amenzile pentru modificarea spațiilor comune
Ai voie sau nu să vopsești gardul sau obiectele din jurul blocului? Tot ce trebuie să ştii despre amenzile pentru modificarea spațiilor comune
O actriţă celebră nu a mai aşteptat cererea în căsătorie, aşa că a îngenuncheat în faţa iubitului. Reacţia neaşteptată a fanilor: „Să nu normalizăm asta”
O actriţă celebră nu a mai aşteptat cererea în căsătorie, aşa că a îngenuncheat în faţa iubitului. Reacţia neaşteptată a fanilor: „Să nu normalizăm asta”
Pensie alimentară pentru doi copii la un salariu minim pe economie. Suma primită de mama de la fostul soţ
Pensie alimentară pentru doi copii la un salariu minim pe economie. Suma primită de mama de la fostul soţ
Motivul pentru care pasagerii care ajung pe Aeroportul „Henri Coandă” nu pot trece cu recipiente mai mari de 100 de ml, deşi legea s-a modificat. „Se schimbă scanerele”
Motivul pentru care pasagerii care ajung pe Aeroportul „Henri Coandă” nu pot trece cu recipiente mai mari de 100 de ml, deşi legea s-a modificat. „Se schimbă scanerele”
Revista presei
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta „de afaceri” o transformă total
Playtech Știri
Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire
Playtech Știri
Cele trei zodii care cunosc succesul financiar duminică, 24 august. Vor învârti banii cu lopata în următoarea perioadă
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou