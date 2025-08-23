Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari

În România, proprietarii de apartamente au obligația legală de a achita lunar cota de întreținere stabilită de asociația de proprietari. Aceasta acoperă costuri precum apă, căldură, energie electrică pe spațiile comune, servicii de curățenie, salubrizare, reparații și alte cheltuieli comune. Însă, în practică, există situații în care plata se amână sau este neglijată, ceea ce poate duce la acumularea de datorii și, în cele din urmă, la acțiuni în instanță.

Neplata întreținerii în România, ce riști?

Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, termenul de plată este de cel mult 30 de zile de la afișarea listei de plată la avizier. Dacă depășești acest termen, suma neachitată devine restanță și poate genera penalități. Aceste penalități nu pot depăși 0,2% pe zi din suma datorată și nu pot fi aplicate pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv.

Asociația de proprietari are dreptul să te acționeze în instanță dacă datoria depășește 90 de zile de neplată. Procedura este următoarea:

Somația – administratorul sau președintele asociației trimite o notificare scrisă prin care solicită achitarea datoriei într-un termen stabilit (de regulă 15 zile).

Acțiunea în instanță – dacă nu răspunzi la somație, asociația poate depune cerere de chemare în judecată la judecătoria de sector/localitate.

Hotărârea judecătorească – dacă instanța admite cererea, vei fi obligat să plătești nu doar întreținerea restantă și penalitățile, ci și cheltuielile de judecată.

Executarea silită – dacă nu achiți suma din hotărârea judecătorească, asociația poate apela la un executor judecătoresc, care poate pune poprire pe conturi, pe salariu sau chiar poate iniția vânzarea apartamentului.

Riscuri suplimentare pentru datornici

În România, dacă nu plătești întreținerea timp de peste 90 de zile, administrația blocului are dreptul legal să te dea în judecată. Procesul poate ajunge până la executare silită, iar costurile suplimentare pot depăși cu mult datoria inițială. Prevenția și dialogul cu asociația rămân cea mai bună soluție. Riscuri suplimentare pentru datornici:

Penalități cumulative, care cresc suma datorată.

Dobânzi și cheltuieli de judecată suplimentare.

Afectarea relației cu vecinii și a reputației în cadrul blocului.

În cazuri extreme, pierderea apartamentului prin executare silită.

Cum poți evita problemele: