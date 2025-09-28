Cum se păcălesc românii la Lidl cu prețurile? Mulți nici nu realizează că dau mulți bani în plus

Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Atacuri cibernetice masive şi alerte cu bombă la Bucureşti, Roma, Genova şi Bruxelles. Update
28 sept. 2025 | 16:22
de Andrei Simion

Cum se păcălesc românii la raft / Foto: Colaj Playtech

Un client Lidl a atras atenția pe rețelele de socializare asupra unor neconcordanțe între prețurile afișate la raft și cele de la casa de marcat. Acesta a publicat un Reel pe Facebook, filmat chiar în magazin, în care arată diferențele și comentează situația.

În înregistrare se aude atât vocea sa, cât și a unei angajate, care încearcă să explice că eroarea ar fi fost cauzată de colegele ei.

Prețul afișat la raft nu corespunde celui de pe bon

În videoclip, bărbatul arată un pachet de brânză rasă, de 200 de grame, expus pe raft cu un preț de 9,99 lei redus la 5,99 lei. Totuși, atunci când ajunge la casa de marcat, produsul apare la 8,99 lei. „Poate n-am văzut eu bine care-i prețul”, spune acesta la începutul filmării, întorcându-se la raft pentru a verifica etichetele.

Clientul trece în revistă mai multe sortimente: unele marcate cu 11,99 lei, altele cu 9,49 lei sau 10,99 lei. În niciun caz, însă, nu apare valoarea de 8,99 lei pe care a achitat-o la casă. „Deci brânza asta rasă, la raft nicăieri nu e 8,99 lei, 9,99 lei, 10,99 lei”, explică el în înregistrare, filmând zonele de prezentare ale produselor.

Nemulțumirea sa crește pe măsură ce constată că afișajul din magazin nu coincide cu suma plătită efectiv. „Normal scrie 9,99 lei, redus la 5,99 lei. Și mi-e minte pe casă cu 8,99 lei”, adaugă el, evidențiind diferența dintre oferta anunțată și realitatea de la casa de marcat.

Angajata admite că a fost o greșeală

În finalul discuției, apare și vocea unei vânzătoare de la Lidl, care intervine pentru a explica situația. Aceasta recunoaște că etichetele nu erau corect plasate și că produsele nu făceau parte dintr-o promoție. „Brânză din aceasta la ofertă nu avem și asta au pus-o colegele mele greșit”, spune angajata.

Clientul insistă însă că, la raft, prețurile vizibile pentru cele trei sortimente existente erau cuprinse între 9,99 lei și 11,99 lei, nicăieri 8,99 lei. Vânzătoarea recunoaște din nou greșeala, punând-o pe seama unei erori umane.

Clipul a strâns rapid reacții în mediul online, mulți utilizatori criticând lipsa de atenție a personalului și confuzia creată clienților. Alții au menționat că asemenea situații nu sunt rare în retail, iar consumatorii trebuie să fie atenți la bonul fiscal pentru a verifica sumele plătite.

Deocamdată, Lidl nu a oferit un punct de vedere oficial pe marginea acestui incident. Totuși, cazul readuce în discuție obligația legală a comercianților de a asigura concordanța între prețul afișat și cel încasat la casă. Potrivit legislației, clientul are dreptul să plătească suma mai mică, dacă există o diferență între prețurile afișate.

