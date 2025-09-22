Unde sunt făcute produsele din pește „Cămara Noastră” de la Lidl? Compania are o tradiţie de peste 100 de ani

Produsele din pește ”Cămara Noastră” de la Lidl aduc pe rafturi gustul autentic românesc, inspirat din rețete tradiționale și realizat cu ingrediente naturale. Gama, foarte apreciată de clienți, face parte din strategia retailerului de a susține autenticitatea și producătorii locali. Cine se află însă în spatele acestor preparate pescărești?

Unde se realizează produsele din pește ”Cămara Noastră” comercializate de Lidl

În spatele produselor din pește ”Cămara Noastră” se află Deltaica Seafood, o companie de familie cu o istorie de peste un secol. Aceasta îmbină experiența în pescuit cu respectul pentru natură și colectează materia primă responsabil din Delta Dunării și Marea Neagră.

Afumate, marinate, congelate sau transformate în salată de icre, preparatele sunt realizate exclusiv din ingrediente naturale, fără aditivi, pentru a reda savoarea tradițională.

Această abordare contribuie nu doar la calitatea produselor, ci și la susținerea comunităților din Deltă, unde pescuitul rămâne un mod de viață transmis din generație în generație.

”Cămara Noastră” – o marcă dedicată autenticului românesc

Parteneriatul Lidl cu Deltaica și alți producători români consacrați face parte dintr-o strategie mai amplă de promovare a gustului autentic și a tradițiilor locale.

Marca proprie ”Cămara Noastră” reunește produse dezvoltate exclusiv în România, în colaborare cu peste 40 de furnizori locali, punând accent pe calitate, prospețime și rețete transmise din generație în generație.

În această gamă se regăsesc nu doar preparate din pește, ci și brânzeturi românești, precum cașcavalul de Fetești și telemeaua cu negrilică, produse din lapte 100% românesc, ce aduc pe mesele clienților gustul autentic al regiunilor din care provin.

În prezent, sortimentul permanent include peste 90 de articole, iar edițiile limitate, precum ”Săptămâna Românească”, aduc periodic noutăți inspirate din tradiția culinară autohtonă, menite să păstreze viu patrimoniul gastronomic al României.

Astfel, Lidl contribuie nu doar la diversificarea opțiunilor pentru consumatori, ci și la susținerea economiei locale și a micilor afaceri care duc mai departe rețetele autentice.

Preparatele din Delta Dunării, mai aproape de consumatori

Prin colaborarea cu Deltaica Seafood, Lidl le oferă clienților preparate pescărești autentice, bazate pe rețete tradiționale și ingrediente naturale.

Fie că este vorba despre pește afumat, marinat, congelat sau salată de icre, gama ”Cămara Noastră” aduce pe masa consumatorilor gustul autentic al Deltei și al Mării Negre.

Astfel, clienții se pot bucura de produse de calitate superioară, provenite din surse responsabile, care păstrează standarde ridicate de producție și respectă tradiția culinară românească.