Cum se folosesc tichetele de energie. ANPIS anunță că peste 270.000 de români le-au primit

Într-o perioadă marcată de costuri ridicate la utilități, statul român continuă să acorde sprijin persoanelor vulnerabile prin programul de tichete de energie. Mecanismul vizează plata facturilor la electricitate pentru lunile de vară și iarnă, până la primăvara anului viitor. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a confirmat că primele sume au fost deja transferate beneficiarilor, iar procesul de acordare rămâne deschis până la finalul lunii septembrie.

Peste 270.000 de beneficiari au primit deja sprijinul

Potrivit ANPIS, în data de 19 septembrie 2025 a fost efectuată plata pentru 274.541 de beneficiari, suma totală ridicându-se la 27.384.900 de lei. Acești bani sunt destinați achitării facturilor din lunile iulie și august, iar utilizarea lor devine posibilă începând cu 23 septembrie 2025.

Reprezentanții instituției au explicat că verificarea cererilor se face automat prin aplicația informatică EPIDS, iar tichetul emis confirmă eligibilitatea solicitantului. Procesul de stabilire a dreptului la ajutor este în plină desfășurare și va continua până la 27 septembrie 2025, termenul limită de depunere a cererilor pentru această etapă.

După această dată, sprijinul va putea fi accesat doar pentru lunile ulterioare depunerii cererii, până cel târziu la 31 martie 2026.

Valoarea sprijinului și perioada de acordare

Măsura guvernamentală constă într-un ajutor financiar de 50 de lei pe lună, acordat pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Banii pot fi folosiți exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică. De menționat este că tichetul nu trebuie prezentat la Poșta Română în momentul plății, ci doar factura de consum. În plus, acesta nu poate fi transferat altei persoane și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum decât cel declarat în cerere.

Condițiile de eligibilitate

Pentru a beneficia de tichetele de energie, trebuie îndeplinite anumite condiții. Potrivit agențiilor teritoriale de plăți și inspecție socială, persoanele singure sunt eligibile dacă venitul lor net lunar nu depășește 1.940 de lei. În cazul familiilor, limita este de 1.784 de lei pe membru.

Există însă și situații în care sprijinul nu poate fi acordat. De exemplu, nu pot beneficia persoanele care nu au domiciliul sau reședința în România, cele fără act de identitate valabil sau cele care primesc servicii sociale în regim rezidențial, fie public, fie privat.

Ce venituri se iau în calcul

Determinarea venitului mediu lunar se face prin însumarea tuturor veniturilor obținute de membrii familiei și împărțirea totalului la numărul acestora. Se iau în considerare pensiile din sistemul public și cele sectoriale, indemnizațiile sociale pentru pensionari, salariile și veniturile asimilate, precum și veniturile din activități independente, chirii, proprietate intelectuală, investiții sau chiar câștiguri din jocuri de noroc.

În schimb, anumite venituri nu influențează eligibilitatea. Printre acestea se numără alocațiile pentru copii și bursele sociale.

Procedura de solicitare

Cererile pentru tichetele de energie pot fi depuse prin aplicația EPIDS, la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale. Este necesară o singură cerere pentru întreaga perioadă iulie 2025 – martie 2026, iar ajutorul se acordă lunar, după verificarea datelor. Pentru facturile aferente lunilor iulie și august, solicitările trebuie înregistrate până la 27 septembrie 2025.

Pentru completarea cererii sunt necesare datele de identificare ale solicitantului și membrilor familiei, codul POD al locului de consum, codul de client al contractului de energie electrică, precum și date de contact. Codul POD, adică identificatorul unic al locului de consum, este menționat pe facturile de electricitate. Dacă există mai multe coduri POD pe aceeași factură, sprijinul se acordă doar pentru cel declarat în cerere.

După validare, tichetul electronic se generează automat și este transmis pe adresa de e-mail indicată. La cerere, acesta poate fi primit tipărit, prin Poștă, în cel mult 15 zile lucrătoare.

Asistență pentru beneficiari

Pentru întrebări sau nelămuriri, ANPIS pune la dispoziție un call-center la numărul 021.9309, unde pot fi obținute informații suplimentare despre procesul de solicitare și utilizare a tichetelor de energie.

Prin acest program, statul încearcă să reducă povara facturilor pentru persoanele cu venituri reduse, oferind un sprijin financiar constant pe durata a nouă luni. Primele plăți au ajuns deja la beneficiari, iar cei care încă nu au depus cererea mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se încadra în termenul stabilit.