Ultima săptămână să ceri ajutorul de la stat pentru factura la energie. Poți folosi bani și pentru curentul din iulie și august

Românii cu venituri reduse mai au la dispoziție doar o săptămână pentru a solicita sprijinul financiar destinat plății facturilor la electricitate. Noul mecanism, reglementat prin OUG 325/2025, a intrat în vigoare la 1 iulie, dar cererile se depun exclusiv online, prin platforma EPIDS, disponibilă din 20 august. Dacă trimiți cererea până pe 27 septembrie, poți beneficia retroactiv de ajutor începând cu luna iulie, acoperind și facturile din iulie și august.

Sprijinul se acordă sub forma unui tichet electronic de 50 de lei pe lună și este valabil până în martie 2026. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), peste 270.000 de beneficiari au primit deja primele sume, iar plățile continuă.

Cum poți solicita ajutorul pentru plata facturilor la energie

Pentru a accesa sprijinul, trebuie să intri pe platforma oficială epids.mmuncii.ro și să completezi formularul de solicitare. Cererea se depune online, iar eligibilitatea este verificată automat în funcție de veniturile declarate și de statutul de consumator vulnerabil.

Ajutorul se acordă începând cu luna în care a fost depusă cererea, însă, datorită întârzierii lansării platformei, autoritățile au introdus o regulă specială. Astfel, cei care trimit cererea până pe 27 septembrie 2025 pot primi banii retroactiv și pentru lunile iulie și august, nu doar pentru septembrie încolo.

Odată aprobată solicitarea, banii sunt virați electronic și pot fi utilizați direct pentru plata facturilor de energie electrică. Sumele nu pot fi retrase în numerar, ci sunt destinate exclusiv achitării consumului de curent.

Ce trebuie să știi despre sprijinul acordat

Valoarea ajutorului este de 50 de lei pe lună pentru fiecare beneficiar eligibil. Programul este valabil între 1 iulie 2025 și 31 martie 2026, iar fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii.

ANPIS a anunțat că, pe 19 septembrie, a fost efectuată prima plată către 274.541 de beneficiari, în valoare totală de aproape 27,4 milioane de lei. Aceștia pot utiliza banii pentru achitarea facturilor începând cu 23 septembrie, inclusiv pentru cele din iulie și august.

Este important de menționat că, după expirarea termenului-limită de 27 septembrie, sprijinul se va acorda doar din luna în care este depusă cererea. Practic, dacă trimiți solicitarea în octombrie, nu vei mai putea recupera retroactiv sumele pentru lunile precedente.

Mecanismul vine ca o continuare a politicilor sociale destinate protejării consumatorilor vulnerabili, după ce vechiul sistem de tarife reduse la energie a fost eliminat. Noua schemă are avantajul flexibilității, dar necesită atenție din partea celor care vor să nu piardă termenul-limită.

