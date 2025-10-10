Cum se explică tarifele fabuloase la energie din România. Legătura dintre prețul curentului și ANRE

Prețurile la energie electrică rămân un subiect tensionat în România, iar ultimele declarații ale președintelui Nicușor Dan readuc în discuție rolul instituțiilor de reglementare. Deși țara produce o mare parte din energia pe care o consumă, facturile plătite de populație și firme continuă să fie printre cele mai ridicate din regiune. Explicațiile țin nu doar de piață, ci și de modul în care Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) gestionează mecanismele de preț.

Președintele a criticat public activitatea ANRE, acuzând instituția că „nu-și face treaba” în ceea ce privește supravegherea corectă a pieței energetice. În opinia sa, România are o problemă structurală: lipsa de coordonare între companiile de stat care produc energie și absența unui control real asupra intermediarilor care influențează prețurile finale.

De ce este energia atât de scumpă, deși România produce suficient

România are o capacitate de producție energetică diversificată – hidro, nucleară, eoliană, solară și termică – și, teoretic, ar trebui să poată menține prețuri stabile. Totuși, tarifele au crescut semnificativ în ultimii ani, chiar și după plafonările temporare introduse de Guvern.

Nicușor Dan a explicat că, în actualul context, prețul mare al energiei afectează dublu: pe de o parte, gospodăriile și consumatorii casnici plătesc facturi tot mai mari; pe de altă parte, economia suferă, pentru că firmele industriale sunt forțate să suporte costuri de producție mai ridicate. În loc să stimuleze investițiile și modernizarea infrastructurii, o mare parte din profituri ajung în mâinile intermediarilor și ale speculatorilor.

„Atunci când prețul este mare, văduvești clientul final, dar nu stimulezi nici investițiile. Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a spus președintele.

Pe scurt, statul produce energie ieftină, dar o vinde prin lanțuri intermediare complicate, unde se adaugă costuri și marje de profit care nu reflectă realitatea pieței. Lipsa unui control ferm asupra acestor mecanisme a permis apariția unor „câștigători artificiali”, care se folosesc de volatilitățile pieței pentru a majora tarifele.

Rolul ANRE și lipsa de coordonare între companiile de stat

Cea mai gravă problemă, în opinia lui Nicușor Dan, este slăbiciunea instituțională. ANRE, instituția care ar trebui să reglementeze, monitorizeze și sancționeze practicile abuzive, „nu gestionează corect mecanismele pieței”. În lipsa unei supravegheri eficiente, lanțul de distribuție a energiei a devenit un teren fertil pentru speculații.

De asemenea, președintele a arătat că nu există o coordonare clară între companiile de stat – Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz sau Complexul Energetic Oltenia – care, deși aparțin aceluiași stat, funcționează în logici economice diferite, fără o strategie comună de stabilizare a pieței.

„Toți banii din prețul ăsta se duc la niște speculatori, pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori să aibă decât niște profituri rezonabile într-o economie de piață sunt gestionate din ANRE, care nu-și face treaba”, a declarat Nicușor Dan la Digi24.

Potrivit acestuia, Ministerul Energiei a început deja o analiză privind modul în care ANRE aplică regulile de piață și colaborează cu marile companii energetice.

Ce urmează pentru consumatorii români

Chiar dacă autoritățile promit o corectare a acestor disfuncționalități „într-un orizont de timp relativ scurt”, efectele nu vor fi imediate. Reforma pieței energetice necesită modificări legislative și o supraveghere strictă asupra modului în care prețul energiei se formează de la producător până la consumatorul final.

Până atunci, consumatorii continuă să suporte povara unui sistem ineficient. În timp ce România exportă energie la prețuri competitive, mulți români plătesc tarife cu 30-40% mai mari decât media europeană pentru aceeași cantitate de curent.

Singura soluție reală, spun economiștii din domeniu, rămâne transparentizarea completă a pieței , corelarea producției cu distribuția și o reformă internă a ANRE, care să asigure reguli echitabile și previzibile.