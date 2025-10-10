Cum se curăță centrala termică: preț, când trebuie făcută și de ce este esențială pentru siguranța locuinței

Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 11:50
de Vieriu Ionut

Cum se curăță corect centrala termică

Pregătirea locuinței pentru sezonul rece presupune mai mult decât verificarea caloriferelor sau ajustarea termostatului. Una dintre cele mai importante acțiuni de întreținere, adesea neglijată de proprietari, este curățarea centralei termice. De la prevenirea defecțiunilor costisitoare până la reducerea facturilor la energie, această operațiune joacă un rol crucial în menținerea confortului și siguranței din casă.

De ce este importantă curățarea centralei termice

Pe măsură ce centrala termică este utilizată an de an, în interiorul ei se acumulează depuneri de calcar, rugină și alte impurități care afectează eficiența și pot duce, în timp, la defectarea unor piese importante. Specialiștii recomandă ca această operațiune să fie efectuată cel puțin o dată pe an, ideal înainte de venirea iernii.

Curățarea periodică a centralei termice nu este doar o formalitate tehnică, ci o măsură de întreținere care asigură funcționarea în condiții optime. Printre principalele beneficii se numără:

Reducerea consumului de combustibil. Depunerile de calcar și impuritățile pot bloca transferul termic, obligând centrala să consume mai mult gaz sau energie electrică pentru a atinge aceeași temperatură.

Prelungirea duratei de viață. O centrală întreținută corespunzător funcționează mai mult timp, cu un risc redus de defecțiuni majore.

Îmbunătățirea randamentului. Curățarea regulată contribuie la funcționarea silențioasă și eficientă a instalației, asigurând confort termic constant în locuință.

Reducerea emisiilor nocive. Depunerile de funingine pot crește emisiile de noxe, afectând calitatea aerului din încăpere și mediul înconjurător.

Când trebuie curățată centrala termică

Experții recomandă ca centrala să fie curățată cel puțin o dată pe an, ideal înainte de începerea sezonului rece, atunci când sistemul de încălzire este utilizat intens.

De asemenea, curățarea este necesară:

  • La schimbarea apei din instalație, pentru a elimina eventualele reziduuri acumulate.
  • Când apar semne de disfuncționalitate, precum scăderea presiunii, zgomote neobișnuite, consum ridicat sau încălzirea inegală a camerelor.

Ignorarea acestor semne poate duce la defecțiuni costisitoare și, în unele cazuri, la riscuri de siguranță.

Cum se face curățarea centralei termice

Operațiunea de curățare trebuie realizată exclusiv de un specialist autorizat, deoarece presupune demontarea și curățarea componentelor interne.

Procesul include:

  1. Oprirea alimentării cu gaz și apă pentru siguranță.
  2. Demontarea pieselor principale – schimbătoarele de căldură, pompa de circulație și arzătorul.
  3. Curățarea mecanică și chimică a componentelor, cu ajutorul unor soluții specializate sau instalații de spălare cu ultrasunete.
  4. Verificarea și reglarea parametrilor de funcționare, astfel încât centrala să revină la eficiența maximă.
  5. Reasamblarea și testarea completă înainte de repunerea în funcțiune.

Costul unei curățări profesionale variază în funcție de tipul centralei, dar este o investiție care previne reparații mult mai scumpe pe termen lung.

Ce se întâmplă dacă nu este curățată la timp

Neglijarea întreținerii centralei termice poate avea consecințe serioase. În primul rând, depunerile pot bloca conductele, ducând la defectarea pompei de circulație sau a schimbătorului de căldură. În plus, centrala va funcționa cu un randament scăzut, ceea ce înseamnă facturi mai mari la energie.

Mai grav, funinginea acumulată poate deveni o sursă de incendiu sau poate duce la creșterea emisiilor toxice, afectând calitatea aerului din locuință.

În concluzie, curățarea centralei termice nu este un moft, ci o măsură de siguranță și eficiență energetică. O verificare anuală efectuată de un specialist nu doar că previne defecțiuni, ci prelungește durata de viață a echipamentului și contribuie la protejarea mediului.

Nota redacției Playtech: Materialul de față este informativ și nu ține locul unei evaluări profesionale. Recomandăm să apelați la un specialist.

