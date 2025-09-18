Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare

Întreținerea la bloc reprezintă o cheltuială lunară importantă pentru locatari, dar mulți nu știu exact cum se calculează sau de ce suma diferă de la un apartament la altul. Calculul corect al întreținerii depinde de mai mulți factori, iar înțelegerea acestora poate preveni neînțelegerile și dispute între vecini. Totodată, există pași clari pe care îi poți urma dacă consideri că factura primită este prea mare.

Cum se stabilește suma de plată pentru întreținere

Întreținerea la bloc se calculează pe baza cotei-părți din proprietatea comună a imobilului. Aceasta include costurile cu:

energia electrică pentru iluminatul comun;

apa rece și caldă pentru spațiile comune;

întreținerea liftului;

repararea și întreținerea acoperișului, fațadelor și instalațiilor comune;

salubrizarea și paza clădirii.

Fiecare apartament contribuie în funcție de suprafața utilă sau de alte criterii stabilite în regulamentul asociației de proprietari. Unele asociații pot folosi un calcul procentual sau un sistem mixt care combină suprafața utilă și numărul de persoane din apartament.

De asemenea, facturile pot include fondul de reparații sau alte cheltuieli ocazionale, ceea ce poate face ca suma lunară să pară mai mare decât te așteptai.

Verificarea corectitudinii facturii de întreținere

Primul pas este să cunoști regulamentul de funcționare al asociației și să verifici cum se aplică cotele-părți. Este important să compari sumele facturate cu consumurile reale și cu ratele stabilite de adunarea generală a proprietarilor.

De asemenea, trebuie să verifici dacă toate serviciile și reparațiile au fost realizate și dacă nu există cheltuieli nejustificate. Păstrarea chitanțelor și facturilor te ajută să identifici eventualele erori și să ceri clarificări în scris de la administratorul blocului.

Vezi și Extinderea balconului la parter. Cum poţi face să fie legal?!

Ce poți face dacă suma este prea mare

Dacă după verificări consideri că suma facturată este exagerată, există mai multe soluții:

cererea unei explicații oficiale de la administrator;

solicitarea unei verificări a consumurilor și a cotei-părți;

participarea la adunarea generală a proprietarilor pentru a discuta și modifica regulamentul de calcul;

contestarea facturii printr-o cerere scrisă către asociația de proprietari.

Aplicând aceste măsuri, poți să te asiguri că întreținerea pe care o plătești este corectă și proporțională cu serviciile și facilitățile de care beneficiezi. În plus, înțelegerea modului de calcul ajută la prevenirea surprizelor neplăcute și la menținerea unei relații armonioase între vecini.

Vezi și Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți!