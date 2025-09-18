Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 20:18
de Badea Violeta

Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare

Social
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Afla cum se stabileste intretinerea la bloc si pasii de urmat daca platesti prea mult

Întreținerea la bloc reprezintă o cheltuială lunară importantă pentru locatari, dar mulți nu știu exact cum se calculează sau de ce suma diferă de la un apartament la altul. Calculul corect al întreținerii depinde de mai mulți factori, iar înțelegerea acestora poate preveni neînțelegerile și dispute între vecini. Totodată, există pași clari pe care îi poți urma dacă consideri că factura primită este prea mare.

Cum se stabilește suma de plată pentru întreținere

Întreținerea la bloc se calculează pe baza cotei-părți din proprietatea comună a imobilului. Aceasta include costurile cu:

  • energia electrică pentru iluminatul comun;
  • apa rece și caldă pentru spațiile comune;
  • întreținerea liftului;
  • repararea și întreținerea acoperișului, fațadelor și instalațiilor comune;
  • salubrizarea și paza clădirii.

Fiecare apartament contribuie în funcție de suprafața utilă sau de alte criterii stabilite în regulamentul asociației de proprietari. Unele asociații pot folosi un calcul procentual sau un sistem mixt care combină suprafața utilă și numărul de persoane din apartament.

De asemenea, facturile pot include fondul de reparații sau alte cheltuieli ocazionale, ceea ce poate face ca suma lunară să pară mai mare decât te așteptai.

Verificarea corectitudinii facturii de întreținere

Primul pas este să cunoști regulamentul de funcționare al asociației și să verifici cum se aplică cotele-părți. Este important să compari sumele facturate cu consumurile reale și cu ratele stabilite de adunarea generală a proprietarilor.

De asemenea, trebuie să verifici dacă toate serviciile și reparațiile au fost realizate și dacă nu există cheltuieli nejustificate. Păstrarea chitanțelor și facturilor te ajută să identifici eventualele erori și să ceri clarificări în scris de la administratorul blocului.

Vezi și Extinderea balconului la parter. Cum poţi face să fie legal?!

Ce poți face dacă suma este prea mare

Dacă după verificări consideri că suma facturată este exagerată, există mai multe soluții:

  • cererea unei explicații oficiale de la administrator;
  • solicitarea unei verificări a consumurilor și a cotei-părți;
  • participarea la adunarea generală a proprietarilor pentru a discuta și modifica regulamentul de calcul;
  • contestarea facturii printr-o cerere scrisă către asociația de proprietari.

Aplicând aceste măsuri, poți să te asiguri că întreținerea pe care o plătești este corectă și proporțională cu serviciile și facilitățile de care beneficiezi. În plus, înțelegerea modului de calcul ajută la prevenirea surprizelor neplăcute și la menținerea unei relații armonioase între vecini.

Vezi și Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți!

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Cei care au telefoane Samsung sunt avertizați în privința WhatsApp: o breșă permite rularea de cod de la distanță.
Cei care au telefoane Samsung sunt avertizați în privința WhatsApp: o breșă permite rularea de cod de la distanță.
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Cum funcţionează şamponul 2 în 1? Motivul pentru care acţionează şi ca balsam de păr
Cum funcţionează şamponul 2 în 1? Motivul pentru care acţionează şi ca balsam de păr
Sute de mii de oameni protestează în Franța. Zeci de manifestanți au fost arestați, autoritățile intervin în forță pentru a restabili ordinea
Sute de mii de oameni protestează în Franța. Zeci de manifestanți au fost arestați, autoritățile intervin în forță pentru a restabili ordinea
Spotify pregătește o surpriză majoră pentru utilizatorii care nu plătesc și un upgrade de calitate pentru abonați. Ce se întâmplă, mai exact
Spotify pregătește o surpriză majoră pentru utilizatorii care nu plătesc și un upgrade de calitate pentru abonați. Ce se întâmplă, mai exact
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Mesajul secret care apare pe toate sticlele de Coca-Cola. E un simbol ascuns, pe care puțini îl observă
Brad Everett Young s-a stins la doar 46 de ani. Actorul din ”Anatomia lui Grey” a murit în urma unui grav accident rutier
Brad Everett Young s-a stins la doar 46 de ani. Actorul din ”Anatomia lui Grey” a murit în urma unui grav accident rutier
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...