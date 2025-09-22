Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie

Proprietarii de autoturisme din România care iau parte la Programul Rabla 2025 pot beneficia de o facilitate fiscală importantă: după casarea maşinii vechi şi radierea ei din circulaţie, nu mai sunt obligaţi să plătească impozitul auto local pentru acea maşină.

Ce prevede legislaţia Rabla 2025

Conform ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul 2.369/2025 și Ghidurile AFM aferente, Programul Rabla pentru persoane fizice presupune, printre altele, casarea unui autoturism uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei.

Radierea autovehiculului este importantă nu doar pentru a obţine ecotichetul (sprijinul financiar de la stat), ci şi pentru eliminarea obligaţiilor fiscale locale legate de impozitul auto. O maşină radiată oficial după ce a fost casată nu mai figurează în evidenţele fiscale ale primăriei sau municipiului respectiv.

Paşii pe care trebuie să îi urmezi ca să nu mai plăteşti impozit

Casarea maşinii vechi

Autovehiculul uzat trebuie dus la un colector autorizat. Vei primi un certificat de distrugere.

Radierea din circulaţie la DRPCIV

După ce ai certificatul de distrugere, te prezinţi la Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule (DRPCIV) pentru a radia maşina.

Vei preda: certificatul de înmatriculare, plăcuţele de înmatriculare şi certificatul de distrugere. În urma acestui demers vei obţine certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei.

Depunerea certificatului de radiere la primărie / biroul de taxe locale

Odată cu certificatul de radiere în original (sau copie legalizată dacă legea locală cere asta), trebuie să te duci la biroul de taxe locale/primărie unde autoturismul este înregistrat fiscal, pentru a-l scoate din evidenţa fiscală. Astfel, nu vei mai plăti impozitul local pentru acel autovehicul radiat.

Informaţii suplimentare şi termene

Certificatele fiscale (atat de la primărie cât și de la stat) nu trebuie să fie cu obligaţii restante. Ghidul prevede faptul că solicitantul trebuie să nu aibă datorii la taxe/impozite locale sau alte obligaţii fiscale locale/statale.

Trebuie să respecţi termenele din program: de exemplu, casarea și radierea într-un interval de timp precizat după aprobarea finanțării.

Ce nu poţi face sau ce trebuie evitat

Nu poți să consideri că maşina este „scăpată de impozit” până nu ai radierea oficială din circulaţie şi certificatul de radiere acceptat de primărie / autorităţile locale.

Nu uita să predai documentele originale sau copiile legalizate, după caz; lipsa lor poate însemna continuarea obligaţiei de plată a impozitului.

Fără radiere, primăria încă o poate considera în evidenţă pentru impozitare, chiar dacă maşina nu mai circulă.

De ce este important să faci aceşti paşi

Economii financiare: impozitul auto, calculat de primării în funcție de cilindri, anului de fabricaţie şi / sau puterii motorului, poate fi substanţial. Pentru maşinile vechi, impozitul poate fi destul de mare; eliminarea obligaţiei de plată după radiere înseamnă o sumă semnificativă salvată anual.

Legalitate și ordine: faptul că vehiculul figurează în evidenţe atunci când nu mai circulă poate genera sancţiuni sau penalităţi. Radierea și notificarea primăriei previn astfel problemele.

Contribuţie la mediu și la politica de înnoire auto: programul Rabla are scopul de a reduce emisiile poluante prin eliminarea maşinilor vechi, iar radierea oficială este parte din responsabilitatea proprietarului.

Dacă plănuiești să participi la Rabla 2025 şi să înlocuieşti maşina veche, este absolut esenţial să urmezi corect paşii: casare la colector autorizat, radiere la DRPCIV şi notificarea primăriei cu certificatul de radiere. Fără acești paşi, riști să plăteşti în continuare impozitul auto pentru o maşină care nu mai circulă.