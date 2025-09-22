Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
22 sept. 2025 | 10:31
de Vieriu Ionut

Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie

AUTO
Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie
Cum să scoţi maşina de la impozit când o trimiţi la Rabla în 2025

Proprietarii de autoturisme din România care iau parte la Programul Rabla 2025 pot beneficia de o facilitate fiscală importantă: după casarea maşinii vechi şi radierea ei din circulaţie, nu mai sunt obligaţi să plătească impozitul auto local pentru acea maşină.

Ce prevede legislaţia Rabla 2025

Conform ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul 2.369/2025 și Ghidurile AFM aferente, Programul Rabla pentru persoane fizice presupune, printre altele, casarea unui autoturism uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei.

Radierea autovehiculului este importantă nu doar pentru a obţine ecotichetul (sprijinul financiar de la stat), ci şi pentru eliminarea obligaţiilor fiscale locale legate de impozitul auto. O maşină radiată oficial după ce a fost casată nu mai figurează în evidenţele fiscale ale primăriei sau municipiului respectiv.

Vezi și:
Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat
Rabla 2025 dă drumul înscrierilor pentru persoane fizice. Mai sunt doar câteva zile până când șoferii obțin noile vouchere

Paşii pe care trebuie să îi urmezi ca să nu mai plăteşti impozit

  • Casarea maşinii vechi

Autovehiculul uzat trebuie dus la un colector autorizat. Vei primi un certificat de distrugere.

  • Radierea din circulaţie la DRPCIV

După ce ai certificatul de distrugere, te prezinţi la Direcția Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule (DRPCIV) pentru a radia maşina.

Vei preda: certificatul de înmatriculare, plăcuţele de înmatriculare şi certificatul de distrugere. În urma acestui demers vei obţine certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei.

  • Depunerea certificatului de radiere la primărie / biroul de taxe locale

Odată cu certificatul de radiere în original (sau copie legalizată dacă legea locală cere asta), trebuie să te duci la biroul de taxe locale/primărie unde autoturismul este înregistrat fiscal, pentru a-l scoate din evidenţa fiscală. Astfel, nu vei mai plăti impozitul local pentru acel autovehicul radiat.

  • Informaţii suplimentare şi termene

Certificatele fiscale (atat de la primărie cât și de la stat) nu trebuie să fie cu obligaţii restante. Ghidul prevede faptul că solicitantul trebuie să nu aibă datorii la taxe/impozite locale sau alte obligaţii fiscale locale/statale.

Trebuie să respecţi termenele din program: de exemplu, casarea și radierea într-un interval de timp precizat după aprobarea finanțării.

Ce nu poţi face sau ce trebuie evitat

Nu poți să consideri că maşina este „scăpată de impozit” până nu ai radierea oficială din circulaţie şi certificatul de radiere acceptat de primărie / autorităţile locale.

Nu uita să predai documentele originale sau copiile legalizate, după caz; lipsa lor poate însemna continuarea obligaţiei de plată a impozitului.
Fără radiere, primăria încă o poate considera în evidenţă pentru impozitare, chiar dacă maşina nu mai circulă.

De ce este important să faci aceşti paşi

Economii financiare: impozitul auto, calculat de primării în funcție de cilindri, anului de fabricaţie şi / sau puterii motorului, poate fi substanţial. Pentru maşinile vechi, impozitul poate fi destul de mare; eliminarea obligaţiei de plată după radiere înseamnă o sumă semnificativă salvată anual.

Legalitate și ordine: faptul că vehiculul figurează în evidenţe atunci când nu mai circulă poate genera sancţiuni sau penalităţi. Radierea și notificarea primăriei previn astfel problemele.

Contribuţie la mediu și la politica de înnoire auto: programul Rabla are scopul de a reduce emisiile poluante prin eliminarea maşinilor vechi, iar radierea oficială este parte din responsabilitatea proprietarului.

Dacă plănuiești să participi la Rabla 2025 şi să înlocuieşti maşina veche, este absolut esenţial să urmezi corect paşii: casare la colector autorizat, radiere la DRPCIV şi notificarea primăriei cu certificatul de radiere. Fără acești paşi, riști să plăteşti în continuare impozitul auto pentru o maşină care nu mai circulă.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
De unde ar fi venit mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe și spitale. Procurorul general: „România, ținta unui război hibrid”
De unde ar fi venit mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe și spitale. Procurorul general: „România, ținta unui război hibrid”
Oțelul, material-cheie pentru industria auto în 2025: de ce rămâne esențial în era mașinilor electrice
Oțelul, material-cheie pentru industria auto în 2025: de ce rămâne esențial în era mașinilor electrice
România nu mai este grânarul Europei. Recoltele sunt și cu 30% mai mici, cât ne costă seceta din 2025
România nu mai este grânarul Europei. Recoltele sunt și cu 30% mai mici, cât ne costă seceta din 2025
Fraţii Pavăl duc Dedeman peste hotare. Afaceriştii se pregătesc să deschidă primul magazin de bricolaj în afara României
Fraţii Pavăl duc Dedeman peste hotare. Afaceriştii se pregătesc să deschidă primul magazin de bricolaj în afara României
Controversa barei de căutare pe iOS 26: Ce trebuie să știe utilizatorii Apple?
Controversa barei de căutare pe iOS 26: Ce trebuie să știe utilizatorii Apple?
Avertismentul ANAF despre situația în care poți să nu-ți achiți nota la restaurante, baruri și cafenele. ”Clientul are dreptul să nu plătească”
Avertismentul ANAF despre situația în care poți să nu-ți achiți nota la restaurante, baruri și cafenele. ”Clientul are dreptul să nu plătească”
Tratamentul facial care îți transformă rutina de skincare și îți redă încrederea în sine: explicații și beneficii
SPECIAL
Tratamentul facial care îți transformă rutina de skincare și îți redă încrederea în sine: explicații și beneficii
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli
Playtech Știri
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
Playtech Știri
Horoscop 22 septembrie 2025: Balanțele se încarcă cu optimism, Scorpionii găsesc liniștea interioară
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...