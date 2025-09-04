Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
04 sept. 2025 | 10:38
de Iulia Kelt

Cum să transformi Google Keep în superputerea ta de productivitate cu NotebookLM

TUTORIAL
Cum să transformi Google Keep în superputerea ta de productivitate cu NotebookLM
Ce se întâmplă atunci când Google Keep întâlnește NotebookLM / Foto: How to Geek

Google Keep a devenit un element central în viața mea digitală. De la organizarea treburilor casnice, la notițe rapide sau planificarea meselor, pare  bun la toate. Totuși, la finalul zilei, sistemul de notițe părea un haos de idei și capturi rapide, care rămâneau adesea nevalorificate.

Totul s-a schimbat când am început să integrez notițele din Keep în NotebookLM. Folosind Google Keep pentru simplitatea și viteza de captură, iar NotebookLM pentru analiză și structurare, se poate crea un flux care sporește productivitatea, scrie Android Police.

Fluxul de lucru cu Google Keep și NotebookLM

Primul pas este simplu: Google Keep rămâne hub-ul principal al multora. Se poate instala pe telefon, tabletă și desktop, astfel încât orice gând rapid sau clip web să poată fi capturat instantaneu. Cu toate acestea, Keep singur nu oferă perspective aprofundate asupra conținutului acumulat.

Aici intervine NotebookLM. Export notițele din Keep și merg adăugate într-un caiet dedicat unui subiect specific, de exemplu, self-hosting.

În caietul NotebookLM pot include și alte surse: link-uri web, PDF-uri de conferință sau tutoriale video. Rezultatul este un hub centralizat și bogat de informații, gata pentru analiză AI.

Odată ce toate notițele sunt în NotebookLM, pot adresa întrebări detaliate, precum: „Care sunt avantajele și dezavantajele self-hosting-ului unui site?”, „Rezumă opțiunile de server disponibile” sau „Creează o listă de FAQ pentru începători”. Mai mult, NotebookLM permite generarea de hărți mentale care conectează conceptele din caiet, oferind o viziune clară asupra informațiilor și relațiilor dintre ele.

Beneficiile concrete și productivitatea care crește văzând cu ochii

Un alt avantaj esențial este citarea automată a surselor: fiecare informație are referința precisă, fie că provine dintr-o notiță Keep, fie dintr-un clip YouTube.

Mai mult decât atât, funcția de sumar audio poate fi folosită pentru planificări complexe, de exemplu pentru itinerarii de călătorie sau studii tematice.

Prin acest sistem dual, captură rapidă în Keep și analiză profundă în NotebookLM, se poate transforma modul în care lucrezi cu informațiile, ele putând fi integrate activ și folosite pentru a crea cunoștințe structurale și acțiuni concrete.

Dacă simți că notițele tale sunt un haos dezordonat, recomandarea este să încerci acest stil de muncă. Este cel mai eficient mod pentru a face ca ideile tale să lucreze pentru tine. NotebookLM, combinat cu Google Keep, a devenit cu adevărat un „game-changer” pentru productivitate și organizare personală.

