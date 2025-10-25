Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 08:19
de Iulia Kelt

Cum să ștergi memoria cache în Windows 10 pentru performanțe mai bune

TEHNOLOGIE
Cum să ștergi memoria cache în Windows 10 pentru performanțe mai bune
Cum scapi de cache în Windows / Foto: How to Geek

Memoria cache din Windows 10 poate ocupa spațiu prețios pe disc și, uneori, poate cauza probleme de performanță sau erori de funcționare.

Curățarea periodică a cache-ului te ajută să eliberezi resurse, să rezolvi mici erori de sistem și să faci ca PC-ul să ruleze mai fluent.

Există mai multe tipuri de cache care pot fi șterse: fișiere temporare, cache DNS, cache-ul Windows Store sau istoricul de locație.

Ștergerea fișierelor temporare cu Disk Cleanup

Primul pas pentru a curăța cache-ul în Windows 10 este folosirea instrumentului Disk Cleanup. Acesta vine preinstalat și îți permite să ștergi fișiere inutile care se acumulează de-a lungul timpului.

  1. Deschide meniul Start și tastează Disk Cleanup, apoi selectează aplicația.
  2. Alege unitatea de sistem (de obicei C:). Windows va calcula cât spațiu poate fi eliberat.
  3. Bifează opțiunea Temporary Files și, dacă dorești, alte categorii precum Coșul de reciclare sau descărcările.
  4. Apasă pe Clean Up System Files pentru a rula o curățare mai avansată.
  5. Confirmă ștergerea selectând Delete Files.

Procesul poate dura câteva minute, în funcție de dimensiunea fișierelor.

Cum cureți alte tipuri de cache în Windows 10

Pe lângă fișierele temporare, există și alte forme de cache care merită șterse:

  • Cache DNS – Dacă întâmpini probleme cu încărcarea anumitor site-uri, este recomandat să golești cache-ul DNS. Deschide Command Prompt ca administrator și rulează comanda: ipconfig /flushdns.Vei primi un mesaj de confirmare că memoria DNS a fost ștearsă.
  • Cache Windows Store – Dacă Microsoft Store nu se încarcă sau întâmpini erori la descărcarea aplicațiilor, apasă Windows + R, tastează wsreset.exe și apasă Enter. O fereastră neagră va apărea pentru câteva secunde, după care aplicația Store se va redeschide cu cache-ul resetat.
  • Cache de locație – Dacă vrei să ștergi istoricul locațiilor folosite de Windows, mergi la Settings > Privacy > Location. În secțiunea „Location History”, apasă pe Clear pentru a șterge datele salvate.

Curățarea cache-ului în Windows 10 nu este un proces complicat, dar aduce beneficii vizibile: mai mult spațiu liber pe disc, o funcționare mai rapidă a PC-ului și eliminarea unor erori care pot apărea în timp.

Fie că alegi să folosești Disk Cleanup pentru fișierele temporare, fie că resetezi cache-ul DNS sau Windows Store, aceste metode îți oferă un control mai bun asupra performanței computerului tău.

