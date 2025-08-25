Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Cum îți faci televizorul mai rapid curățând memoria cache. De ce să-ți faci un obicei din asta

Tehnologie, Știință & Digital
Cum îți faci televizorul mai rapid curățând memoria cache. De ce să-ți faci un obicei din asta
Televizor mai rapid / foto: TCL

Televizoarele inteligente au devenit în ultimii ani adevărate centre multimedia, capabile să ruleze aplicații, să redea conținut online și să înlocuiască parțial computerul sau tableta. Dar, la fel ca orice dispozitiv conectat, ele acumulează date temporare care, în timp, încetinesc sistemul. Memoria cache, gândită să grăbească accesul la informațiile folosite frecvent, poate ajunge să facă exact opusul: să provoace întârzieri, blocaje și probleme cu aplicațiile.

De aceea, curățarea periodică a cache-ului nu este doar o soluție de moment, ci un obicei sănătos pentru menținerea performanței televizorului. Procesul seamănă mult cu ceea ce faci pe telefon sau computer și, deși pașii pot diferi în funcție de marcă, rezultatul este același: un dispozitiv mai rapid și mai stabil.

Ce este cache-ul și de ce devine o problemă

Cache-ul reprezintă un spațiu de stocare temporară unde televizorul salvează informații legate de aplicații, imagini de previzualizare, detalii de logare și chiar istoricul de navigare din aplicațiile de streaming. Scopul este să reducă timpul de încărcare, dar pe măsură ce aceste fișiere se acumulează și devin inutile sau corupte, ele încep să îngreuneze funcționarea sistemului.

Vezi și:
Navighează mai rapid: cum să cureți memoria cache în Google Chrome pe PC, pas cu pas

Consecințele sunt ușor de observat: aplicațiile se deschid greu, conținutul nu se mai încarcă instant, navigarea devine sacadată, iar în unele cazuri aplicațiile se blochează complet. Mai mult, un cache necurățat poate ocupa spațiu prețios de stocare și poate chiar afecta confidențialitatea, pentru că unele date salvate temporar includ informații personale.

Cum cureți memoria cache pe televizor

Pașii exacți diferă de la un brand la altul, dar principiul este același: intri în setările televizorului, alegi secțiunea dedicată aplicațiilor și selectezi opțiunea de „Clear Cache” sau „Ștergere cache”. Iată câteva exemple:

  • Samsung TV : Settings > Support > Device Care > Manage Storage > selectezi aplicația > Clear Cache
  • LG TV : Home > Settings > General > Storage > Clear Cache
  • Android/Google TV (Sony, TCL, Philips) : Settings > Apps > See all apps > selectezi aplicația > Clear Cache
  • Roku TV : nu are o opțiune directă, dar efectul este similar dacă repornești televizorul sau reinstalezi aplicația cu probleme.

Este recomandat să începi cu ștergerea cache-ului, iar doar dacă problemele persistă să apelezi la opțiunea „Clear Data”, care resetează complet aplicația și necesită logare din nou.

Cât de des ar trebui să faci asta

Nu există o regulă strictă, dar e bine să îți creezi un obicei de a curăța cache-ul o dată la câteva luni sau ori de câte ori observi că televizorul se mișcă greu, aplicațiile dau erori sau spațiul de stocare începe să fie insuficient. Operațiunea durează doar câteva minute și poate prelungi durata de viață a dispozitivului, oferindu-ți o experiență mai fluidă atunci când urmărești conținutul preferat.

Pe termen lung, acest gest simplu face diferența între un televizor care rulează sacadat și unul care răspunde prompt, ca nou. Îți asiguri nu doar performanță mai bună, ci și o protecție sporită a datelor personale.

Este cod galben de vânt, în România. Harta zonelor afectate de rafale care ajung la 80 de km/h. Când se încălzeşte iar vremea
Recomandări
INTERVIU cu regizorul Tudor Platon despre producția „O familie aproape perfectă”: De ce trebuie să vezi filmul românesc în cinema
SPECIAL
INTERVIU cu regizorul Tudor Platon despre producția „O familie aproape perfectă”: De ce trebuie să vezi filmul românesc în cinema
Statuia șarpelui Glykon de la Constanța: Unică în lume și cu o valoare istorică extraordinară
Statuia șarpelui Glykon de la Constanța: Unică în lume și cu o valoare istorică extraordinară
25 august în oglinda istoriei: descoperiri științifice, eliberări și cine a avut curajul de a depăși limitele umane
25 august în oglinda istoriei: descoperiri științifice, eliberări și cine a avut curajul de a depăși limitele umane
ChatGPT l-a convins că este geniu în matematică, dar conversațiile cu AI sunt înșelătoare. Ce a pățit un bărbat după 300 de ore de discuții
ChatGPT l-a convins că este geniu în matematică, dar conversațiile cu AI sunt înșelătoare. Ce a pățit un bărbat după 300 de ore de discuții
Ce primeşti la un restaurant cu stele Michelin pentru 1.800 de euro. Sunt 17 preparate pe care le poţi gusta
Ce primeşti la un restaurant cu stele Michelin pentru 1.800 de euro. Sunt 17 preparate pe care le poţi gusta
„Cursa” devine primul film românesc disponibil în format 4DX. Când îl vezi la cinema
„Cursa” devine primul film românesc disponibil în format 4DX. Când îl vezi la cinema
ANAF pune tunurile pe fermierii români. Ce caută comisarii de la Fisc în control
ANAF pune tunurile pe fermierii români. Ce caută comisarii de la Fisc în control
De ce nu se mai împrumută românii la bănci în 2025, care este alternativa. Dobânzile explozive i-au speriat pe mulți
De ce nu se mai împrumută românii la bănci în 2025, care este alternativa. Dobânzile explozive i-au speriat pe mulți
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!