Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 11:28
de Ozana Mazilu

Cum rezolvi aplicațiile care se închid brusc sau nu se deschid în iPadOS

TEHNOLOGIE
Cum rezolvi aplicațiile care se închid brusc sau nu se deschid în iPadOS
Aplicațiile care se închid brusc pe iPadOS: ce poți face pentru a le readuce la normal

Chiar și cele mai stabile dispozitive Apple pot avea momente când aplicațiile refuză să pornească sau se închid imediat după deschidere. Situația e frustrantă, mai ales dacă folosești iPad-ul pentru muncă, școală ori divertisment. Din fericire, există mai multe soluții pe care le poți încerca singur, fără să ajungi imediat la service.

Mai jos găsești un ghid detaliat, cu pași clari și simpli, astfel încât să readuci aplicațiile în funcțiune și să previi problemele pe viitor.

Verifică actualizările și spațiul de stocare

Primul pas este să te asiguri că iPad-ul și aplicațiile tale rulează cea mai recentă versiune disponibilă. Deschide App Store, atinge iconița de profil din colțul dreapta sus și derulează pentru a vedea dacă sunt actualizări. Instalează tot ce este disponibil. Actualizările rezolvă adesea buguri care pot cauza închideri neașteptate.

Vezi și:
VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat
Trucuri iOS 26: Cum să dezactivezi funcția „Visited Places” din Apple Maps, dacă te enervează

În paralel, mergi la Configurări > General > Stocare iPad. Dacă spațiul liber este aproape de limită, șterge fișiere vechi, fotografii sau aplicații pe care nu le mai folosești. Lipsa de spațiu poate duce la probleme de performanță și la închideri bruște ale aplicațiilor. Ține minte că și cache-ul aplicațiilor poate ocupa mult, așa că merită să faci o curățenie periodică.

Repornește dispozitivul și forțează închiderea aplicațiilor

O simplă repornire poate elimina procese blocate în fundal. Ține apăsat butonul de alimentare și glisează pentru a opri iPad-ul, apoi pornește-l din nou. E un pas rapid care rezolvă deseori blocajele temporare.

Dacă o aplicație continuă să se închidă, încearcă să o forțezi să se oprească complet. Glisează în sus din partea de jos a ecranului și menține pentru a vedea lista de aplicații deschise. Glisează fereastra aplicației cu probleme în sus pentru a o închide complet. După câteva secunde, redeschide aplicația. În multe cazuri, acest gest simplu este suficient pentru a restabili funcționarea normală.

Resetează setările și verifică probleme de compatibilitate

Dacă pașii de mai sus nu funcționează, poți merge mai departe cu o resetare a setărilor. Accesează Configurări > General > Transfer sau resetare iPad > Resetare > Resetați toate setările. Această opțiune nu îți șterge datele personale, dar revine la setările implicite pentru rețele, tastatură, ecran și alte preferințe. Uneori, un profil de configurare corupt poate fi sursa problemelor.

Merită să verifici și compatibilitatea aplicației cu versiunea ta de iPadOS. În App Store, pe pagina aplicației, dezvoltatorii indică adesea ce versiune minimă este necesară. Dacă iPad-ul tău rulează o versiune mai veche, actualizează-l din Configurări > General > Actualizare software. În caz contrar, e posibil ca aplicația să fi fost abandonată de dezvoltator și să nu mai primească suport, situație în care trebuie să cauți o alternativă.

Prin acești pași, ai șanse mari să rezolvi rapid aplicațiile care se închid brusc sau nu se deschid în iPadOS. Fă-ți un obicei din a menține sistemul și aplicațiile actualizate, păstrează suficient spațiu liber și repornește periodic dispozitivul. Astfel reduci considerabil riscul apariției unor erori și îți asiguri o experiență de utilizare fluentă.

Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
Recomandări
China a inaugurat cel mai înalt pod din lume, o construcție uriașă care doboară recorduri mondiale. Cum s-a construit și importanța pentru provincia Guizhou
China a inaugurat cel mai înalt pod din lume, o construcție uriașă care doboară recorduri mondiale. Cum s-a construit și importanța pentru provincia Guizhou
O școală s-a prăbușit în Indonezia: un elev a murit, alți zeci sunt căutați sub dărâmături
O școală s-a prăbușit în Indonezia: un elev a murit, alți zeci sunt căutați sub dărâmături
Logitech lansează MX Master 4, primul mouse cu feedback haptic dedicat profesioniștilor
Logitech lansează MX Master 4, primul mouse cu feedback haptic dedicat profesioniștilor
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau. Voucherele s-au epuizat în 13 minute
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau. Voucherele s-au epuizat în 13 minute
Noul trailer pentru jocul video Battlefield 6, ironie fină pentru rivalul Call of Duty. Ce vedete apar în clip?
Noul trailer pentru jocul video Battlefield 6, ironie fină pentru rivalul Call of Duty. Ce vedete apar în clip?
Filmul care a cucerit telespectatorii la lansare, în care joacă Leonardo DiCaprio. Când îl vezi în cinematografele din România
Filmul care a cucerit telespectatorii la lansare, în care joacă Leonardo DiCaprio. Când îl vezi în cinematografele din România
Conflict între prosumatori și distribuitori: cine controlează producția de energie solară în România
Conflict între prosumatori și distribuitori: cine controlează producția de energie solară în România
Ungurii au văzut noile Dacia Duster și Bigster și au reacționat: „Nu plătim pentru lucruri inutile”
Ungurii au văzut noile Dacia Duster și Bigster și au reacționat: „Nu plătim pentru lucruri inutile”
Revista presei
Adevarul
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...