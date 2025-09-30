Cum rezolvi aplicațiile care se închid brusc sau nu se deschid în iPadOS

Chiar și cele mai stabile dispozitive Apple pot avea momente când aplicațiile refuză să pornească sau se închid imediat după deschidere. Situația e frustrantă, mai ales dacă folosești iPad-ul pentru muncă, școală ori divertisment. Din fericire, există mai multe soluții pe care le poți încerca singur, fără să ajungi imediat la service.

Mai jos găsești un ghid detaliat, cu pași clari și simpli, astfel încât să readuci aplicațiile în funcțiune și să previi problemele pe viitor.

Verifică actualizările și spațiul de stocare

Primul pas este să te asiguri că iPad-ul și aplicațiile tale rulează cea mai recentă versiune disponibilă. Deschide App Store, atinge iconița de profil din colțul dreapta sus și derulează pentru a vedea dacă sunt actualizări. Instalează tot ce este disponibil. Actualizările rezolvă adesea buguri care pot cauza închideri neașteptate.

În paralel, mergi la Configurări > General > Stocare iPad. Dacă spațiul liber este aproape de limită, șterge fișiere vechi, fotografii sau aplicații pe care nu le mai folosești. Lipsa de spațiu poate duce la probleme de performanță și la închideri bruște ale aplicațiilor. Ține minte că și cache-ul aplicațiilor poate ocupa mult, așa că merită să faci o curățenie periodică.

Repornește dispozitivul și forțează închiderea aplicațiilor

O simplă repornire poate elimina procese blocate în fundal. Ține apăsat butonul de alimentare și glisează pentru a opri iPad-ul, apoi pornește-l din nou. E un pas rapid care rezolvă deseori blocajele temporare.

Dacă o aplicație continuă să se închidă, încearcă să o forțezi să se oprească complet. Glisează în sus din partea de jos a ecranului și menține pentru a vedea lista de aplicații deschise. Glisează fereastra aplicației cu probleme în sus pentru a o închide complet. După câteva secunde, redeschide aplicația. În multe cazuri, acest gest simplu este suficient pentru a restabili funcționarea normală.

Resetează setările și verifică probleme de compatibilitate

Dacă pașii de mai sus nu funcționează, poți merge mai departe cu o resetare a setărilor. Accesează Configurări > General > Transfer sau resetare iPad > Resetare > Resetați toate setările. Această opțiune nu îți șterge datele personale, dar revine la setările implicite pentru rețele, tastatură, ecran și alte preferințe. Uneori, un profil de configurare corupt poate fi sursa problemelor.

Merită să verifici și compatibilitatea aplicației cu versiunea ta de iPadOS. În App Store, pe pagina aplicației, dezvoltatorii indică adesea ce versiune minimă este necesară. Dacă iPad-ul tău rulează o versiune mai veche, actualizează-l din Configurări > General > Actualizare software. În caz contrar, e posibil ca aplicația să fi fost abandonată de dezvoltator și să nu mai primească suport, situație în care trebuie să cauți o alternativă.

Prin acești pași, ai șanse mari să rezolvi rapid aplicațiile care se închid brusc sau nu se deschid în iPadOS. Fă-ți un obicei din a menține sistemul și aplicațiile actualizate, păstrează suficient spațiu liber și repornește periodic dispozitivul. Astfel reduci considerabil riscul apariției unor erori și îți asiguri o experiență de utilizare fluentă.