Cum să îți automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: ghid complet cu exemple practice
26 sept. 2025 | 12:03
de Ozana Mazilu

Cum să îți automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: ghid complet cu exemple practice

TEHNOLOGIE
Cum să îți automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: ghid complet cu exemple practice
Cum automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: exemple practice, gata de folosit

Aplicația Shortcuts (Comenzi rapide) de pe iPhone este una dintre cele mai puternice funcții oferite de Apple, dar rămâne adesea subutilizată. Cu ajutorul ei poți transforma sarcini repetitive – de la trimiterea de mesaje și pornirea muzicii preferate până la gestionarea casei inteligente – în procese complet automate. Următoarele sugestii te vor ajuta să înțelegi cum să configurezi Shortcuts și îți vor oferi exemple concrete pe care le poți adapta ușor nevoilor tale zilnice.

Începe cu pași simpli: cum configurezi și personalizezi Shortcuts

Pentru a accesa aplicația, deschide Comenzi rapide pe iPhone și selectează „Creare comandă rapidă”. Alege apoi acțiunile dorite, pe care le poți combina într-o singură secvență. Fiecare comandă poate fi declanșată manual, printr-un simplu tap, prin comenzi vocale către Siri sau automat, în funcție de condiții prestabilite – cum ar fi ora, locația sau conectarea la o rețea Wi-Fi.

Setează declanșatoare automate. De exemplu, poți programa ca telefonul să activeze modul „Nu deranja” în fiecare seară la ora de culcare sau să pornească muzica relaxantă atunci când conectezi căștile.
Folosește sugestiile Siri. iPhone-ul învață obiceiurile tale și îți poate propune comenzi rapide relevante, cum ar fi trimiterea unui mesaj de „Sunt pe drum” către o anumită persoană la finalul programului de lucru.
Organizează-ți comenzile. Pentru a evita aglomerația, creează foldere dedicate: acasă, birou, călătorii, fitness. Astfel găsești mai ușor automatizarea de care ai nevoie.

Regula de 10 minute a lui Steve Jobs: Metoda l-a ajutat să fie mai inteligent. În ce constă, de fapt, și de ce este aprobată de neurologi
Apple vrea eliminarea DMA și spune că e „vânată” pe nedrept de UE

Exemple practice pentru rutina de dimineață, muncă și timp liber

Shortcuts strălucește atunci când îl folosești pentru activități zilnice repetitive. Iată câteva idei pe care le poți implementa imediat:

Rutina de dimineață. Configurează o comandă care, la o oră stabilită sau când dezactivezi alarma, să îți afișeze vremea, agenda zilei din Calendar și să pornească un playlist energizant. Poți adăuga și acțiuni precum pornirea aparatului de cafea inteligent, dacă ai dispozitive compatibile HomeKit.
La birou. Creează un shortcut care activează automat modul Silențios și conectează telefonul la rețeaua Wi-Fi a biroului când ajungi la locație. Poți include și trimiterea unui mesaj de „Am ajuns” către un coleg sau partener de afaceri.
După program. O comandă utilă poate fi declanșată când pleci de la serviciu: pornește aplicația de navigație cu ruta către casă, trimite un mesaj familiei cu ora estimată de sosire și lansează lista ta preferată de podcasturi pentru drum.

În plus, dacă ești pasionat de sport, poți configura un shortcut care începe antrenamentul în aplicația Fitness, pornește muzica motivațională și setează automat modul „Nu deranja”, astfel încât să te concentrezi doar pe exerciții.

Automatizări avansate și integrare cu alte servicii

Pe măsură ce te obișnuiești cu aplicația, poți explora funcții mai sofisticate. Shortcuts permite interacțiunea cu o gamă largă de servicii, nu doar cu aplicațiile Apple:

Gestionarea casei inteligente. Dacă ai becuri inteligente, termostat sau încuietori conectate, poți crea o comandă care stinge luminile, reglează temperatura și activează alarma de securitate atunci când părăsești locuința.
Organizare financiară. Poți seta un shortcut care, la sfârșitul fiecărei zile, adună cheltuielile din aplicații de tip buget personal și îți trimite un rezumat pe e-mail.
Călătorii și deplasări. Înainte de un zbor, un shortcut poate activa modul Avion, salva biletul în Wallet, trimite un mesaj familiei cu numărul zborului și deschide aplicația de hărți pentru direcții către aeroport.

Pentru utilizatorii avansați, există opțiunea de a combina comenzile cu aplicații terțe, folosind API-uri sau servicii de tip webhooks, astfel încât iPhone-ul să interacționeze cu platforme precum Google Sheets, Slack sau aplicații de automatizare pentru afaceri.

Aplicația Shortcuts transformă iPhone-ul într-un asistent personal care lucrează non-stop pentru tine. De la sarcini simple, precum trimiterea unui mesaj automat, până la scenarii complexe ce implică mai multe aplicații și dispozitive inteligente, posibilitățile sunt aproape nelimitate. Începe cu pași mici, testează exemplele de mai sus și adaptează-le stilului tău de viață. Cu puțină creativitate, vei descoperi că telefonul tău poate face mult mai mult decât să primească apeluri – poate fi adevăratul tău aliat în organizarea fiecărei zile.

