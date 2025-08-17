Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
17 aug. 2025 | 08:12
de Iulia Kelt

Cum să folosești internetul în timpul unei pene de curent: soluții practice pentru acasă

TEHNOLOGIE
Cum să folosești internetul în timpul unei pene de curent: soluții practice pentru acasă
Soluții pentru a avea, totuși, internet / Foto: Telecloud

Chiar dacă laptopurile, telefoanele sau tabletele pot funcționa fără alimentare directă, modemul și routerul depind de electricitate pentru a menține conexiunea la internet.

În cazul unei pene de curent, fie ea programată sau neașteptată, există câteva soluții pentru a rămâne conectat la internet și a-ți continua munca sau activitățile online.

Soluții de rezervă pentru a-ți menține rețeaua activă

O metodă eficientă este utilizarea unei stații portabile de energie. Aceste dispozitive funcționează ca baterii uriașe, capabile să alimenteze routerul, computerul sau chiar electrocasnice mici.

Vezi și:
Limba în care vorbești și tastezi îți ascunde, de fapt, adevăratul internet. Fenomenul din spatele „turnului Babilon” al mediului online și cum te influențează
Cât de gravă este dependența de internet în 2025, conform experților. Ce fac oamenii în timpul liber

Majoritatea au baterii Li-ion sau LFP și oferă prize AC și DC, precum și porturi USB. Capacitatea lor se măsoară în Wh (Watt-oră), iar un router obișnuit necesită aproximativ 30W, mult mai puțin decât un frigider sau un laptop.

Este recomandat să păstrezi bateria încărcată până la aproximativ 80% pentru a-i prelungi durata de viață.

O altă opțiune este un UPS (Uninterruptible Power Supply). Aceste dispozitive stau între priza de curent și echipamentele tale și preiau imediat alimentarea în cazul unei pene de curent.

Unele UPS-uri sunt compacte și ieftine, ideale pentru router și modem, în timp ce altele, mai performante și scumpe, pot menține calculatoare și alte echipamente esențiale în funcțiune pentru perioade mai lungi.

Modelele recomandate includ CyberPower CP800AVR sau Amazon Basics Standby UPS, ambele oferind suficientă energie pentru echipamentele de rețea.

Pentru soluții mai mici și portabile, poți folosi un power bank cu adaptor DC, capabil să furnizeze tensiunea și amperajul necesar modemului și routerului.

De exemplu, UGREEN Nexode 20.000 mAh poate alimenta un router standard prin USB-C la 12V/2,5A. Aceasta este o soluție compactă și flexibilă, potrivită pentru situații de urgență sau pentru utilizarea temporară în afara casei.

În cele din urmă, smartphone-ul tău poate funcționa ca hotspot personal. Atâta timp cât ai baterie și date mobile disponibile, poți partaja conexiunea la internet cu laptopul, tableta sau alte dispozitive.

Pe Android se activează din Setări > Rețea și Internet > Hotspot & Tethering, iar pe iPhone din Setări > Hotspot Personal. Această opțiune poate fi mai rapidă decât internetul fix în anumite situații, mai ales dacă folosești 5G.

Ce trebuie ținut minte, totuși

În timpul penelor de curent extinse, chiar și furnizorul tău de internet poate fi afectat. În astfel de situații, conexiunea mobilă poate fi cea mai fiabilă soluție.

Indiferent de metoda aleasă, pregătirea din timp și echipamentele potrivite fac diferența între a rămâne offline sau a continua activitățile online fără întrerupere.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix
Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează
Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează
Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia
Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia
A fost descoperită o metodă ingenioasă de a folosi floarea-soarelui: pâine mai nutritivă dintr-un reziduu extrem de ieftin
A fost descoperită o metodă ingenioasă de a folosi floarea-soarelui: pâine mai nutritivă dintr-un reziduu extrem de ieftin
Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas
Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas
Nou început pentru familia regală. Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute
Nou început pentru familia regală. Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
Rusia și-a construit o economie paralelă pe criptomonede pentru a ocoli sancțiunile
Rusia și-a construit o economie paralelă pe criptomonede pentru a ocoli sancțiunile
Revista presei
Adevarul
Reacție dură după decizia ca soldații americani să-i pună covorul roșu lui Putin: „Cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 17 august 2025. Surprize pentru unele zodii, tensiuni și decizii importante pentru altele
Playtech Știri
Una dintre cele mai frumoase femei din lume a fost părăsită pentru că „nu gătea, nu făcea curățenie”. Mărturisirea făcută de fostul soț al lui Halle Berry a stârnit un val de critici
Playtech Știri
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou