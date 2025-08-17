Cum să folosești internetul în timpul unei pene de curent: soluții practice pentru acasă

Chiar dacă laptopurile, telefoanele sau tabletele pot funcționa fără alimentare directă, modemul și routerul depind de electricitate pentru a menține conexiunea la internet.

În cazul unei pene de curent, fie ea programată sau neașteptată, există câteva soluții pentru a rămâne conectat la internet și a-ți continua munca sau activitățile online.

Soluții de rezervă pentru a-ți menține rețeaua activă

O metodă eficientă este utilizarea unei stații portabile de energie. Aceste dispozitive funcționează ca baterii uriașe, capabile să alimenteze routerul, computerul sau chiar electrocasnice mici.

Majoritatea au baterii Li-ion sau LFP și oferă prize AC și DC, precum și porturi USB. Capacitatea lor se măsoară în Wh (Watt-oră), iar un router obișnuit necesită aproximativ 30W, mult mai puțin decât un frigider sau un laptop.

Este recomandat să păstrezi bateria încărcată până la aproximativ 80% pentru a-i prelungi durata de viață.

O altă opțiune este un UPS (Uninterruptible Power Supply). Aceste dispozitive stau între priza de curent și echipamentele tale și preiau imediat alimentarea în cazul unei pene de curent.

Unele UPS-uri sunt compacte și ieftine, ideale pentru router și modem, în timp ce altele, mai performante și scumpe, pot menține calculatoare și alte echipamente esențiale în funcțiune pentru perioade mai lungi.

Modelele recomandate includ CyberPower CP800AVR sau Amazon Basics Standby UPS, ambele oferind suficientă energie pentru echipamentele de rețea.

Pentru soluții mai mici și portabile, poți folosi un power bank cu adaptor DC, capabil să furnizeze tensiunea și amperajul necesar modemului și routerului.

De exemplu, UGREEN Nexode 20.000 mAh poate alimenta un router standard prin USB-C la 12V/2,5A. Aceasta este o soluție compactă și flexibilă, potrivită pentru situații de urgență sau pentru utilizarea temporară în afara casei.

În cele din urmă, smartphone-ul tău poate funcționa ca hotspot personal. Atâta timp cât ai baterie și date mobile disponibile, poți partaja conexiunea la internet cu laptopul, tableta sau alte dispozitive.

Pe Android se activează din Setări > Rețea și Internet > Hotspot & Tethering, iar pe iPhone din Setări > Hotspot Personal. Această opțiune poate fi mai rapidă decât internetul fix în anumite situații, mai ales dacă folosești 5G.

Ce trebuie ținut minte, totuși

În timpul penelor de curent extinse, chiar și furnizorul tău de internet poate fi afectat. În astfel de situații, conexiunea mobilă poate fi cea mai fiabilă soluție.

Indiferent de metoda aleasă, pregătirea din timp și echipamentele potrivite fac diferența între a rămâne offline sau a continua activitățile online fără întrerupere.