02 oct. 2025 | 18:26
de Ioana Bucur

Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici

Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici

Odată cu venirea sezonului rece, mulți români pornesc centralele termice pentru încălzirea locuințelor. Prețul gazelor rămâne unul dintre factorii principali care influențează factura lunară, dar există metode simple de a reduce consumul, fără a sacrifica confortul termic. Aplicarea unor setări corecte ale centralei termice poate duce la economii de până la 30% la factura de gaze, spun specialiștii în energie.

Cum economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică

Temperatura ideală în locuință

Un prim pas pentru a reduce costurile este reglarea temperaturii din locuință. Experții recomandă ca în camerele în care petreci majoritatea timpului să menții între 20 și 22 °C, iar în camerele mai puțin folosite sau în timpul nopții temperatura să fie redusă la 16–18 °C. Fiecare grad în plus crește consumul de gaze cu aproximativ 6–8%, ceea ce face diferența vizibilă pe factură.

Folosește termostatul programabil

Un termostat programabil poate regla automat temperatura în funcție de programul tău zilnic. De exemplu, se poate seta ca centrala să funcționeze mai intens cu o oră înainte de a te trezi și să reducă temperatura atunci când ești la serviciu. Astfel, nu vei consuma energie pentru încălzirea unui spațiu gol și vei economisi lunar semnificativ.

Reglarea presiunii și a debitului apei

Centralele termice moderne permit ajustarea presiunii apei și a debitului caloriferelor. O presiune prea mare sau un debit nepotrivit poate duce la pierderi de căldură și consum inutil de gaze. Consultă manualul centralei și ajustează aceste valori conform recomandărilor producătorului sau a unui instalator autorizat.

Închiderea caloriferelor din camerele neutilizate

Dacă locuiești într-un apartament sau casă cu mai multe camere, poți reduce consumul prin închiderea caloriferelor în camerele neutilizate. În acest fel, energia termică va fi direcționată către spațiile folosite, iar centrala nu va funcționa la capacitate maximă inutil.

Izolarea termică și întreținerea centralei

O locuință bine izolată reduce pierderile de căldură. Verifică ferestrele, ușile și izolează zonele prin care se pierde căldura. De asemenea, întreținerea anuală a centralei termice, inclusiv curățarea arzătorului și verificarea schimbătorului de căldură, asigură un consum eficient de gaze și previne defecțiunile costisitoare.

Prin reglarea temperaturii, folosirea termostatului programabil, ajustarea debitului și presiunii apei, închiderea caloriferelor neutilizate și menținerea centralei în stare optimă, poți economisi până la 30% la factura de gaze. Aceste măsuri simple, aplicate corect, fac diferența între o iarnă costisitoare și una eficientă energetic.

