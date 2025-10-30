Cum previi mucegaiul și igrasia în casele nou construite. Ce trebuie să faci imediat după finalizarea lucrărilor

Finalizarea unei construcţii aduce bucurie şi o perspectivă nouă pentru locuinţă, însă riscul apariţiei mucegaiului şi igrasiei în spaţiile nou amenajate este o realitate care nu trebuie ignorată. Materialele de construcţie reţin umiditate, iar dacă procesul de finisare sau ocupare începe prea rapid, condiţiile se creează favorabil apariţiei fenomenelor nedorite. În special după lucrările de “la cheie”, este esenţial să se acorde atenţie sporită ventilaţiei, uscatului și controlului umidităţii pentru a evita probleme pe termen lung.

De ce apar mucegaiul şi igrasia în casele noi

Există câţiva factori specifici care expun casele nou construite la riscul apariţiei mucegaiului şi igrasiei. Unul dintre cei mai importanţi este umiditatea internă a materialelor de construcţie. Betonul, tencuiala, mortarul şi alte elemente au absorbit apă în timpul lucrărilor şi trebuie să o elimine prin secare. Dacă aceste materiale rămân acoperite sau izolate prea curând, apa evacuează lent şi crează condiţii pentru condens şi creştere fungică.

Mai mult decât atât, construcţiile moderne sunt din ce în ce mai bine izolate şi etanşe la aer, ceea ce scade schimbul natural de aer şi înăspreşte cerinţele de ventilaţie. În situaţia în care ferestrele, uşile sau sistemele de ventilare nu sunt dimensionate corect, umiditatea rămâne ‘captivă’, iar mucegaiul are teren propice.

Totodată, infiltrarea apei din exterior (prin terase, fundaţii, pereţi exteriori) sau condensul generat de diferenţele de temperatură între interior şi exterior pot genera pete de mucegai chiar înainte ca locuinţa să fie populată.

Prin urmare, în locuinţele nou construite, riscul este dublu: de la umiditatea internă a materialelor + de la potenţialul scăzut de ventilaţie sau hidroizolaţie imperfectă. Înţelegerea acestor cauze este “cheia” pentru a interveni corect imediat ce lucrările s-au încheiat.

Ce trebuie să faci imediat după finalizarea construcţiei

Imediat ce construcţia este terminată, dar înainte de populare sau mobilare definitivă, este recomandat să aplici un set de măsuri fundamentale.

Uscarea structurii şi materialelor

Este recomandabil să laşi toate ferestrele şi uşile deschise (sau să aplici ventilare forţată) pentru a facilita evaporarea apei reţinute în materialele de construcţie. Periodic, se pot utiliza ventilatoare industriale şi/sau dezumidificatoare pentru a reduce rapid umiditatea ambientală. O ţintă bună este menţinerea umidităţii relative în intervalul 45-60 %.

Finisajele (vopsea, parchet laminat, tapet) ar trebui aplicate doar după ce au fost verificate valorile de umiditate pentru pereţi şi pardoseală şi s-a confirmat că acestea sunt în limite sigure (conform recomandărilor pentru fiecare material în parte). Dacă nu se respectă această etapă, se riscă blocarea apei în interior şi apariţia ulterioară a condensului.

La fel de important este să nu începi utilizarea intensă a spaţiului înainte de uscarea completă, adică să eviţi uscarea hainelor, gătitul intens, dușurile multiple cu geamuri închise etc., până când starea de “uscat” este atinsă.

Verificarea hidroizolației și finisajelor exterioare

Chiar dacă locuinţa pare completă, trebuie să verifici dacă hidroizolaţia fundaţiei, perimetrului şi pereţilor exteriori este realizată corect şi fără fisuri sau infiltraţii. Infiltraţiile laterale sau apa care pătrunde prin pereţi periferici sunt cauze frecvente ale mucegaiului în construcţii noi.

De asemenea, montajul tâmplăriei (ferestre, uşi) şi etanşarea elementelor de acoperiş trebuie inspectate, pentru a te asigura că nu există zone prin care aerul rece sau apa pot pătrunde şi să creeze punţi termice sau puncte reci care favorizează condensul.

Dacă observi zone reci la perete, podea sau plafon, solicită firmelor care au executat lucrările să remedieze. O izolaţie deficitară sau un strat de finisaj aplicat prea devreme pot agrava condiţiile de mediu.

Implementarea unei ventilaţii adecvate

Ventilaţia este un factor-cheie de prevenire. În casele moderne, etanşarea sporită reduce infiltrarea acidentală a aerului, astfel schimbul voluntar de aer devine esenţial. Este recomandat să instalezi un sistem de ventilaţie mecanică, fie cu recuperare de căldură, fie un sistem simplu de evacuare în zonele umede (baie, bucătărie).

Dacă nu ai încă sisteme mecanice, asigură-te că aeriseşti periodic—ideal de câteva ori pe zi—pentru a evacua vaporii de apă rezultaţi din gătit, duș sau activităţi casnice. În special în spaţii recent finalizate, până la punerea în funcţiune a sistemelor fixe, deschiderea ferestrelor este simplu şi eficient.

Menţinerea condiţiilor optime de temperatură şi umiditate

Pentru a preveni apariţia mucegaiului, trebuie să monitorizezi nivelul de umiditate şi temperatura din încăperi. Umiditatea relativă de peste ~60 % favorizează dezvoltarea fungilor, iar suprafeţele reci devin locuri de condens.

O temperatură internă constantă, de 20-23 °C, ajută la evitarea diferenţelor mari între aer şi suprafeţe reci, ceea ce ar putea genera condens.

Monitorizarea cu un higrometru este recomandată. Dacă valorile rămân ridicate, ia în calcul un dezumidificator temporar, până ce casa atinge un echilibru.

Atenţie: evită uscarea hainelor în interior sau supraîncărcarea spaţiilor cu obiecte mari înainte de aerisire – acestea pot reţine vapori şi pot întârziere uscarea.

De ce aceste măsuri funcţionează

Implementarea acestor măsuri funcţionează deoarece adresează direct cele trei elemente-cheie care favorizează apariţia mucegaiului: umiditatea, temperatura şi schimbul de aer. Uscarea materialelor elimină apa internă ce ar putea fi “hrană” pentru mucegai; hidroizolaţia şi finisajele corecte împiedică infiltrarea externă; ventilaţia şi menţinerea umidităţii sub control întrerup ciclul de condens şi stagnare a aerului.

Când fiecare factor este gestionat, este mult mai dificil pentru mucegai să se instaleze şi să se dezvolte. Astfel, investind timp şi atenţie în faza de predare a locuinţei, reduci substanţial riscul unor intervenţii costisitoare de remediere mai târziu – atât structural, cât şi medical (mucegaiul are efecte asupra sănătăţii).

Ce semne să urmăreşti şi ce trebuie să faci dacă apar probleme

Chiar dacă ai aplicat toate măsurile preventive, este bine să fii vigilent la semne timpurii de mucegai sau igrasie. Observă dacă apare miros distinct de „mucegăit”, pete în colţurile camerelor, condens persistent pe ferestre sau desprinderi ale tencuielii/fisuri fine.

Dacă detectezi astfel de semne, nu amâna intervenţia. Curăţă zona afectată (în cazul unor pete mici) cu soluții adecvate, dar investighează şi cauza – poate fi nevoie de verificarea izolaţiei, a ventilaţiei sau de verificarea instalaţiilor sanitare.

Dacă suprafaţa afectată este mai mare sau persistă problema, consultă un specialist pentru diagnosticare. Întârzierile pot duce la costuri de remediere mult mai mari şi la riscuri pentru sănătatea locatarilor.