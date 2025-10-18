Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 12:48
de Andrei Simion

De ce apare mucegaiul pe pereți și cum îl elimini corect. Soluții utile, pas cu pas

UTILE
De ce apare mucegaiul pe pereți și cum îl elimini corect. Soluții utile, pas cu pas
Mucegaiul apare din cauza umidității excesive și a ventilației slabe, mai ales pe pereții reci, în colțuri și în spatele mobilei. (Foto: Profimedia)
Cuprins
  1. De ce apare mucegaiul pe pereți
  2. Plan de intervenție, pas cu pas
  3. Curățarea corectă a petelor
  4. Prevenția pe termen lung
  5. Semne că trebuie să chemi un specialist

Mucegaiul nu e doar o pată inestetică pe perete, ci semnul clar că în casă există prea multă umiditate și ventilație insuficientă. Ignorat, poate afecta sănătatea – de la alergii la iritații respiratorii – și poate distruge finisajele. Vestea bună: dacă înțelegi cauza, îl poți elimina corect și îl poți împiedica să reapară.

Mai jos găsești, pe scurt și clar, principalele cauze și un plan de acțiune prietenos, pe care îl poți aplica în siguranță acasă. Secretul este să tratezi atât efectul (petele), cât și cauza (umezeala și condensul).

De ce apare mucegaiul pe pereți

În 9 din 10 cazuri, mucegaiul se instalează acolo unde aerul cald și umed din interior condensează pe suprafețe reci. Pereții exteriori, colțurile camerelor, zona din spatele mobilei sau lângă ferestre sunt „puncte reci” tipice, mai ales iarna. Pe pelicula fină de apă depusă pe perete, sporii de mucegai găsesc un mediu ideal pentru a se prinde și a se extinde.

Ventilația deficitară agravează problema. Ferestrele termoizolante țin bine căldura, dar și umiditatea în casă. Gătitul fără hotă, dușurile lungi, uscarea rufelor în interior și aerisirea rară duc la surplus de vapori. La asta se pot adăuga infiltrații (acoperiș, fațadă, țevi), punți termice în clădirile parțial izolate sau pereți proaspăt tencuiți care n-au apucat să „respire” și să se usuce complet.

Confuzia între igrasie și mucegai e comună, dar importantă: igrasia este acumularea de apă în perete (cauza), mucegaiul este coloniile de ciuperci pe suprafață (efectul). Dacă ștergi doar petele, fără să reduci umiditatea sau să repari infiltrațiile, problema revine rapid – uneori chiar mai extinsă.

Mucegai cauze

Curățarea corectă începe cu protecție și identificarea sursei umezelii, apoi tratament local (oțet, apă oxigenată, soluții antimucegai) și uscare temeinică; la infiltrații sau pete adânci, se decapează și se repară. (Foto: Profimedia)

Plan de intervenție, pas cu pas

Primul pas este siguranța: lucrează cu mănuși, mască și ochelari de protecție, iar camera să fie bine aerisită. Sporii se pot ridica în aer la curățare, așa că protecția e esențială, mai ales pentru astmatici și copii.

Apoi identifică sursa umezelii. Uită-te după urme de condens în colțuri, pe tâmplării și glafuri, verifică dacă ai hotă funcțională în bucătărie și ventilator în baie. Caută semne de infiltrații (pete umede persistente, tencuială umflată) sau țevi cu scurgeri. Repară cauza înainte de curățare; altfel, munca e în zadar.

Curățarea corectă a petelor

Pentru mucegai superficial, poți începe cu soluții la îndemână: oțet alb aplicat nediluat, lăsat 30–60 de minute, apoi șters; apă oxigenată 3% pulverizată și lăsată să acționeze; bicarbonat amestecat cu apă pentru frecare ușoară și neutralizarea mirosurilor. Repetă aplicarea dacă pata e veche și folosește cârpe pe care le arunci după utilizare.

Pentru zone mai mari sau recidive, merg soluțiile comerciale antimucegai (respectă eticheta). Dacă mucegaiul a pătruns în tencuială, e nevoie de decapare locală până la stratul sănătos, uscare completă și refacere cu materiale potrivite. După curățare, lasă peretele să se usuce natural (ușă/ferestre deschise, dezumidificator) 24–48 de ore.

Mucegai curatare eficienta corecta

Prevenția înseamnă aerisire zilnică, hotă/ventilator la sursele de vapori, dezumidificator pentru 40–60% umiditate, distanță de 3–5 cm între mobilă și perete și, la nevoie, vopsele/grunduri antifungice. (Foto: Profimedia)

Prevenția pe termen lung

Ventilează zilnic 5–10 minute cu ferestrele larg deschise (curent scurt și eficient). Folosește hota la gătit și ventilatorul în baie, încă dinainte de aburire. Dacă usuci rufe în interior, fă-o într-o cameră aerisită sau folosește un dezumidificator. Țintește o umiditate relativă de 40–60% (un higrometru ieftin te ajută să o monitorizezi).

Redu punțile termice și suprafețele reci: verifică izolarea pereților exteriori, montează pervazuri care nu „transmit” frigul, evită lipirea mobilei de pereți (lasă 3–5 cm pentru circulația aerului). În zonele predispuse, aplică un grund sau o vopsea cu aditivi antifungici; nu sunt „magice”, dar oferă timp în plus până la următoarea revopsire.

Semne că trebuie să chemi un specialist

Dacă apar pete extinse, miros persistent de mucegai deși aerisești, condens abundent pe ferestre sau tencuială care cade, ai nevoie de o evaluare tehnică: măsurători de umiditate în perete, verificarea hidroizolațiilor și a instalațiilor. Un specialist poate recomanda corecții de ventilație, reparații de fațadă sau soluții termoizolante punctuale.

În concluzie, succesul vine din combinația corectă: elimină pata, usucă peretele, scade umiditatea și menține aerul în mișcare. Cu pașii potriviți, mucegaiul nu mai revine, iar pereții își păstrează culoarea și sănătatea locuinței tale.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Construcţie fără autorizaţie în curte. Ce ai voie să ridici, conform legii?
Construcţie fără autorizaţie în curte. Ce ai voie să ridici, conform legii?
Tragedie în lumea muzicii. Pianistul Mircea Tiberian a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel, după un concert
Tragedie în lumea muzicii. Pianistul Mircea Tiberian a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel, după un concert
Cel mai ciudat indicator rutier. Este extrem de important în trafic
Cel mai ciudat indicator rutier. Este extrem de important în trafic
Teama locatarilor din blocul vecin exploziei din Rahova: „Și la noi mirosea a gaze”. O nouă tragedie se poate produce oricând
Teama locatarilor din blocul vecin exploziei din Rahova: „Și la noi mirosea a gaze”. O nouă tragedie se poate produce oricând
Bloc construit din panouri prefabricate sau din cărămidă? Care este mai rezistent
Bloc construit din panouri prefabricate sau din cărămidă? Care este mai rezistent
Diferența de gust dintre Coca-Cola și Pepsi. Ingredientul care le face diferite
Diferența de gust dintre Coca-Cola și Pepsi. Ingredientul care le face diferite
Ce se întâmplă cu familiile afectate de explozia din Rahova. Bujduveanu: „Relocăm pe termen mediu și lung”. Adevărul despre sigiliile puse de Distrigaz
Ce se întâmplă cu familiile afectate de explozia din Rahova. Bujduveanu: „Relocăm pe termen mediu și lung”. Adevărul despre sigiliile puse de Distrigaz
Punctul de pensie 2026: când ar putea apărea următoarea indexare a pensiilor
Punctul de pensie 2026: când ar putea apărea următoarea indexare a pensiilor
Revista presei
Adevarul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Playtech Știri
Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...