29 sept. 2025
Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii

Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii
Tehnici simple pentru uscarea nucilor fara mucegai. Sursa foto: Profimedia

Nucile proaspăt culese sunt pline de gust și nutrienți, dar dacă nu sunt uscate corespunzător pot mucegăi rapid și își pot pierde calitatea. Uscarea este un pas esențial pentru a le păstra sănătoase și gustoase pe termen lung. Metodele tradiționale, transmise din generație în generație, rămân și astăzi cele mai sigure.

Alegerea și pregătirea nucilor pentru uscare

Primul pas pentru o uscare reușită este selecția atentă a nucilor. Cele fisurate, prea moi sau cu urme de dăunători trebuie îndepărtate imediat pentru a nu compromite întreaga recoltă.

Nucile proaspăt culese se curăță de coaja verde și se spală bine, apoi se șterg cu o cârpă uscată. Acest proces previne apariția mucegaiului și pregătește fructele pentru uscare uniformă.

Bunicii obișnuiau să lase nucile la aer câteva ore, răsfirate într-un strat subțire, pentru ca excesul de umiditate să se evapore înainte de a începe uscarea propriu-zisă.

Metode tradiționale de uscare pentru o recoltă sănătoasă

Cea mai veche și mai simplă metodă este uscarea naturală, la soare sau într-un spațiu bine aerisit. Nucile se așază pe site, tăvi sau rogojini, în strat subțire, și se întorc zilnic pentru o uscare uniformă.

În funcție de vreme, procesul poate dura între 7 și 14 zile. În zonele mai umede sau reci, bunicii foloseau podul casei sau șoproane aerisite, ferite de ploaie și soare direct.

În prezent, se poate opta și pentru uscarea la cuptor sau în deshidratoare electrice, la temperaturi reduse (maxim 40°C), pentru a nu altera gustul sau valoarea nutritivă. Important este ca nucile să nu fie expuse la umezeală și să aibă o circulație bună a aerului.

Depozitare corectă pentru păstrare îndelungată

După ce nucile sunt complet uscate, păstrarea lor în condiții optime este la fel de importantă ca uscarea. Acestea se depozitează în saci de pânză, cutii de carton sau coșuri din răchită, în locuri răcoroase și uscate.

Ambalajele etanșe nu sunt recomandate decât dacă nucile sunt decorticate și congelate. Spațiul de depozitare trebuie să fie aerisit și lipsit de umiditate, pentru a preveni apariția mucegaiului și a insectelor.

Urmând aceste trucuri folosite de bunici, nucile își păstrează gustul autentic, textura crocantă și proprietățile nutritive luni întregi, fără riscul de alterare.

Aceste metode simple, dar eficiente, transformă uscarea nucilor într-un proces ușor și sigur, asigurând o recoltă sănătoasă și gustoasă până la sezonul următor.

