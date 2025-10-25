Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 18:56
de Iulia Kelt

Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit

ACTUALITATE
Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit
Sfaturi grădinărit / Foto: Martha Stewart

Când temperaturile scad și frunzele încep să cadă, grădinarii se întreabă adesea dacă este momentul potrivit pentru a-și tăia trandafirii. Răspunsul este da, dar cu moderație.

O tundere ușoară în sezonul de toamnă îi ajută să reziste mai bine vântului, zăpezii și înghețului, pregătindu-i pentru o nouă înflorire primăvara.

Potrivit specialiștilor, momentul și metoda de tăiere contează mai mult decât pare. O tăiere făcută prea devreme sau prea drastic poate stimula creșteri noi, fragile, care nu vor supraviețui iernii. De aceea, grădinarii cu experiență recomandă o abordare echilibrată și atentă, se arată pe site-ul Marthei Stewart.

Vezi și:
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci în grădină înainte de venirea înghețului, ca să nu pierzi plantele și întreaga recoltă
Cel mai bun moment pentru a planta bulbii toamna și de ce nu trebuie să amâni. Contează mai mult decât crezi

Când și cum se taie trandafirii pentru iarnă

Brianna Reid, horticultor principal la Longwood Gardens, explică faptul că o tăiere ușoară înainte de sezonul rece este esențială: „Tulpinile lungi și necontrolate sunt mai expuse vânturilor puternice de iarnă, așa că scurtarea lor ajută planta să rămână protejată în lunile reci. În plus, acest tip de tundere pregătește terenul pentru o tăiere mai amănunțită la începutul primăverii”.

În zonele cu climă temperată, momentul optim pentru tăiere este, de regulă, între jumătatea și sfârșitul lunii octombrie. Important este să evitați tunderea în zilele cu îngheț sau imediat după acestea. Uneltele trebuie să fie curate și bine ascuțite, foarfeci de grădină pentru tulpini subțiri, foarfece mari pentru cele groase, mănuși rezistente și dezinfectant pentru a preveni răspândirea bolilor.

Procesul începe prin îndepărtarea părților uscate, bolnave sau deteriorate. Semnul că tulpina este sănătoasă este prezența unui miez verde-albicios. Tăierea ramurilor care se freacă între ele este de asemenea importantă, pentru a evita rănirea și apariția infecțiilor.

Greșeli frecvente în tunderea de toamnă

Mulți grădinari greșesc prin tunderi excesive, ceea ce poate stimula apariția de muguri noi, vulnerabili la frig. „Pentru că tăierea stimulează creșterea, mai puține tăieturi sunt preferabile în această perioadă a anului”, subliniază Reid.

În loc să îndepărtați florile ofilite, specialista recomandă ruperea ușoară a petalelor rămase: „Asta semnalează plantei că este timpul să intre în repaus și permite formarea fructelor de trandafir, numite măceșe.”

După tundere, este recomandată și o curățare a zonei din jurul trandafirilor, frunzele căzute sau resturile vegetale pot adăposti ciuperci și bacterii. Acest pas simplu ajută la prevenirea bolilor comune precum pata neagră.

Tunderea ușoară de toamnă nu înlocuiește complet tunderea de primăvară, ci o completează. „Considerați tăierea de toamnă ca pe o repetiție pentru cea de primăvară”, adaugă Reid.

Când mugurii încep să se umfle, în primăvară, vine momentul unei tăieri mai detaliate, care va stimula o înflorire bogată și sănătoasă.

Astfel, câteva ore petrecute în grădină toamna pot face diferența între o iarnă ușoară pentru trandafiri și o primăvară plină de flori.

Cu unelte curate, gesturi atente și tăieri moderate, trandafirii vor trece cu bine peste sezonul rece și vor răsplăti grădinarul cu o explozie de culoare anul viitor.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Pompierii luptă și acum pentru salvarea animalelor de companie rămase în blocul din Rahova distrus de explozie. S-a construit un „pod” special pentru ca pisicile să ajungă înapoi la „părinții” lor oameni
Pompierii luptă și acum pentru salvarea animalelor de companie rămase în blocul din Rahova distrus de explozie. S-a construit un „pod” special pentru ca pisicile să ajungă înapoi la „părinții” lor oameni
Arenda terenurilor agricole în sudul României în 2025: cât costă un hectar de teren arabil
Arenda terenurilor agricole în sudul României în 2025: cât costă un hectar de teren arabil
Este oficial, Marcel Ciolacu intră în cursa electorală de pe 7 decembrie, a fost ales candidatul PSD la șefia CJ Buzău. Prima reacție a fostului premier
Este oficial, Marcel Ciolacu intră în cursa electorală de pe 7 decembrie, a fost ales candidatul PSD la șefia CJ Buzău. Prima reacție a fostului premier
Pilonul II de pensii: Contribuția ar putea urca la 6% până în 2027, proiect dezbătut în Senat
Pilonul II de pensii: Contribuția ar putea urca la 6% până în 2027, proiect dezbătut în Senat
Parcul Regele Mihai, transformat. Ce lucrări se mai fac în Herăstrău, ajunsese o ruină
Parcul Regele Mihai, transformat. Ce lucrări se mai fac în Herăstrău, ajunsese o ruină
România trece la ora de iarnă în noaptea 25-26 octombrie 2025. Cum se schimbă ceasurile
România trece la ora de iarnă în noaptea 25-26 octombrie 2025. Cum se schimbă ceasurile
Catedrala Mântuirii Neamului se așteaptă a fi un punct de atracție pentru străini, dar mulți cred că îi lipsește valoarea estetică: “Nu are frumusețe arhitecturală”
Catedrala Mântuirii Neamului se așteaptă a fi un punct de atracție pentru străini, dar mulți cred că îi lipsește valoarea estetică: “Nu are frumusețe arhitecturală”
Revista presei
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Playtech Știri
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...