Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit

Când temperaturile scad și frunzele încep să cadă, grădinarii se întreabă adesea dacă este momentul potrivit pentru a-și tăia trandafirii. Răspunsul este da, dar cu moderație.

O tundere ușoară în sezonul de toamnă îi ajută să reziste mai bine vântului, zăpezii și înghețului, pregătindu-i pentru o nouă înflorire primăvara.

Potrivit specialiștilor, momentul și metoda de tăiere contează mai mult decât pare. O tăiere făcută prea devreme sau prea drastic poate stimula creșteri noi, fragile, care nu vor supraviețui iernii. De aceea, grădinarii cu experiență recomandă o abordare echilibrată și atentă, se arată pe site-ul Marthei Stewart.

Când și cum se taie trandafirii pentru iarnă

Brianna Reid, horticultor principal la Longwood Gardens, explică faptul că o tăiere ușoară înainte de sezonul rece este esențială: „Tulpinile lungi și necontrolate sunt mai expuse vânturilor puternice de iarnă, așa că scurtarea lor ajută planta să rămână protejată în lunile reci. În plus, acest tip de tundere pregătește terenul pentru o tăiere mai amănunțită la începutul primăverii”.

În zonele cu climă temperată, momentul optim pentru tăiere este, de regulă, între jumătatea și sfârșitul lunii octombrie. Important este să evitați tunderea în zilele cu îngheț sau imediat după acestea. Uneltele trebuie să fie curate și bine ascuțite, foarfeci de grădină pentru tulpini subțiri, foarfece mari pentru cele groase, mănuși rezistente și dezinfectant pentru a preveni răspândirea bolilor.

Procesul începe prin îndepărtarea părților uscate, bolnave sau deteriorate. Semnul că tulpina este sănătoasă este prezența unui miez verde-albicios. Tăierea ramurilor care se freacă între ele este de asemenea importantă, pentru a evita rănirea și apariția infecțiilor.

Greșeli frecvente în tunderea de toamnă

Mulți grădinari greșesc prin tunderi excesive, ceea ce poate stimula apariția de muguri noi, vulnerabili la frig. „Pentru că tăierea stimulează creșterea, mai puține tăieturi sunt preferabile în această perioadă a anului”, subliniază Reid.

În loc să îndepărtați florile ofilite, specialista recomandă ruperea ușoară a petalelor rămase: „Asta semnalează plantei că este timpul să intre în repaus și permite formarea fructelor de trandafir, numite măceșe.”

După tundere, este recomandată și o curățare a zonei din jurul trandafirilor, frunzele căzute sau resturile vegetale pot adăposti ciuperci și bacterii. Acest pas simplu ajută la prevenirea bolilor comune precum pata neagră.

Tunderea ușoară de toamnă nu înlocuiește complet tunderea de primăvară, ci o completează. „Considerați tăierea de toamnă ca pe o repetiție pentru cea de primăvară”, adaugă Reid.

Când mugurii încep să se umfle, în primăvară, vine momentul unei tăieri mai detaliate, care va stimula o înflorire bogată și sănătoasă.

Astfel, câteva ore petrecute în grădină toamna pot face diferența între o iarnă ușoară pentru trandafiri și o primăvară plină de flori.

Cu unelte curate, gesturi atente și tăieri moderate, trandafirii vor trece cu bine peste sezonul rece și vor răsplăti grădinarul cu o explozie de culoare anul viitor.