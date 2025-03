Ce să faci cu butaşii de trandafiri, după ce solul s-a dezgheţat. Secretul floriştilor pentru a se prinde mai repede

Odată cu venirea primăverii și dezghețarea solului, este momentul ideal pentru plantarea butașilor de trandafiri. Această perioadă oferă condiții optime pentru dezvoltarea rădăcinilor și adaptarea plantelor la noul mediu.

Ce faci cu butaşii de trandafiri în martie?

După ger şi ninsori abundente, solul s-a dezgheţat, astfel că mulţi pasionaţi de flori vor să ştie cum se plantează butaşii de trandafiri în această perioadă. Pentru a se prinde mai repede şi pentru a te bucura de flori sănătoase şi viguroare, floriştii recomandă să se ţină cont de anumite detalii.

De exemplu, pentru rezultate optime, alegeți butași de trandafiri sănătoși, cu tulpini viguroase și fără semne de uscare sau boli. Aceștia trebuie să aibă cel puțin 20-25 cm lungime și 3-5 muguri viabili.

După ce solul s-a dezghețat complet și temperaturile au devenit mai stabile, urmați acești pași:

Săpați solul la o adâncime de aproximativ 30-40 cm pentru a-l afâna.

Îmbogățiți pământul cu compost sau mraniță pentru a asigura nutrienții necesari.

Asigurați-vă că zona are un drenaj bun, pentru a evita stagnarea apei, care poate duce la putrezirea rădăcinilor.

Trucuri pentru a se prinde mai repede

Pentru a planta butaşii de trandafiri, faceți o groapă de aproximativ 15-20 cm adâncime. Introduceți butașul în sol astfel încât cel puțin doi muguri să fie deasupra solului. Acoperiți rădăcina cu pământ mărunţit, apăsați ușor și udați bine pentru a fixa solul în jurul butașului.

Îngrijirea după plantare:

Udați butașii regulat, menținând solul umed, dar nu excesiv de ud.

Protejați-i de înghețurile târzii prin acoperirea ușoară cu paie sau frunze uscate.

După apariția primelor frunze, puteți aplica un îngrășământ specific pentru trandafiri.

Prin respectarea acestor pași, butașii de trandafiri vor avea un start sănătos, dezvoltând rădăcini puternice și oferindu-vă flori spectaculoase în sezonul de vară.

Cele mai rezistente soiuri de trandafiri

Trandafirii sunt printre cele mai iubite flori din grădină, dar nu toate soiurile sunt la fel de ușor de întreținut. Dacă îți dorești trandafiri care rezistă la boli, dăunători și condiții climatice dificile, este important să alegi soiuri rezistente. Iată câteva dintre cele mai robuste și spectaculoase soiuri de trandafiri.

1. Trandafirul Knock Out

Acest soi este renumit pentru rezistența sa la boli, în special la mucegaiul pudrat și rugina trandafirilor. Florile sale roșii vibrante înfloresc continuu din primăvară până la îngheț, iar întreținerea este minimă, necesitând doar o tundere ocazională.

2. Trandafirul Rugosa

Unul dintre cele mai rustice soiuri, trandafirul Rugosa se adaptează ușor la diverse soluri și are o rezistență ridicată la frig și secetă. Are flori parfumate, iar frunzele sale sunt foarte decorative. În plus, produce măceșe bogate în vitamine.

3. Trandafirul Floribunda

Acest tip de trandafir este apreciat pentru înflorirea abundentă și capacitatea de a rezista la boli comune. Soiurile precum ‘Iceberg’ (alb) sau ‘Julia Child’ (galben) sunt printre cele mai populare datorită frumuseții și rezistenței lor.

4. Trandafirul David Austin (Englezesc)

Creat special pentru a combina frumusețea trandafirilor vechi cu rezistența celor moderni, trandafirii David Austin sunt perfecți pentru grădini romantice. Soiuri precum ‘Gertrude Jekyll’ sau ‘The Poet’s Wife’ oferă flori mari și parfum intens, fără a necesita tratamente chimice frecvente.

5. Trandafirul Drift

Ideal pentru grădini mici sau borduri, acest soi este o variantă pitică a trandafirului de tip Knock Out. Este extrem de rezistent la boli și oferă o înflorire continuă în culori variate, de la roz la portocaliu

