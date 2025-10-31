Cum poți negocia reeșalonarea datoriilor la întreținerea de la bloc. Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 15:56
de Vieriu Ionut

Cum poți negocia legal o reeșalonare a plăților

Tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți financiare care îi împiedică să-și plătească la timp cheltuielile de întreținere. Deși asociațiile de proprietari pot ajunge să acționeze în instanță locatarii restanțieri, legislația oferă și o alternativă amiabilă: reeșalonarea datoriilor la întreținerea de la bloc, o soluție legală care poate fi convenită între debitor și asociație.

Primul pas: comunicarea cu asociația de proprietari

Acest proces presupune încheierea unui acord scris, prin care suma totală restantă este împărțită în rate lunare, stabilite de comun acord, astfel încât locatarul să poată plăti fără să fie împovărat. Reeșalonarea este o practică tot mai des folosită, mai ales în marile orașe, unde costurile de întreținere cresc considerabil în sezonul rece.

Pentru a evita măsuri drastice, primul pas este o discuție deschisă cu administratorul sau președintele asociației de proprietari. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că datoriile pot fi achitate în tranșe, dacă ambele părți sunt de acord.

Proprietarul trebuie să prezinte o cerere scrisă prin care solicită reeșalonarea, menționând motivele întârzierii (probleme medicale, pierderea locului de muncă, cheltuieli neprevăzute etc.) și propunerea sa de plată. În baza acestei cereri, comitetul executiv al asociației poate aproba o convenție de plată eșalonată, cu termene clare și condiții bine definite.

Important este ca locatarul să demonstreze bună-credință și disponibilitate reală de a-și achita datoriile, chiar și în mod gradual.

Cum se încheie legal o convenție de reeșalonare

O convenție de plată între proprietar și asociație trebuie redactată în scris și semnată de ambele părți. Documentul trebuie să conțină:

  • suma totală datorată;
  • numărul de rate și valoarea fiecăreia;
  • termenele exacte de plată;
  • penalitățile aplicate în caz de neplată a ratelor;
  • semnăturile părților și ștampila asociației.

Această convenție are valoare juridică și, dacă este respectată, blochează acțiunile în instanță ale asociației. Dacă însă proprietarul nu se ține de cuvânt, documentul poate fi folosit ulterior ca probă în instanță, într-un eventual proces de recuperare a creanțelor.

În unele cazuri, asociațiile pot decide suspendarea penalităților pe perioada reeșalonării, ca o formă de sprijin pentru proprietarii care doresc să își achite datoriile în mod responsabil.

Ce se întâmplă dacă nu se ajunge la o înțelegere

În lipsa unui acord de reeșalonare, asociația are dreptul să recurgă la măsuri legale. După 90 de zile de neplată, datoria devine exigibilă și poate fi transmisă către instanță. Dacă judecătorul emite o hotărâre favorabilă asociației, aceasta poate apela ulterior la un executor judecătoresc pentru recuperarea sumelor restante.

Totuși, aceste proceduri sunt costisitoare și pentru asociație, motiv pentru care cele mai multe preferă o înțelegere amiabilă. În multe situații, reeșalonarea datoriilor la întreținerea de la bloc se dovedește cea mai avantajoasă soluție pentru ambele părți, evitând stresul și cheltuielile suplimentare.

Sfaturi utile pentru proprietarii cu datorii la întreținere

  • Comunicați din timp cu administratorul – ascunderea situației nu face decât să agraveze problema.
  • Solicitați reeșalonarea în scris, pentru a avea dovada clară a cererii.
  • Respectați termenele stabilite în convenție, chiar dacă plățile sunt mici.
  • Evitați acumularea de noi restanțe, plătind la zi cheltuielile curente.
  • Păstrați o copie a documentului semnat și a chitanțelor de plată.

Prin aceste măsuri, un proprietar își poate redobândi credibilitatea în fața asociației și poate evita procese costisitoare. În plus, o abordare deschisă și transparentă consolidează relația de încredere între vecini și contribuie la o administrare corectă a blocului.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

