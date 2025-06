Asociația de proprietari poate intra în contul tău? Adevărul despre executarea silită

În România, datoriile la întreținere nu mai sunt o chestiune care poate fi amânată la nesfârșit. Proprietarii care acumulează restanțe mari către asociația de proprietari riscă să se trezească cu conturile blocate sau chiar cu popriri pe salariu. Mulți se întreabă dacă asociația are dreptul să „intre” în contul personal. Răspunsul scurt este: da, dar numai prin intermediul unei proceduri legale stricte, reglementată de Codul de procedură civilă și de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Când poate începe executarea silită

Conform legii, asociația de proprietari are dreptul să recupereze datoriile de la locatarii restanțieri prin intermediul unei acțiuni în instanță. Dacă un proprietar nu își achită obligațiile financiare (întreținere, fond de rulment, fond de reparații etc.) timp de mai multe luni, iar suma datorată depășește 500 lei, asociația poate începe demersurile legale.

Primul pas este emiterea unui aviz de plată către proprietarul restant, care trebuie să includă suma datorată, perioada la care se referă și termenul limită pentru achitare (de regulă, 15 zile). Dacă plata nu se face în acest interval, asociația poate intenta acțiune în instanță, solicitând emiterea unei ordonanțe de plată, o procedură simplificată și rapidă prevăzută de Codul de procedură civilă.

Ce se întâmplă după hotărârea instanței

Dacă instanța admite cererea asociației și emite o hotărâre definitivă, aceasta devine titlu executoriu. În baza acestui document, asociația poate apela la un executor judecătoresc pentru demararea executării silite. Acest lucru poate însemna:

Poprirea conturilor bancare ale proprietarului

Poprirea salariului sau pensiei, în limita legală (până la o treime din venit)

Sechestrarea unor bunuri mobile sau imobile, în cazuri extreme, de exemplu, în cazul unor datorii foarte mari

Este important de menționat că întreaga procedură trebuie să respecte cadrul legal, iar accesul direct la contul bancar al unui cetățean fără hotărâre judecătorească este ilegal.

Ce drepturi are proprietarul executat

Proprietarul aflat în executare silită are dreptul să conteste decizia în termen de 15 zile de la comunicare. Poate, de asemenea, să ceară reeşalonarea datoriei sau să achite suma integral pentru a opri executarea. În plus, are dreptul să solicite detalii despre calculul datoriilor și să verifice corectitudinea acestora în baza documentelor contabile ale asociației.

Asociația de proprietari nu poate intra direct în contul tău, dar te poate executa silit legal dacă refuzi să îți achiți datoriile. Procedura este reglementată clar de legislația în vigoare și presupune parcurgerea mai multor etape, inclusiv obținerea unei hotărâri judecătorești. Soluția ideală este comunicarea deschisă cu comitetul de bloc și, în cazul problemelor financiare, căutarea unei soluții de plată eșalonată, înainte de a ajunge la instanță.