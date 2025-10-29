Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
29 oct. 2025 | 21:50
de Badea Violeta

Cum poți dovedi contribuția la cumpărarea unei case dacă nu ești proprietar pe acte

Social
Achiziționarea unei locuințe este adesea un efort comun, însă nu toți participanții financiari ajung să fie trecuți în actele de proprietate. Chiar și așa, există modalități prin care poți demonstra că ai contribuit la cumpărarea casei și să-ți protejezi drepturile, chiar dacă numele tău nu figurează în documentele oficiale. În acest articol, explicăm pașii și dovezile necesare pentru a-ți susține aportul financiar.

Ce tipuri de dovezi pot atesta contribuția ta financiară

Chiar dacă nu ești proprietar legal, există mai multe modalități prin care poți arăta că ai participat la achiziția unei locuințe. Cele mai relevante dovezi sunt plățile documentate: transferuri bancare, chitanțe, facturi și extrase de cont care arată că ai virat bani pentru achiziție sau pentru renovări majore.

De asemenea, contractele de împrumut sau de împrumut între persoane pot fi utilizate ca probă a implicării tale financiare. În plus, corespondența prin email sau mesaje care confirmă acordul între părți poate întări cazul tău în fața autorităților sau instanței.

Cum poate fi recunoscut aportul tău în instanță

Dacă situația nu se rezolvă amiabil, poți apela la instanță pentru recunoașterea dreptului tău asupra locuinței sau asupra unei părți din aceasta.

Instanțele analizează probele materiale, precum și declarațiile martorilor care pot confirma că ai contribuit efectiv la cumpărare sau la întreținerea locuinței.

În acest context, este esențial să păstrezi toate documentele relevante și să organizezi dovezile într-un mod clar, pentru a arăta aportul tău real. Expertizele contabile sau rapoartele notariale pot completa dosarul, demonstrând cum și când ai efectuat plățile.

Ce alternative există dacă nu ai dovezi directe

Chiar și în lipsa unor documente bancare sau contracte scrise, există posibilități de a-ți susține contribuția. Martorii, vecinii sau colegii care au cunoștință de implicarea ta în cumpărarea sau renovarea casei pot oferi declarații în instanță.

De asemenea, poți solicita expertize financiare pentru a determina aportul tău indirect, prin investiții în materiale de construcție sau plata unor servicii.

Este important să acționezi cât mai rapid, pentru a evita eventuale prescripții sau contestări legale din partea proprietarului în acte. Așadar, chiar dacă nu ești proprietar legal al locuinței, contribuția ta financiară poate fi recunoscută și protejată prin documente, martori sau expertize.

Planificarea și păstrarea tuturor dovezilor sunt esențiale pentru a-ți susține drepturile și a preveni disputele legale, transformând investiția ta într-un aport care poate fi recunoscut oficial.

Nota redacției Playtech: Acest material are caracter informativ și nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept civil, imobiliar sau succesoral.

