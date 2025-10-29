În cea mai bogată comună din România, prețurile imobiliarelor au explodat. Cu cât a ajuns să se vândă metrul pătrat locuit în Florești

Florești, cea mai mare comună din România, trăiește un adevărat ”boom” imobiliar. Prețurile locuințelor au crescut amețitor în ultimii ani, ajungând să rivalizeze cu cele din municipiul Cluj-Napoca. În doar cinci ani, metrul pătrat s-a scumpit cu peste o mie de euro, iar pentru un apartament modest, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar sume care depășesc cu mult bugetul unei familii cu venituri medii.

De ce au luat-o razna prețurile în Florești?

Cândva o localitate liniștită de lângă Cluj-Napoca, Florești a devenit în ultimul deceniu un pol imobiliar extrem de atractiv. Proximitatea față de oraș, dezvoltarea infrastructurii și migrația masivă dinspre Cluj au dus la o cerere explozivă. Rezultatul? O creștere spectaculoasă a prețurilor.

”Prețurile pot începe undeva de la 30.000-45.000 de euro și pot urca până la 75.000. Un apartament cu două camere nu prea mai găsim sub 50.000 și se pot duce undeva la 100.000-110.000. Trei camere încep de la un 65.000 și pot urca până la 160.000. Iar patru camere, să zicem un 80.000-90.000 și se pot duce la 200.000-250.000 de euro”, explică agentul imobiliar Bogdan Lucaciu, potrivit Digi24.

Creșterea este una dintre cele mai rapide din țară – în cinci ani, metrul pătrat s-a scumpit cu peste 1.000 de euro.

”Prețurile au luat-o razna”, spun chiar și locuitorii care au cumpărat apartamente înainte de valul de scumpiri.

Ce oferă, de fapt, un apartament în cea mai mare comună din România

Noile construcții din Florești mizează pe confort și eficiență, dar nu toate oferă spațiu generos.

”Suntem într-un apartament de 43 de metri pătrați, construcție nouă, la prima utilizare, proaspăt finisat și mobilat de proprietar. Aici avem o bucătărie separată, complet utilată, cu loc de servit masa. Avantajul este că bucătăria este separată”, descrie un agent imobiliar o locuință scoasă la vânzare.

Deși spațiile nu sunt mari, prețurile pot depăși 2.000 de euro pe metru pătrat în zonele apropiate de Cluj.

”Un apartament de două camere, de 50 de metri pătrați, situat în zona centrală a comunei Florești, variază între 90.000 și 100.000 de euro. În Cluj-Napoca, același tip de locuință costă între 150.000 și 200.000 de euro”, transmite jurnalista Bianca Timșa de la Digi24.

Se mai justifică aceste prețuri pentru cei care locuiesc în Florești?

Mulți localnici cred că nu.

”Altădată erau mult mai ieftine, dar multă lume s-a mutat din Cluj în Florești și prețurile au luat-o razna, la tot”, spune o femeie.

Un tânăr care locuiește cu chirie confirmă: ”Eu aici dau peste 400 de euro și nu stau în oraș. Acolo era ceva groaznic și am ales să plec din Cluj.”

Alții consideră că nivelul actual al prețurilor este ”extra scump” în raport cu veniturile: ”E mult mai scump decât ne-am permite, deci raportat la venituri medii este extra scump”, afirmă o localnică.

Tendința nu este una izolată. În ultimii ani, prețurile au crescut cu 15% la nivel național, iar în orașe precum Brașov, Sibiu și București, apartamentele s-au scumpit semnificativ.

Totuși, Floreștiul rămâne un caz aparte — o comună care s-a transformat într-o veritabilă ”suburbie de lux”, unde metrul pătrat a ajuns să valoreze cât o bucată de Cluj.