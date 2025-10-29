Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
29 oct. 2025 | 21:19
de Badea Violeta

În cea mai bogată comună din România, prețurile imobiliarelor au explodat. Cu cât a ajuns să se vândă metrul pătrat locuit în Florești

ACTUALITATE
În cea mai bogată comună din România, prețurile imobiliarelor au explodat. Cu cât a ajuns să se vândă metrul pătrat locuit în Florești
Floresti, Cluj

Florești, cea mai mare comună din România, trăiește un adevărat ”boom” imobiliar. Prețurile locuințelor au crescut amețitor în ultimii ani, ajungând să rivalizeze cu cele din municipiul Cluj-Napoca. În doar cinci ani, metrul pătrat s-a scumpit cu peste o mie de euro, iar pentru un apartament modest, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar sume care depășesc cu mult bugetul unei familii cu venituri medii.

De ce au luat-o razna prețurile în Florești?

Cândva o localitate liniștită de lângă Cluj-Napoca, Florești a devenit în ultimul deceniu un pol imobiliar extrem de atractiv. Proximitatea față de oraș, dezvoltarea infrastructurii și migrația masivă dinspre Cluj au dus la o cerere explozivă. Rezultatul? O creștere spectaculoasă a prețurilor.

”Prețurile pot începe undeva de la 30.000-45.000 de euro și pot urca până la 75.000. Un apartament cu două camere nu prea mai găsim sub 50.000 și se pot duce undeva la 100.000-110.000.

Trei camere încep de la un 65.000 și pot urca până la 160.000. Iar patru camere, să zicem un 80.000-90.000 și se pot duce la 200.000-250.000 de euro”, explică agentul imobiliar Bogdan Lucaciu, potrivit Digi24.

Creșterea este una dintre cele mai rapide din țară – în cinci ani, metrul pătrat s-a scumpit cu peste 1.000 de euro.

Vezi și:
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze. Autorităţile i-au dat 15 zile să demoleze construcţia
Blocul din Rahova va fi reconstruit cu sprijinul Guvernului. Foștii proprietari vor primi locuințe cu chirie

”Prețurile au luat-o razna”, spun chiar și locuitorii care au cumpărat apartamente înainte de valul de scumpiri.

Ce oferă, de fapt, un apartament în cea mai mare comună din România

Noile construcții din Florești mizează pe confort și eficiență, dar nu toate oferă spațiu generos.

”Suntem într-un apartament de 43 de metri pătrați, construcție nouă, la prima utilizare, proaspăt finisat și mobilat de proprietar. Aici avem o bucătărie separată, complet utilată, cu loc de servit masa. Avantajul este că bucătăria este separată”, descrie un agent imobiliar o locuință scoasă la vânzare.

Deși spațiile nu sunt mari, prețurile pot depăși 2.000 de euro pe metru pătrat în zonele apropiate de Cluj.

”Un apartament de două camere, de 50 de metri pătrați, situat în zona centrală a comunei Florești, variază între 90.000 și 100.000 de euro. În Cluj-Napoca, același tip de locuință costă între 150.000 și 200.000 de euro”, transmite jurnalista Bianca Timșa de la Digi24.

Se mai justifică aceste prețuri pentru cei care locuiesc în Florești?

Mulți localnici cred că nu.

”Altădată erau mult mai ieftine, dar multă lume s-a mutat din Cluj în Florești și prețurile au luat-o razna, la tot”, spune o femeie.

Un tânăr care locuiește cu chirie confirmă: ”Eu aici dau peste 400 de euro și nu stau în oraș. Acolo era ceva groaznic și am ales să plec din Cluj.”

Alții consideră că nivelul actual al prețurilor este ”extra scump” în raport cu veniturile: ”E mult mai scump decât ne-am permite, deci raportat la venituri medii este extra scump”, afirmă o localnică.

Tendința nu este una izolată. În ultimii ani, prețurile au crescut cu 15% la nivel național, iar în orașe precum Brașov, Sibiu și București, apartamentele s-au scumpit semnificativ.

Totuși, Floreștiul rămâne un caz aparte — o comună care s-a transformat într-o veritabilă ”suburbie de lux”, unde metrul pătrat a ajuns să valoreze cât o bucată de Cluj.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Cum poți dovedi contribuția la cumpărarea unei case dacă nu ești proprietar pe acte
Cum poți dovedi contribuția la cumpărarea unei case dacă nu ești proprietar pe acte
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, s-a stins din viață la 66 de ani. „A fost iubirea vieții mele”
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, s-a stins din viață la 66 de ani. „A fost iubirea vieții mele”
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, reținuți pentru ucidere din culpă. Procurorii spun că nu au tratat corect un pacient cu arsuri grave și ar fi falsificat documente medicale
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, reținuți pentru ucidere din culpă. Procurorii spun că nu au tratat corect un pacient cu arsuri grave și ar fi falsificat documente medicale
Nvidia scrie istorie: prima companie din lume care ajunge la o valoare de piață de 5.000 de miliarde de dolari
Nvidia scrie istorie: prima companie din lume care ajunge la o valoare de piață de 5.000 de miliarde de dolari
Franța inaugurează prima autostradă din lume care încarcă mașinile electrice în mers
Franța inaugurează prima autostradă din lume care încarcă mașinile electrice în mers
Nvidia, atac la Tesla: împreună cu Uber intră în cursa robotaxi și țintesc 100.000 de vehicule până în 2027
Nvidia, atac la Tesla: împreună cu Uber intră în cursa robotaxi și țintesc 100.000 de vehicule până în 2027
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
Cum recunoști dacă ai în față o persoană inteligentă, dintr-o singură frază: „Cred asta, cam 60%”
Cum recunoști dacă ai în față o persoană inteligentă, dintr-o singură frază: „Cred asta, cam 60%”
Revista presei
Adevarul
Individ reținut după ce a schingiuit un cal și s-a lăudat cu imaginile pe TikTok
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Playtech Știri
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...