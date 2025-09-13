Cum pot obţine românii din Germania 300 de euro pentru fiecare copil? Acte necesare şi condiţii

Pentru multe familii care trăiesc în Germania, costurile legate de creșterea și educația copiilor pot deveni o adevărată provocare. Statul german a introdus măsuri speciale pentru a sprijini părinții cu venituri reduse, iar în 2025 unul dintre cele mai importante programe vine cu beneficii financiare consistente. Românii care locuiesc acolo pot accesa sume lunare semnificative, însă puțini știu că au acest drept.

Cum pot obține românii din Germania până la 297 de euro lunar pentru fiecare copil în 2025

În Germania, numeroase familii se confruntă cu dificultăți financiare, iar statul a introdus în ultimii ani diferite forme de sprijin menite să reducă povara cheltuielilor de zi cu zi. Unul dintre cele mai importante ajutoare pentru părinți este Kinderzuschlag, suplimentul destinat copiilor, care aduce în 2025 schimbări majore și poate oferi un sprijin esențial pentru mii de români stabiliți acolo.

Deși acest ajutor este disponibil de ani buni, statisticile oficiale arată că foarte multe familii nu profită de el. Din lipsă de informare, două treimi dintre cei eligibili nu depun cererea necesară și, astfel, pierd lunar sume consistente care le-ar putea îmbunătăți viața de zi cu zi.

Cine are dreptul la suplimentul pentru copii

Kinderzuschlag este gândit pentru părinții care se pot întreține singuri, dar care nu reușesc să acopere în totalitate cheltuielile copiilor. Atât familiile în care sunt doi părinți, cât și părinții singuri pot solicita sprijinul, cu condiția să primească deja alocația pentru copii și să se încadreze în limitele de venit și avere stabilite de stat.

Concret, pentru a beneficia de acest ajutor, venitul brut minim trebuie să fie de 600 de euro pentru părinții singuri și de 900 de euro pentru cupluri. Dacă o familie primește ajutor social (Bürgergeld), atunci nu poate solicita suplimentul.

Cât valorează și cum se obține

Începând din ianuarie 2025, Kinderzuschlag poate ajunge până la 297 de euro pe lună pentru fiecare copil. Cererea trebuie depusă la Familienkasse, iar plata este retroactivă din luna depunerii, pentru o perioadă de șase luni. După expirarea acestui interval, părinții trebuie să depună o nouă cerere, întrucât situația financiară a familiei poate să se schimbe.

Pe lângă acest sprijin direct, părinții pot primi și beneficii suplimentare: scutiri de la taxele de grădiniță, ajutoare pentru educație sau sprijin pentru participarea socială a copiilor. Astfel, ajutorul nu se limitează doar la bani, ci contribuie și la integrarea mai bună a copiilor în comunitate.

Ajutor special pentru adolescenți și studenți

O noutate importantă pentru 2025 este sprijinul suplimentar oferit tinerilor care încep studiile universitare. Aceștia pot beneficia de un bonus unic de 1.000 de euro, menit să acopere cheltuielile inițiale, precum taxele de înscriere, chiria sau materialele necesare. Ministerul Familiei a subliniat că această măsură poate avea un impact major asupra accesului la educație pentru tinerii proveniți din familii cu venituri reduse.

Mii de copii eligibili nu primesc banii

Chiar dacă ajutorul este unul substanțial, mulți nu îl solicită. În decembrie 2023, suplimentul pentru copii a fost acordat pentru aproape 800.000 de copii, în timp ce aproximativ 1,5 milioane de copii eligibili nu au beneficiat de acest sprijin, conform datelor Ministerului Federal pentru Afaceri Familiale.

Pentru a evita astfel de situații, părinții pot folosi Ghidul KiZ al Oficiului pentru Alocații Familiale, unde își pot verifica simplu eligibilitatea. În felul acesta, au șansa de a nu rata un ajutor financiar care poate face diferența în bugetul familiei.