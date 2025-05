Alocaţia pentru copii în România, în 2025. Tipurile de ajutor de care mulţi nu au auzit

În România, statul oferă sprijin financiar pentru creșterea și îngrijirea copiilor printr-o serie de alocații și indemnizații, menite să susțină familiile în funcție de vârsta copilului, situația socio-economică și starea de sănătate.

Alocaţia pentru copii în 2025

Mai jos sunt prezentate principalele tipuri de alocații pentru copii, condițiile de acordare și cuantumul acestora în 2025.

Alocația de stat pentru copii. Aceasta este cea mai cunoscută formă de sprijin și se acordă tuturor copiilor cu cetățenie română, indiferent de venitul părinților. Beneficiari: Copiii cu vârsta între 0 și 18 ani, tinerii peste 18 ani, dacă urmează o formă de învățământ liceal sau profesional, până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani.

Valoare (din ianuarie 2025, indexată anual): 292 lei/lună pentru copii între 0–2 ani și pentru copiii cu dizabilități, 219 lei/lună pentru copiii între 2–18 ani. Plata se face lunar, în cont bancar sau prin mandat postal.

Alocația pentru susținerea familiei (ASF) este un sprijin acordat familiilor cu venituri reduse, pentru creșterea copiilor. Condiții: Venitul net pe membru de familie să nu depășească un plafon stabilit anual (în 2025, aproximativ 650 lei), copiii trebuie să frecventeze o formă de învățământ.

Valoarea (estimativă) este între 82 și 328 lei/lună, în funcție de venitul familiei și numărul de copii. Notă: Prezența școlară este esențială – lipsa nemotivată poate duce la suspendarea alocației.

Alocația pentru copiii cu dizabilități se acordă suplimentar copiilor cu certificat de handicap. Beneficiari: copiii încadrați în grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav. Valoare (pe lângă alocația de stat) între 70 și 135 lei/lună, în funcție de gradul de handicap. Părinții pot beneficia și de indemnizație de însoțitor sau concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap, în funcție de caz.

Ce este alocația de plasament?

Un alt ajutor de la stat este alocația de plasament (pentru copii aflați în sistemul de protecție). Aceasta se acordă persoanelor sau familiilor care au în grijă copii aflați în sistemul de protecție specială. Valoarea sa in 2025 este de aproximativ 950 lei/lună/copil, cu majorări pentru copiii cu dizabilități.

De asemenea, se pot acorda și alte stimulente (pentru integrarea socială sau educațională):

Stimulentul educațional (tichet social pentru grădiniță). Un ajutor acordat familiilor defavorizate pentru a încuraja prezența copiilor la grădiniță. Condiții: Venitul lunar pe membru de familie sub 660 lei, copilul are între 3 și 6 ani și este înscris la grădiniță. Valoare: 100 lei/lună sub formă de tichet social (card electronic).

Alocația pentru copii ai căror părinți muncesc în străinătate. Copiii ai căror părinți lucrează legal în alte state UE pot primi alocație de la statul respectiv, dar și din România, în completare sau diferență, dacă suma din România este mai mare.

Alte forme de sprijin legate de nașterea și creșterea copilului:

Deși nu sunt alocații propriu-zise, merită menționate: