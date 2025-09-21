Cum personalizezi Microsoft Edge astfel încât să-l faci chiar utilizabil. Trucuri simple pentru 2025

Microsoft Edge a fost mult timp perceput ca un browser încărcat de reclame și funcții inutile, însă cu câteva ajustări simple, poate deveni rapid, personalizat și eficient.

În 2025, Edge oferă opțiuni de personalizare extinse, de la aspect vizual la protecția confidențialității, transformându-l într-un browser adaptat nevoilor fiecărui utilizator.

Curățarea și configurarea inițială a browserului Microsoft Edge

La prima deschidere, Edge afișează un feed cu știri, vreme și videoclipuri, împreună cu scurtături către site-uri predefinite, care pot deranja.

Primul pas este să accesezi iconița de setări de pe pagina de start și să dezactivezi „Quick Links” sau „Show Feed”. Astfel, vei elimina majoritatea elementelor inutile și reclamelor implicite.

În aceeași secțiune, poți seta o pagină de start personalizată, astfel încât browserul să deschidă direct site-urile preferate în locul tabloului de bord Microsoft.

Edge vine și cu asistentul AI Copilot activat implicit. Setările pentru dezactivarea lui sunt însă răspândite în meniul aplicației.

Cel mai simplu mod este să cauți „Copilot” în bara de setări sau să accesezi Appearance > Copilot and Sidebar. De asemenea, pentru a limita urmărirea și proteja confidențialitatea, dezactivează funcția de cumpărături care urmărește obiceiurile de navigare, Microsoft Rewards și alte opțiuni de telemetrie disponibile în Privacy, Search and Services.

Personalizarea aspectului și funcțiilor

Microsoft Edge oferă posibilitatea de a schimba motorul de căutare implicit. De exemplu, poți folosi Ecosia sau alt motor preferat accesând Settings > Privacy, Search and Services > Address Bar and Search.

Dacă motorul dorit nu apare, îl poți adăuga manual. În plus, poți personaliza tema browserului, culoarea și aspectul elementelor de interfață, inclusiv butoanele de pe toolbar și comportamentul barei de marcaje.

Orientarea tab-urilor poate fi setată vertical sau orizontal, iar dimensiunea fonturilor și zoom-ul implicit pot fi ajustate pentru a se potrivi ecranului.

Edge permite și folosirea gesturilor de mouse sau scurtăturilor de tastatură pentru navigare rapidă, ceea ce se dovedește extrem de util pe laptopuri cu ecran tactil.

Pentru confidențialitate, activează Tracking Prevention pe modul „Strict”, dezactivează activitățile de fundal și limitează partajarea datelor între Windows și Edge.

Alte funcții utile includ Collections, care permite salvarea paginilor, videoclipurilor sau notițelor pentru mai târziu, modul split-view pentru afișarea mai multor ferestre simultan și VPN-ul integrat pentru navigare securizată.

Prin aceste ajustări, Microsoft Edge devine un browser personalizat, rapid și mai sigur, adaptat nevoilor tale zilnice. În 2025, controlul asupra confidențialității și flexibilitatea interfeței fac din Edge o opțiune excelentă pentru utilizatorii care doresc eficiență și libertate de configurare.