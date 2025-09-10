Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 19:08
de Vieriu Ionut

Cum obţii certificatul de atestare fiscală, în 2025? La ce foloseşte

ACTUALITATE
Cum obţii certificatul de atestare fiscală, în 2025? La ce foloseşte
Pașii necesari și actele pentru a obține certificatul de atestare fiscală în 2025

Pentru orice contribuabil, fie persoană fizică, firmă, PFA sau notar, certificatul de atestare fiscală constituie o dovadă crucială a conformității fiscale. În 2025, acest document rămâne indispensabil în tranzacții, proceduri administrative și închideri de activități. Hai să vedem ce pași trebuie urmați, ce acte sunt necesare și cum poți obține acest certificat rapid, fie online, fie direct la ghișeu.

Ce este și de ce ai nevoie de certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală (CAF) este un document oficial emis de ANAF sau de autoritățile locale care atestă situația fiscală a unei persoane sau companii la o dată dată. Documentul confirmă dacă există datorii fiscale, declarații neachitate, precum și respectarea obligațiilor la zi.

Este cerut frecvent în diverse situații: la tranzacții imobiliare, obținerea de autorizații, licitații publice, accesarea de fonduri sau contracte. Pentru firme, este necesar la licitații, credite bancare sau modificări statutare. Pentru persoane fizice, CAF devine indispensabil la vânzări, succesiuni sau solicitări notariale.

Pași și proceduri: cum se obține certificatul în 2025

La cerere, cu termene stricte

Conform ANAF, certificatul se emite exclusiv la cerere, în termen de maxim 5 zile de la solicitare . Administrațiile locale (unitățile locale de taxe și impozite) eliberează CAF în termen chiar mai scurt — între 1 și 2 zile lucrătoare.

Modalități de depunere

  • Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Utilizatorii se autentifică, completează formularul, atașează documentele și trimit cererea.
  • La ghișeu, permițând plata la fața locului sau clarificări directe.

Acte necesare

  • Pentru persoanele fizice: cerere tip, copie după cartea de identitate, originalul CI, împuternicirea (dacă se solicită prin reprezentant), plus documente speciale (succesiune etc.)
  • Pentru firme: cerere tip, copie CUI, copie CI reprezentant, împuternicire, bilanț contabil, dosar cu șină.

Valabilitate și utilizări ale certificatului

Valabilitate

  • Persoane juridice: 30 de zile de la emitere.
  • Persoane fizice fără activitate economică: până la 90 de zile

Utilizări

  • Tranzacții imobiliare, înstrăinări — certificatul este obligatoriu; fără el, actele sunt nule de drept
  • Succesiuni — notarii au obligația legală de a solicita CAF

Alte proceduri: licitații, radieri, autorizații, credite, proiecte cu fonduri europene.

Rezumat flux de obținere

  1. Pregătești cererea și documentele (în funcție de statut: persoană fizică sau juridică).
  2. Depui online (preferabil) prin SPV sau direct la ghișeu.
  3. Aștepți eliberarea: 1–5 zile lucrătoare.
  4. Verifici valabilitatea (30/90 zile) și utilizezi documentul pentru ceea ce ai nevoie — licitații, tranzacții etc.

Certificatul de atestare fiscală rămâne un instrument esențial pentru buna funcționare a unor procese administrative și financiare. În 2025, procedura de obținere a devenit și mai facilă datorită digitalizării — în special SPV — și răspunde eficient nevoilor diverse ale contribuabililor. Pregătirea corectă a actelor, alegerea modalității de depunere potrivite și solicitarea în avans conferă siguranță și eficiență.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
Liliacul albinuță, cel mai mic liliac din lume, se luptă pentru supraviețuire
Liliacul albinuță, cel mai mic liliac din lume, se luptă pentru supraviețuire
O rutină inspirată din samurai poate reduce riscul de căzături la vârstnici. Ce spun specialiștii
O rutină inspirată din samurai poate reduce riscul de căzături la vârstnici. Ce spun specialiștii
Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați
Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați
Ambasadorul României în SUA, noutăţi despre Visa Waiver: „România pregătită pentru cel mai avansat sistem”
Ambasadorul României în SUA, noutăţi despre Visa Waiver: „România pregătită pentru cel mai avansat sistem”
FTTH Congress Central Eastern Europe: accelerarea transformării digitale în regiune
FTTH Congress Central Eastern Europe: accelerarea transformării digitale în regiune
Femeile care consumă canabis riscă probleme la tratamentele de fertilitate, au aflat cercetătorii
Femeile care consumă canabis riscă probleme la tratamentele de fertilitate, au aflat cercetătorii
Cum trimiți rapid poze și fișiere între dispozitive fără să faci rabat de la calitate. Ce aplicații folosești pentru o viață mai ușoară
Cum trimiți rapid poze și fișiere între dispozitive fără să faci rabat de la calitate. Ce aplicații folosești pentru o viață mai ușoară
O nouă interdicţie la înmormântări. Coroanele care nu vor mai putea fi duse în cimitire
O nouă interdicţie la înmormântări. Coroanele care nu vor mai putea fi duse în cimitire
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025. Introspecția este cheia pentru nativii Scorpion
Playtech Știri
Scandal în Familia Regală. Fiul regelui a recunoscut că are un copil din flori. Prințul Laurent s-a iubit cu o celebră cântăreaţă
Playtech Știri
Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...