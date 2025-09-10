Cum obţii certificatul de atestare fiscală, în 2025? La ce foloseşte

Pentru orice contribuabil, fie persoană fizică, firmă, PFA sau notar, certificatul de atestare fiscală constituie o dovadă crucială a conformității fiscale. În 2025, acest document rămâne indispensabil în tranzacții, proceduri administrative și închideri de activități. Hai să vedem ce pași trebuie urmați, ce acte sunt necesare și cum poți obține acest certificat rapid, fie online, fie direct la ghișeu.

Ce este și de ce ai nevoie de certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală (CAF) este un document oficial emis de ANAF sau de autoritățile locale care atestă situația fiscală a unei persoane sau companii la o dată dată. Documentul confirmă dacă există datorii fiscale, declarații neachitate, precum și respectarea obligațiilor la zi.

Este cerut frecvent în diverse situații: la tranzacții imobiliare, obținerea de autorizații, licitații publice, accesarea de fonduri sau contracte. Pentru firme, este necesar la licitații, credite bancare sau modificări statutare. Pentru persoane fizice, CAF devine indispensabil la vânzări, succesiuni sau solicitări notariale.

Pași și proceduri: cum se obține certificatul în 2025

La cerere, cu termene stricte

Conform ANAF, certificatul se emite exclusiv la cerere, în termen de maxim 5 zile de la solicitare . Administrațiile locale (unitățile locale de taxe și impozite) eliberează CAF în termen chiar mai scurt — între 1 și 2 zile lucrătoare.

Modalități de depunere

Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Utilizatorii se autentifică, completează formularul, atașează documentele și trimit cererea.

La ghișeu, permițând plata la fața locului sau clarificări directe.

Acte necesare

Pentru persoanele fizice: cerere tip, copie după cartea de identitate, originalul CI, împuternicirea (dacă se solicită prin reprezentant), plus documente speciale (succesiune etc.)

Pentru firme: cerere tip, copie CUI, copie CI reprezentant, împuternicire, bilanț contabil, dosar cu șină.

Valabilitate și utilizări ale certificatului

Valabilitate

Persoane juridice: 30 de zile de la emitere.

Persoane fizice fără activitate economică: până la 90 de zile

Utilizări

Tranzacții imobiliare, înstrăinări — certificatul este obligatoriu; fără el, actele sunt nule de drept

Succesiuni — notarii au obligația legală de a solicita CAF

Alte proceduri: licitații, radieri, autorizații, credite, proiecte cu fonduri europene.

Rezumat flux de obținere

Pregătești cererea și documentele (în funcție de statut: persoană fizică sau juridică). Depui online (preferabil) prin SPV sau direct la ghișeu. Aștepți eliberarea: 1–5 zile lucrătoare. Verifici valabilitatea (30/90 zile) și utilizezi documentul pentru ceea ce ai nevoie — licitații, tranzacții etc.

Certificatul de atestare fiscală rămâne un instrument esențial pentru buna funcționare a unor procese administrative și financiare. În 2025, procedura de obținere a devenit și mai facilă datorită digitalizării — în special SPV — și răspunde eficient nevoilor diverse ale contribuabililor. Pregătirea corectă a actelor, alegerea modalității de depunere potrivite și solicitarea în avans conferă siguranță și eficiență.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.