ANAF pune tunurile pe micii fermieri. De la lapte la zarzavat și borcane cu zacuscă, doar asta nu raportasei la Fisc

Micii producători din mediul rural intră oficial în vizorul Fiscului. O lege adoptată recent de Guvern prevede că primăriile vor fi obligate să transmită lunar către ANAF date detaliate despre tot ceea ce produc și comercializează gospodăriile – de la lapte și legume, până la borcane cu zacuscă sau verdețuri vândute la tarabă. Măsura, care urmează să ajungă în Parlament pentru votul final, ar putea schimba radical modul în care este privită agricultura de subzistență din România.

Inițiativa a fost justificată prin nevoia de transparență și de colectare mai eficientă a datelor privind producția agricolă. Totuși, pentru mulți fermieri și gospodari, vestea aduce mai degrabă temeri legate de noi hârtii, controale și posibile impozite suplimentare.

Cum funcționează raportarea către ANAF

Conform proiectului, fiecare primărie va centraliza informații privind producția gospodăriilor și le va transmite lunar către ANAF. Datele nu se referă doar la exploatațiile agricole de dimensiuni mari, ci și la micii fermieri care vând câteva găini, ouă, lapte sau conserve preparate acasă.

Raportarea ar trebui să arate câți litri de lapte ies dintr-o gospodărie, ce suprafață de teren este cultivată, câte legături de zarzavat ajung în piață sau câte borcane de zacuscă au fost puse la vânzare. Practic, statul ar primi o radiografie detaliată a producției rurale, până la cel mai mic nivel.

Oficial, măsura nu are ca scop imediat impozitarea directă, ci mai degrabă crearea unui tablou complet al agriculturii românești, pentru a fundamenta politici publice și scheme de sprijin. Totuși, experiențele anterioare îi fac pe mulți să creadă că raportarea ar putea deschide calea unor taxe suplimentare.

Critici și avantaje posibile

Cei care contestă proiectul vorbesc despre o birocrație excesivă, greu de dus de micii fermieri care abia reușesc să-și acopere cheltuielile pentru semințe, motorină sau furaje. Temerea este că oamenii din sate vor fi sufocați de obligații fiscale și administrative, ceea ce i-ar putea descuraja să mai vândă surplusul în piețe.

De cealaltă parte, susținătorii legii afirmă că un astfel de mecanism ar putea aduce mai multă corectitudine și chiar beneficii pentru gospodari. În lipsa unor date clare, mulți dintre aceștia nu reușesc să acceseze subvenții sau programe europene. Raportarea ar putea deveni o dovadă oficială a activității agricole, utilă la obținerea de finanțări sau credite.

De asemenea, inițiatorii spun că România are nevoie de o imagine exactă a producției interne, pentru a reduce importurile și pentru a planifica mai bine sprijinul pentru anumite sectoare agricole.

Ce urmează

Legea a trecut de Guvern, dar trebuie aprobată de Parlament și promulgată de președinte pentru a intra în vigoare. Dacă va fi aplicată în forma actuală, micii fermieri din România vor fi obligați să accepte o transparență totală față de stat, într-un context în care agricultura de subzistență încă reprezintă o parte importantă din economia rurală.

Până atunci, rămâne de văzut dacă presiunea publică și dezbaterile parlamentare vor tempera sau nu aceste obligații, care, în forma actuală, par să transforme chiar și un borcan de zacuscă într-o chestiune fiscală.