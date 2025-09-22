Controversa barei de căutare pe iOS 26: Ce trebuie să știe utilizatorii Apple?

Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
22 sept. 2025
de Iulia Kelt

Lansarea iOS 26 a adus un val de discuții aprinse printre utilizatorii de iPhone și iPad. Noua interfață, denumită de Apple „Liquid Glass”, introduce o estetică mai fluidă, cu animații elastice și aplicații semi-transparente.

Dar, dincolo de aspectul vizual spectaculos, una dintre cele mai controversate schimbări este mutarea barei de căutare în partea de jos a ecranului, un detaliu aparent minor, dar care a reconfigurat modul în care milioane de oameni folosesc zilnic dispozitivele Apple.

Reacțiile la designul Liquid Glass și problema barei de căutare pe iOS 26

Așa cum se întâmplă la fiecare schimbare majoră de design, opiniile sunt împărțite. Unii utilizatori apreciază animațiile noi și efectele vizuale, precum și modul întunecat actualizat, pe care însă mulți l-au găsit greu de activat sau dezactivat.

Alții s-au plâns că textul devine greu de citit pe fundalurile translucide și că ecranul pare mai aglomerat decât înainte.

Totuși, principala critică a vizat bara de căutare. Timp de peste un deceniu, utilizatorii Apple s-au obișnuit să o găsească în partea de sus a ecranului. Mutarea acesteia jos, în iOS 26, contrazice reflexele formate și a generat frustrare.

Numeroase mesaje pe forumuri și rețele de socializare vorbesc despre faptul că schimbarea face experiența mai puțin intuitivă și obligă la o reaprendere forțată a unui gest esențial.

Se poate muta bara de căutare înapoi sus, pe iPhone 17?

Întrebarea pe care o pun acum mulți utilizatori este dacă bara de căutare poate fi readusă la locul ei obișnuit.

Din păcate, spre deosebire de alte opțiuni de personalizare introduse în iOS 26, cum ar fi ecranele de blocare personalizate sau ajustarea transparenței și a mișcărilor pentru aplicații prin setările de accesibilitate, bara de căutare nu are un buton dedicat care să îi schimbe poziția, scrie Mashable.

Această lipsă de flexibilitate este surprinzătoare, mai ales având în vedere accentul Apple pe personalizare în această versiune de sistem.

Dacă unii utilizatori au descoperit soluții rapide pentru alte neajunsuri, mutarea barei de căutare rămâne nerezolvată.

Momentan, singura opțiune este să ne adaptăm la noua poziționare, așteptând să vedem dacă Apple va introduce în viitorul apropiat o setare suplimentară.

iOS 26 aduce schimbări vizuale importante și noi opțiuni de personalizare, dar mutarea barei de căutare la baza ecranului a stârnit critici puternice.

Mulți utilizatori simt că decizia afectează uzabilitatea și contrazice ani de obiceiuri formate. Deși alte aspecte ale designului Liquid Glass pot fi ajustate prin setări, pentru moment nu există o metodă simplă de a readuce bara de căutare în partea de sus.

În lipsa unei soluții oficiale, rămâne de văzut dacă Apple va răspunde feedback-ului și va oferi mai mult control asupra acestui element-cheie al interfeței.

