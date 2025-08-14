Cum îți transformi telefonul Android în cheie digitală pentru mașina ta

Tehnologia avansează rapid în industria auto, iar telefoanele mobile devin tot mai mult parte integrantă din experiența de condus. Google, împreună cu producători auto precum BMW, Hyundai și Kia, au extins compatibilitatea funcției Digital Car Key, permițând utilizatorilor de Android 15 să își folosească smartphone-ul nu doar pentru a debloca sau porni mașina, ci și pentru a partaja virtual cheia cu alte persoane. Mai mult, modelele echipate cu tehnologie UWB (Ultra Wideband) oferă funcția „hands-free unlock”, eliminând nevoia de a scoate telefonul din buzunar.

Prin integrarea acestei funcții direct în Google Wallet, procesul de utilizare a unei chei digitale devine mai simplu și mai sigur ca niciodată. De la acces rapid fără contact, la partajarea facilă cu prietenii sau familia, Digital Car Key schimbă fundamental modul în care interacționezi cu mașina ta.

Pentru a configura funcția, trebuie să deschizi aplicația oficială a producătorului auto – cum ar fi BMW, Hyundai sau Kia – și să selectezi opțiunea „Add Digital Key”. Sistemul va verifica automat numărul de identificare al vehiculului (VIN) și va trimite cheia digitală în Google Wallet.

Odată adăugată, cheia va apărea cu marca mașinii și o pictogramă de lacăt. De aici poți activa modul „Hands-free unlock”, care permite deblocarea automată atunci când te apropii de vehicul. Dacă vrei să împrumuți mașina, există funcția „Share”, ce îți permite să trimiți cheia virtuală printr-un mesaj criptat către un alt cont Google sau către Apple Wallet. Beneficiarul poate primi acces permanent sau temporar, de exemplu pentru o singură zi.

Această flexibilitate este utilă în numeroase situații: de la a oferi acces unui membru al familiei, până la a permite unui prieten să folosească mașina în caz de urgență, fără a te întâlni fizic pentru predarea cheii.

Utilizare și funcții de siguranță

Pe modelele cu UWB, antenele mașinii pot detecta telefonul la o distanță de sub 30 cm, ceea ce permite descuierea ușii doar prin apropiere. Dacă stai lângă portieră, aceasta se deschide automat, iar odată ce te așezi la volan, pornirea motorului se face prin buton, fără a scoate telefonul din buzunar.

În cazul în care bateria telefonului este complet descărcată, majoritatea mașinilor compatibile acceptă accesul prin NFC. Este suficient să atingi cu spatele telefonului mânerul ușii pentru a activa mecanismul de deblocare.

Cheia digitală este protejată prin hardware-backed Keystore, ceea ce înseamnă că datele sensibile sunt stocate în siguranță în cipuri dedicate. Dacă îți pierzi telefonul, poți intra pe platforma android.com/find, selecta dispozitivul și alege opțiunea „Erase”. Astfel, cheia digitală este ștearsă din Google Wallet, iar mașina nu o va mai recunoaște.

Pentru un plus de protecție, poți seta un cod PIN necesar la pornirea motorului. Astfel, chiar dacă cineva reușește să îți acceseze telefonul, nu va putea conduce mașina doar bazându-se pe proximitatea dispozitivului.

Transferul cheii și avantajele sistemului

Dacă îți schimbi telefonul sau îl resetezi la setările din fabrică, transferul cheii digitale este simplu. Trebuie doar să deschizi aplicația producătorului auto pe noul dispozitiv, să alegi opțiunea „Transfer key”, iar apoi să confirmi identitatea folosind contul Google și parola asociată mașinii. Întregul proces durează mai puțin de trei minute și nu necesită vizita la un dealer autorizat.

Pe lângă comoditate, Digital Car Key aduce și beneficii în ceea ce privește organizarea și siguranța. Nu mai există riscul pierderii cheii fizice sau al copierii neautorizate a acesteia, iar funcțiile de partajare și revocare a accesului sunt rapide și controlabile direct din telefon.

Această integrare între industria auto și ecosistemul Android marchează un pas important spre digitalizarea completă a experienței de condus, transformând telefonul într-un centru de control pentru vehicul. În viitor, aceste soluții vor deveni probabil standard, eliminând complet nevoia de chei tradiționale și oferind șoferilor un nivel sporit de confort și securitate.