Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 08:26
de Iulia Kelt

Cum îți poți lua net și minute nelimitate la Digi Business, plus telefoane în rate fără avans

Cum îți poți lua net și minute nelimitate la Digi Business, plus telefoane în rate fără avans
Oferte la Digi / Foto: Playtech

Digi Business lansează în septembrie 2025 un pachet dedicat companiilor care doresc să rămână permanent conectate, la un cost accesibil.

Serviciile includ internet și minute nelimitate la nivel național, acces 5G și posibilitatea de a achiziționa telefoane în 24 de rate, fără avans.

Beneficii pentru companii: conectivitate și flexibilitate la Digi Business

Oferta Digi Business începe de la 2,5 euro pe lună (fără TVA) și aduce avantaje importante pentru mediul de afaceri:

  • trafic de date nelimitat în rețelele 4G și 5G,
  • minute nelimitate către toate rețelele din România,
  • SMS-uri nelimitate în rețeaua Digi,
  • 1.000 de minute internaționale incluse,
  • roaming în Uniunea Europeană, cu 5.000 de minute și 5 GB de internet mobil disponibili.

Pachetul „Business Nelimitat” este construit pentru firme care au nevoie de comunicare constantă și conexiune rapidă.

Avantajul principal îl constituie raportul calitate-preț, întrucât abonamentul poate fi adaptat în funcție de nevoile fiecărui client, cu sprijinul unui consultant Digi Business.

În plus, companiile beneficiază de stabilitatea rețelei și de suport tehnic real, ceea ce transformă serviciul într-o soluție de lungă durată pentru activitatea zilnică.

Telefoane disponibile în rate, cu avans zero

Un alt element atractiv al ofertei este posibilitatea achiziționării de telefoane performante, plătibile în 24 de rate, fără avans. Printre modelele disponibile în septembrie 2025 se numără:

  • Motorola Edge 60 Pro 5G – cu procesor Dimensity 8350 Extreme, 12 GB RAM și 512 GB stocare, cameră principală de 50+50+10 MP, baterie de 6000 mAh; rata lunară este de 17,5 €.
  • Redmi 15 – echipat cu procesor Snapdragon 685, memorie 8/256 GB, cameră principală de 50 MP și baterie de 7000 mAh; rata lunară este de 6 €.
  • OnePlus Nord CE5 5G – vine cu procesor Dimensity 8350, 8/256 GB memorie, cameră principală de 50+8 MP și baterie de 5200 mAh; rata lunară este de 14 €.
  • Oppo Reno14 F 5G – dotat cu Snapdragon 6 Gen 1, 8/256 GB memorie, cameră frontală de 32 MP și baterie de 6000 mAh; rata lunară este de 9 €.

Astfel, companiile pot asocia abonamentele nelimitate cu smartphone-uri moderne, fără a fi nevoie de o investiție inițială.

Oferta Digi Business din septembrie 2025 combină accesibilitatea cu performanța, punând la dispoziția firmelor pachete cu internet și minute nelimitate, roaming european și telefoane de ultimă generație în rate.

De altfel, structura face serviciul atractiv pentru antreprenorii care doresc să rămână conectați permanent și să își optimizeze costurile de comunicare.

