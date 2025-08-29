Anunțul zilei de la Digi RCS RDS pentru toți abonații din România. Se inchide Digi Online, ce vei primi în schimb

DIGI anunță o schimbare importantă în oferta sa de servicii digitale: aplicația Digi Online va fi retrasă și înlocuită complet cu DIGI TV pe toate platformele.

Decizia vizează atât utilizatorii existenți, cât și pe cei noi, și face parte din strategia operatorului de telecomunicații de a consolida serviciile de streaming și accesul la conținut video. Așadar, dacă treci peste disconfortul obișnuirii cu lucruri noi, s-ar putea să fie o veste excelentă pentru fiecare dintre noi.

Ce se întâmplă cu utilizatorii Digi Online

Cei care au deja aplicația Digi Online instalată vor putea continua să o folosească fără probleme. Totuși, în cazul în care dispozitivul este schimbat sau aplicația trebuie reinstalată după un restart, utilizatorii vor putea instala doar DIGI TV.

Important de precizat în acest context este că datele de autentificare, utilizator și parolă, rămân aceleași, astfel încât tranziția să fie cât mai simplă pentru abonați.

DIGI TV oferă, așadar, acces la streaming live și video on demand, continuând serviciile Digi Online, dar cu o interfață și funcționalități îmbunătățite.

Aplicația este disponibilă pe Google Play, App Store și în magazinele de aplicații specifice platformelor Tizen OS, webOS, Android TV și Apple TV, în cazul în care ești interesat.

Care sunt avantajele DIGI TV: câteva detalii esențiale despre disponibilitatea multiplatformă

Prin trecerea la DIGI TV, operatorul urmărește să ofere o experiență unitară și mai stabilă de vizionare, cu acces rapid la canale TV și conținut la cerere.

Aplicația reunește toate serviciile într-o singură platformă, eliminând nevoia de a folosi mai multe aplicații separate, ceea ce îți scurtează timpul de navigare – iată vestea bună despre care vorbeam la începutul acestui articol.

Schimbarea cu pricina va permite utilizatorilor să gestioneze mai ușor abonamentele și să se bucure de o compatibilitate largă cu diferite dispozitive, inclusiv televizoare inteligente și console compatibile.

Reorganizarea vine la scurt timp după ce Digi Online a adăugat două noi canale TV în format HD, arătând angajamentul companiei de a îmbunătăți constant oferta pentru abonați.

Prin DIGI TV, operatorul își cimentează poziția pe piața de streaming și se aliniază la tendințele globale privind centralizarea serviciilor digitale într-o singură aplicație modernă și ușor de utilizat.