De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 14:12
de Ozana Mazilu

Cum îți poate schimba viața mișcarea ultra-ușoară: beneficiile „zonei zero”, conform specialiștilor

Cum îți poate schimba viața mișcarea ultra-ușoară: beneficiile
Ce spun oamenii de știință despre mișcarea ușoară

Într-o lume în care timpul pare mereu insuficient și presiunea performanței ne urmărește la tot pasul, ideea de a face sport este adesea asociată cu antrenamente intense, epuizare și ore petrecute la sală.

Totuși, cercetările recente citate de The Guardian, arată că o abordare complet opusă – mișcarea extrem de ușoară, aproape insesizabilă – poate avea efecte surprinzătoare asupra sănătății și stării de bine. Conceptul poartă numele de „zona zero” și se referă la acel nivel de activitate fizică aflat chiar deasupra inactivității totale, în care ritmul cardiac nu depășește 50% din capacitatea maximă.

Ce este, de fapt, zona zero și de ce contează

Sistemul clasic de antrenamente pe zone cardiace împarte efortul în mai multe trepte, de la mișcări ușoare până la intensitate maximă. Zona zero se află însă chiar la baza acestui spectru și include activități pe care probabil le faci deja: o plimbare lentă, ridicarea de pe scaun pentru a te întinde, statul la un birou în picioare sau chiar treburile casnice făcute într-un ritm lejer.

Paradoxul este că această formă de mișcare aproape invizibilă nu se simte ca un antrenament, dar aduce beneficii concrete. Studiile au arătat că și câteva minute de mers încet după masă reduc nivelul glicemiei din sânge, diminuând astfel riscul de rezistență la insulină și diabet de tip 2. De asemenea, exercițiile de intensitate foarte mică folosesc o proporție mai mare de grăsimi pentru a produce energie, spre deosebire de antrenamentele dure care ard mai ales glucoză.

Pe lângă efectele fizice, zona zero este asociată cu o reducere a stresului și o stare generală mai bună. Faptul că nu te solicită intens face ca aceste momente de mișcare să fie accesibile oricui, inclusiv persoanelor care nu au mai făcut sport sau care se simt intimidate de antrenamentele clasice.

Cum îți poate transforma rutina zilnică

Unul dintre cele mai mari avantaje ale zonei zero este accesibilitatea. Nu ai nevoie de echipamente speciale, de abonamente la sală sau de timp dedicat exclusiv sportului. Tot ce trebuie să faci este să introduci mai multă mișcare ușoară în programul tău zilnic.

Poți începe prin gesturi mici: să parchezi mașina mai departe de locul de muncă, să cobori din autobuz cu o stație înainte, să te ridici de la birou la fiecare oră pentru a te întinde sau să ieși la o plimbare de 10 minute după cină. În timp, aceste obiceiuri pot adăuga ore întregi de activitate lejeră în fiecare săptămână, fără să îți dai seama.

De altfel, cercetările arată că și sportivii de performanță folosesc zonele de intensitate scăzută pentru a-și îmbunătăți performanțele. Maratoniștii de top petrec o mare parte din antrenamente la ritmuri lente, ceea ce le permite să se refacă între sesiunile solicitante și să își antreneze rezistența pe termen lung. Același principiu poate fi aplicat și în viața ta de zi cu zi: chiar dacă faci antrenamente mai intense, completarea lor cu mișcare ultra-ușoară îți va accelera recuperarea și îți va menține energia constantă.

În plus, pentru cei care duc o viață sedentară, zona zero este puntea ideală către un stil de viață mai activ. Este primul pas care te scoate de pe canapea fără să simți presiunea unui „antrenament adevărat”.

Beneficiile pe termen lung ale mișcării ultra-ușoare

Pe lângă efectele vizibile – mai puțin stres, o digestie mai bună sau un tonus general mai ridicat – zona zero are și avantaje majore pentru sănătatea pe termen lung. Un studiu publicat în The Lancet în 2022 a demonstrat că numărul de pași zilnici, indiferent de viteză, este direct asociat cu o reducere a riscului de mortalitate. Cu alte cuvinte, simplul fapt că te miști mai mult, chiar și într-un ritm lent, îți crește șansele de a trăi mai mult și mai sănătos.

Alte cercetări au arătat că mersul ușor îmbunătățește circulația sângelui, contribuie la o mai bună oxigenare a mușchilor și ajută la refacerea mai rapidă după efort. Mai mult, pentru persoanele care suferă de anxietate sau oboseală cronică, plimbările lente sau yoga relaxantă pot reprezenta o terapie naturală și eficientă.

Dincolo de toate acestea, zona zero aduce și un beneficiu psihologic important: schimbă modul în care privești mișcarea. Nu mai vezi sportul ca pe o corvoadă sau ca pe o activitate rezervată celor cu mult timp și energie, ci ca pe o parte firească a vieții tale. Această perspectivă face ca mișcarea să devină sustenabilă, pentru că nu te epuizează și nu te face să renunți după câteva încercări.

Zona zero nu este despre performanță, recorduri sau ore de antrenament istovitoare. Este despre cum să introduci mai multă mișcare naturală în viața ta, fără să simți că faci un efort. Fie că alegi să mergi câteva minute în plus pe jos, să te ridici de la birou mai des sau să faci o plimbare scurtă după masă, fiecare gest contează.

Pe termen lung, această strategie simplă poate însemna un risc redus de boli cronice, o stare psihică mai bună și o viață mai activă. Și, cel mai important, îți arată că uneori nu e nevoie să faci „totul sau nimic”: chiar și cel mai mic pas poate face o diferență uriașă.

